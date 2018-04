1968, godina koja se vraća: "Bunim se, dakle jesam"

U zanimljivoj i jednoj od najpoznatijih knjiga o ‘68 “The Year That Rocked The World”, njen autor Mark Kurlanski u prvoj rečenici saopštava: ”Nije je se nikada dogodila, vjerovatno nikad više i neće, godina kao 1968.”

Pretjerivanje? Možda. Mitologizacija ‘68? U konkretnom slučaju ne, jer autor u knjizi detaljno opisuje, i to kritički, događaje, domašaje i promašaje ‘68.

Objektivno, ’68 jeste otišla u istoriju, kao izuzetna po mnogo čemu. Ne samo po buntovnom pokretu jedne generacije koja je kombinovala snove i revoluciju, milujući i ubrzavajući nemoguće. Dakle, generacija The dreamers, kako bi je nazvao Bertoluči već u naslovu svog poznatog filma o ’68.

I bez talasa studenskih protesta to je bila godina ubrzanja istorije, puna velikih i dramatičnih događaja. Ubistva Martina Lutera Kinga i Roberta Kenedija, početak Praškog proljeća zaustavljenog tenkovima Sovjetskog saveza i bratskih zemalja iz Varšavskog pakta sve u ime proleterskog internacionalizma, promjena odnosa snaga u vijetnamskom ratu, početak pregovra strana u tom ratu, izbor Niksona za američkog predsjednika…

Godinu prije ubijen je u bolivijskim šumana Če Gevara dok je tamo ubjeđivao seljake da zajedno počnu revoluciju. Godinu kasnije, u januaru 1969. Jan Palah, češki rodoljub, student istorije na Karlovom univerzitetu u Pragu će sebe zapaliti u znak protesta zbog ulaska tenkova u Čehoslovačku i tako postao simbol savremene borbe Čeha i Slovaka za slobodu.

Šezdeset osma predmet naučne i politike obrade

U prošlom broju smo se osvrnuli na geografiju ‘68. koja je više nego impresivna što pokazuje i mapa prostora koji je bio zahvaćen protestima mladih.

Rekli smo već i da se više naučnih disciplina bavilo rekonstrukcijom ‘68. Od klasične istorije, politikologije, sociologije, ekonomije, antropologije, sve do specifičnih disciplina psihologije.

Više je faktora kojima istraživači ’68 objašnjavaju ovaj kompleksni fenomen.

Prvo, jak uticaj pokreta za ljudska prava marginalizovanih društvenih grupa, u prvom redu crnaca, u SAD.

Drugo, protesti protiv nepravednog i nemoralnog rata u Vijetnamu, pored šire solidarnosti prema antikolonijalnim pokretima, jesu bili mobilizirajući faktor koji je ujedinjavao mlade širom svijeta.

Čitav svijet u zagrljaju pobune

Treće, uspon medijske tehnologije, posebno televizije koja u svojoj početnoj fazi još nije bila kontrolisana, omogućio je karakter ujednjenog svijeta nazvan “globalno selo”. Brzina medijske komunikacije na širokom planetarnom prostoru je omogućila širu promociju ideja i pokreta mladih.

Četvrto, inspiracije slobode i pobune u umjetnosti - filmskoj, književnoj, muzičkoj - koja će uticati na formiranje buntovne baby-boom generacije.

Marlon Brando je u filmu “Divljak” stvorio imidž mladog buntovnika prema dolazećoj eri rokenrola, stil koji će u mnogim elementima imitirati muzička ikona Elvis Prisli i nove generacije mladih. Brando je sličan stil odbačenog i usamljenog mladića nastavio u poznatom Kazanovom filmu “Na dokovima Njujorka” koji je smješten u radničko-lučki ambijent u kojem je i sindikat dio kriminalne i korumpirane sredine.

