Akcija Stadion na Cetinju: Ideja iz 2014, a danas...

Uzeh da ovjerim komentare na tekst objavljen na ovom istom (svetom) mjestu prošle subote, kad tamo - samo jedan komentar. I to ne na moj račun, odnosno na račun moga teksta - nego na račun Filipa Aleksića ...

Strašno, strašno...

Žalosno je, konstatuje komentator, to što je Filip (v.d. Glavnog gradskog arhitekta Glavnog grada Podgorice, odnedavno) odličan arhitekta... itd.

Žalosno je, dodao bih, i to što poslije 15 dugih godina - i 773 teksta - ne uspijevam da dobacim do tri komentara po tekstu, u prosjeku. Što je tome razlog - ne znam - biće da ne umijem da prilagodim ton i sadržaj uradaka koje potpisujem uvetu i srcu prosječnog konzumenta. Biće, u najkraćem, da ne umijem da progovorim iz glave cijela naroda. Moraću da pojačam trening, nema druge. Moraću da udvostručim i utrostručim napore... itd.

Dakle, uvaženi komentator veli da je Filip odličan arhitekt... što me neminovno navodi na zaključak da mi je, u međuvremenu, definitivno nešto promaklo. Prije nego što sam prvi (i posljednji) put pisao o Filipovim dometima u oblasti arhitektonskog projektovanja - ima tome četiri, možda i pet godina - bio sam duboko uvjeren da je Filip - objektivno - tu negdje oko dvojčice - dvije zvjezdice - od pet mogućih. Onako odoka. Tako da me onaj rez preko fasade bivše upravne zgrade Prvoborca u Meljinama, u HN - uz onu nazovi-arabesku - u svakom slučaju predimenzioniranu - prijatno iznenadio. Vrlo prijatno. Ono je bila čista petica za Filipa - i to isključivo na račun koncepta. Sama ideja da se ona zgrada, na onom mjestu, adaptira u hotel - bila je apsolutno van pameti - a Filipov odgovor je bio u savršenom skladu sa tom činjenicom. To sam morao uvažiti. Na stranu što je Filip tada uspio, usput, da se ozbiljno primakne nekakvim predstavama koje su važile u tom trenutku o nečemu što smo mogli - možda - nazvati i PG arhitektonskom školom u zametku - uz sve moguće ograde, naravno.

Imate te moje tekstove - ukupno dva - o Hotelu Gaudi - tako se to zvalo - na Internetu. Pa ako vas zanima ta priča...

Što se tiče recentnijih Filipovih uradaka - odnosno uradaka koje sam ovjerio na adresi faadu.me (FAADU - Filip Aleksić, arhitektura, dizajn, urbanizam) - pažnju su mi privukli (klimavi) renderinzi - ili (klimavi) 3D prikazi, ako vam je tako draže - Stadiona sv. Petar Cetinjski na Cetinju ravnome i nadasve slavnome.

Projekat su, veli, zajedničkim snagama uradili Studio FAADU i Studio AC Cetinje - i donirali Prijestonici. Lijepo. Na drugom mjestu veli da su investitori Prijestonica Cetinje i FK Lovćen. Što će reći da su FAADU i AC, najvjerovatnije, donirali Prijestonici nešto što je prošlo kao idejni projekat - ili kao idejno rješenje - u nadi da će blagorodna Prijestonica njima, zauzvrat, donirati ekskluzivni ugovor o izradi tehničke dokumentacije.

Predviđeno je bilo da stadion bude kapaciteta 5.192 sjedišta, a komercijalni sadržaji su svedeni na (samo) 2.000 m2

I krenuh da kopam u potrazi za informacijama o Stadionu sv. Petar Cetinjski...

Ideja, veli, izgradnje novog stadiona - i to na nivou idejnog rješenja (bio sam u pravu) - predstavljena je još u februaru davne 2014. godine na ravnome i ništa manje slavnome Cetinju. Pominjane su dvije tribine - 5.134 sjedišta, ukupno - uz sve prateće sadržaje i ni manje ni više nego 5.500 kvadratnih metara tzv. komercijalnih sadržaja. Mašala.

A zna se i da je Vlada CG - slava joj i milost - na sjednici održanoj 25. decembra 2014. - razmotrila “Informaciju o realizaciji projekta izgradnje stadiona na Cetinju s Predlogom ugovora o realizaciji projekta koji je dostavilo Ministarstvo prosvjete (ništa me ne pitajte - op.a.)” - da bi, s tim u vezi, Vlada prihvata pomenuti Predlog ugovora i naložila Žarku Živkoviću, tadašnjem direktoru Direkcije javnih radova, da potpiše Ugovor.