U sličnom Brandovom stilu pojaviće se novi glumac i ubrzo filmski mit Džems Din u filmu “Buntovnik bez razloga” zajedno sa glumicom Natali Vud. (Ironijom sudbine Din i Vud su u mladim godinama tragično završili svoje živote.) Na formiranje nove generacije pobunjenika protiv svih tabua, dakle buntovnika sada, po njihovom mišljenju, sa razlogom, je uticao i pokret bemskih boraca za slobodu nazvan “Bit generacija” sa ekstravagantnim piscima među kojima su najpoznatiji Keruak i Ginzberg.

I angažovani intelektualci, u prvom redu krug oko Sartra i De Bovuar, zatim Rasel, svakako filozofi Frankfurtske škole su imali veliki utivaj na mlade te epohe.

Peto, prilikom objašnjenja fenomena ’68 nezaobilazno se ukazuje i na pojavu jedne samosvjesne generacije ogromne emancipatorske energije, sada svejedno da li pretežno utopijske energije, koja odbija autoritet strogih hijerarhijskih struktura od državnih, preko univerzitetskih sve do porodičnih.

Autentičan duh pobune je svojom snagom kompezirao nerijetko ideološke konfuzije i organizacione slabosti pokreta započetog pretežno spontano i na brzinu sa zanesenim i odvažnim pojedincima u prvom planu koji su odbijali da budu lideri.

Objektivno, generacija mladih je ’68. uspijela da pomjeri prostor slobode, modernosti, duha, novih običaja. I to jeste, uprkos diskutabilnom ukupnom bilansu ’68. evidentna tekovina koja se ispoljila u mnogim zemljama i u različitim sferama društva.

Sasvim je izvjesno da je duh ’68. doprinio u Italiji usvajanju po prvi put zakonskih rješenja o pravu na razvod braka i pravu na abortus, što je uslijedilo ubrzo nakon 1968. godine.

Studenti novi subjekti revolucije

Epicentar buntovne revolucije i političkih zbivanja 68, naročito prvoj fazi, bile su univerzitske aule. Subjekti iste revolucije su bili studenti.

“Bunim se, dakle jesam” bi moglo biti bitno određenje mladih ’68, recimo uz pomoć i spoj Dekarta i Kamija, dvojice velikana francuske misli iz različitih epoha, koji zauzimaju istaknuta mjesta i u Panteonu francuske intelektualne ljevice - kako je to zastupao poznati istoričar Žak Tušard.

Otkuda studentima tako visoka pretenzija da baš oni budu subjekati revolucionarnih promjena i to u gotovo svim domenima društvenog života? Dakle, studentima koji su svoju revoluciju za radikalne promjene sklerotičnih institucija i nametnitih autoriteta zamislili kao i oblik hepeniga, zabave, duhovnosti i humora, ako treba i na barikadama, ali sve to uz muziku.

Barikade u Parizu 1968. Foto: Sipahioglu/sipa

Nije li takva ambicija davala za pravo kritičarima studenskog pokreta ‘68. da pobunu mladih svedu na pretencioznu, istina ekstravagantnu predstavu jedne generacije.

Najugledniji među kritičarima ‘68, posebno njenih radikalnih oblika, poznati profesor Remon Aron je, još tokom samih zbivanja u destabilizivonaj Francuskoj, govorio da u studenskim protestima nema nikakve revolucije, već je mnogo više u pitanju kombinacija “karnevala” i “psihodrame”.

Jedan drugi intelektualni velikan i jedan od duhovnih očeva ’68. Žan Pol Sartr, koji je u majskim događajima vidio buđenje Francuske, će navedene Aronove ocjene vidijeti kao izraz “reakcionarnog konformizma”.

Legendarna fotografija - Sartr kao kolporter revolucije Foto: G. Peters/zardoya

Sartr je bio blizak studentima ne samo zbog političkih ideja, već i zbog stava da u političko-filozofsku avanturu treba pored intelekta unijeti maštu, emocije, strast i tako pobjediti “sivi princip realnosti”.

Polemičko - intelektualni derbi vijeka u Francuskoj između Sarta i Arona treba posebno analizirati, a sada podsjetimo da je upravo 1968. nastala ona poznata rečenica popularna kod studenata: “Bolje biti sa Sartrom i kada nije u pravu nego sa Aronom kada je u pravu”.

Vratimo se tezi o duhovnom proletarijatu, dakle studentima, u širem smislu inteligencije kao subjekata revolucije. I recimo odmah da ona nije bila bez teorijske i ideološke, neki će reći i naučne osnove. Naime, ova teza, makar i ne bila sasvim nova, jeste jako aktuelizovana u drugoj polovini 60-tih među filozofima i sociolozima ljevičarske misli.

Teorijska utemeljenja o novim oblicima kapitalizma i istorijskim promjenama subjekata revolucije se vezuju za francuskog profesora sociologije Alena Turena sa univerziteta Nanter i poznatog filozofa frankfurtske škole Herberta Markuzea.

Prvi je tvrdio da usled velikih transformacija kapitalizma klasični proleterijat nestaje. U govorima ’68. Turen je ukazivao i na sljedeće: “Tvrdim da radnička klasa kao takva u svojoj cjelini danas ne predstavlja revolucionarnu klasu u Francuskoj” (Labro, Ce n’est qu’un debut.)

Drugim riječima radilo se o tezi da je kapitalizam, uprkos nesumnjivo eksploatatorskoj suštini, svojom sposobnošću reformisanja uspijevao da se poslije cikličnih kriza transformiše pa i revitalizuje, bilježeći nove ekonomske uspone koji su u uslovima uticaja sindikata i socijalističkih snaga uticali na izvjesno poboljšanja materijalnog položaja radnika, što je sve uticalo na postepeno nestajenje revolucionarnih težnji.

Markuze je svojim dijelima Eros I civilizacija, Jedndimenzionalni čovjek, Kritika tolerancije predstavljao jednu od glavnih inspiracija kritičke humanstičke misli te epohe. Nazvan, uz moguće pretjerivanje, “Galileo XX vijeka” Markuze je kritičar zapadno-kapitalističkog i istočno-komunističkog modela društva. Markuze je veliki demistifikator postindustrijske epohe i tehnologije koja po njemu, nije neutralna, već politička, jer proizvodi, eventualno materijalno zadovoljnog čovjeka, ali izvjesno jednodimenzionalnu i otuđenu osobu. U ovaj kontekst sagledavanja druge strane tehnologije se uklapa i ona čuvena Hajdegerova ocjena “da nauka ne misli”.

Slavni teatar Odeon 1968. Foto: Alternative.libertaire

Uočavajući istorijsku evoluciju subjekata revolucionarnih promjena Markuze je zastupao da inteligencija, u prvom redu studenti, dakle “duhovni proleterijat” izlaze na istorijsku scenu kao novi subjekti promjena u savremenom svijetu.

I političari o ’68.

I političari su nerijetko komentarisali ‘68, pa i sa određene istorijske distance. Oni su manje bili inspirisani istorijom koliko ponekad obavezom da se odrede prema toj burnoj godini. U Francuskoj posebno. Tamo je ‘68 tema koja ne prolazi.

Nedavno je objavljeno i da je predsjednik Francuske Makronporučio iz Jelesejska palate da se tamo planira obelježavanje jubilarnih datuma u 2018. godini. Među kojima i 68! Naime, ove 2018. se navršava 70 godina od proklamovanja Univerzalne Deklaracije o pravima čovjeka koja je usvojena u Ujedinjenim Nacijama 1948. Takođe ove godina je 100 godina od kraja Prvog svjetskog rata, i 60 godina francuskog Ustava i državnih institucija Pete francuske republike koja je pod vođstvom De Gola utemeljena 1958 godine.

Siže saopštenja iz Jelisejske palate glasi da će Maj ‘68 biti obilježen “bez dogme i predrasuda”. Nije po prvi put da se i sa najvišeg državnog nivoa zemlje čuju stavovi o 68. Razumije se, politička scena je naprije, i to žestoko, bila polarizovana te same 1968. Naime, maja 1968. masovni studentski i sve širi socijalni pokret su imali za prvog protivnika tadašnjeg predsjednika države. I to kakvog predsjednika! De Gola, slavnu ličnost francuske istorije koji je - kako se to često i ne bez razloga ponavljalo - “dva puta spasio Francusku. 1940 i 1958”. Nije mali broj istoričara koji ukazuju da je De Gol spašavao zemlju i 1968. Ali o tome, o duelu modernog pokreta mladih i velikog predstavnika tradicionalne Francuske ćemo detaljnije analizirati nešto u posebnom poglavlju o maju ’68 u Francuskoj.