“Prijestonica Cetinje je, u saradnji sa Vladom Crne Gore, Fudbalskim savezom Crne Gore i drugim partnerima”, veli u pomenutoj Informaciji, “otpočela aktivnosti za realizaciju projekta izgradnje fudbalskog stadiona na Cetinju”. I još veli da je Skupština Prijestonice usvojila prostorno-plansku dokumentaciju i da je Prijestonica revidirala tehničku dokumentaciju za izgradnju stadiona - koji je morao da zadovolji i standarde UEFA.

Predviđeno je bilo da stadion bude kapaciteta 5.192 sjedišta, a komercijalni sadržaji su svedeni na (samo) 2.000 m2. Planirano je da ukupna investicija iznosi 7.7 miliona eura i da izgradnja teče fazno, u skladu sa mogućnostima. U to ime, izdvojena su i početna sredstva u visini 500.000 eura. Ni slova, naravno, o autoru projekta - s tim da su odstupanja od prvobitnog rješenja, moram primijetiti, bila značajna.

Našao sam i Rješenje o izdavanju građevinske dozvole - od 3. aprila 2015. godine - iza kojega stoji Ministarstvo održivog razvoja i turizma, odnosno Direktorat za građevinarstvo, a po zahtjevu Prijestonice Cetinje - u kojem stoji, između ostaloga, da je riječ o “rekonstrukciji objekta gradskog stadiona” na Cetinju - i da je autor idejnog projekta - na osnovu kojega je izdata građevinska dozvola - arhitekt Irfan Ramčilović.

Ne znam, da budem iskren, što se tačno dešavalo po pitanju realizacije projekta rekonstrukcije objekta gradskog stadiona na Cetinju između 3. aprila 2015. i 27. jula prošle godine - kada je Vlada CG - slava joj i milost - na 36. sjednici novog saziva - razmotrila “Informaciju o realizaciji projekta izgradnje fudbalskog stadiona na Cetinju, s Predlogom aneksa 1 Ugovora o realizaciji projekta koji je dostavilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma (za razliku od prve Informacije u kompletu sa Predlogom ugovora koji je dostavilo Ministarstvo prosvjete - op.a.)” - da bi, s tim u vezi, Vlada prihvata pomenuti aneks 1 Ugovora i naložila Almeru Kalaču, aktuelnom direktoru Direkcije javnih radova, da potpiše aneks 1.

​Prvobitno rješenje stadiona na Cetinju, Studio FAADU & Studio AC, 2014. Foto: Scontent.ftgd1-1.fna.fbcdn.net

“Tokom 2014. godine”, veli u pomenutoj Informaciji, “Prijestonica je, u saradnji sa Vladom Crne Gore i Fudbalskim savezom Crne Gore, otpočela aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje fudbalskog stadiona na Cetinju. Projekat, koji treba da doprinese poboljšanju infrastrukture u oblasti sporta u crnogorskoj Prijestonici, dodatno afirmiše sport među mladima, ali i obezbijedi dodatnu atraktivnost Cetinju kao turističkoj destinaciji, posebno pogodnoj za razvoj sportskog turizma. Za realizaciju navedenog projekta urađena je sva potrebna prostorno planska dokumentacija”.

Procijenjena je i “vrijednost sredstava” neophodnih za realizaciju projekta - shodno revidovanom Glavnom projektu - “na nivou od 8.79 milona eura (sa uračunatim PDV-om)”. Onih 500.000 eura - pominjanih u prvoj Informaciji - uplaćeno je “Fudbalskom savezu Crne Gore za izradu projektne dokumentacije, s tim da se višak iskoristi za kofinansiranje radova na rekonstrukciji stadiona”.

Ni slova, naravno, o autoru projekta ni u novoj Informaciji - s tim da su odstupanja od prethodnog rješenja - ako su uopšte i postojala i ako je vjerovati sličicama koje su date uz novu Informaciju - bila neznatna.

Dakle, nema druge nego da se iz ovih stopa zaletim na Cetinje slavno i ništa manje ravno - i da ovjerim što piše na onoj tabli na gradilištu...

Nastavak u narednom, ili u nekom od narednih brojeva...

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)