Na vrhuncu predsjedničke kampanje 2007. Nikola Sarkozi je smatrao važnim da se javno odredi prema 68. To je učinio vrlo kritički 29. aprila na konvenciji u sportskoj palati Bersi. Zalažio se za konačnu “likvidaciju nasljeđa šezdeset osme”, pozivom Francuzima da raskinu sa njegovim duhom i idejama koje su dovele do relativizma u obrazovanju, moralu, nesputanom individualizmu, sve do radikalnih protesta u predgrađima Pariza.

Snažan zamah pokreta za emancipaciju žena Foto: Alternative.libertaire

Sarkozijeva protivkandidatkinja te godine u trci za predsjednika Francuske, socijalista Segolen Roajal je uzvratila da je Maj 68. “bio jedan vjetar slobode protiv totalno blokiranog društva.”

Andre Gliksman u knjizi Mai 68 explique a Nicolas Sarkosy je povodom optužbe Sarkozija da je maj ’68 donio i relavitizam morala i znanja u Francuskoj upitao da li bi Sarkozi, pola Mađar, pola Jevrejin, sa dva razvoda braka, mogao pretendovati da postane predsjednik republike bez tekovina ’68. Postavljeno je pitanje na koje i nije bilo baš teško odgovoriti. Dakle, da li bi Sarkozi, “degolista” i oštar kritičar radikalizma i relativizma maja ’68, muž poslije dva braka i ekstravagantne italijanske manekenke i šansonjerke Karle Bruni mogao ne samo kandidovati se nego I postati francuski predsjednik, bez duha ’68. Duha koji je postao dio novih vrijednosti i običaja moderne Francuske. Gliksman se dalje pita da li predsjednik Sarkozi i njegova supruga Bruni liče više na nasljednika francuskog konzervativca De Gola i njegove supruge “nacionalne tetke” Ivone ili na nasljednika modernosti, slobode, individualnosti iz prekretničke godine ’68. Odgovor je bio jasan već u postavljenom pitanju.

“Ti si upravo sin ’68.”! završavao Gliksman pismo Sarkoziju, velikom kritičaru te, po mnogima, magične godine.

I ove jubilarne godine godine će u Francuskoj, povodom ’68, biti opet živo, bez sumnje, i vrlo polemički.

P.S.

Pošto sam na kraju teksta o ‘68, objavljenog u prošlom broju ART-a, pomenuo proteste u Beogradu, neki sagovornici su me pitali zašto sam preskočio Crnu Goru, izražavajući interes da saznaju nešto više o crnogorskoj ‘68. Podsjetio bih da se u ovim skromnim redovima radi o pretenziji nešto opširnije analize fenomena bunta mladih ‘68. u svijetu, da sam objavio uvodni tekst, sa kraćim napomenama o protestima na beogradskom univerzitetu juna te godine koji su po svom značaju ušli u literaturu o ‘68. U toj analizi, a nakon ‘68. s obje strane gvozdene zavjese, tek slijede redovi o studenskim protestima u Jugoslaviji, beogradskim najprije, zbog burnosti i inteziteta događanja, ali i o onim u Zagrebu, Ljubljani i Sarajevu. Nažalost o ‘68. u Crnoj Gori neću moći ništa napisati - iz jednog razloga. U Titogradu i u Crnoj Gori se ništa, baš ništa, nije dogodilo te revolucionarne godine mladih koja je potresla cijeli svijet. Ali ću se sasvim sigurno osvrnuti na crnogorske aktere ‘68. u Beogradu koji nisu propustili tu revoluciju, pa i da u njoj zauzmu svoja mjesta, dakako ona značajna. I to sa obje strane kordona.

