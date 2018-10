Amira Medunjanin razgalila Nikšićane: Šobićeve pjesme su pjesme mog djetinjstva

Večeras smo u njegovom gradu”, napisala je Amira Medunjanin, ovogodišnja zvijezda 13. Međunarodnog festivala gitare u Nikšiću, na svom Facebook profilu i postavila pjesmu "Džemper za vinograd".

A grad Miladina Šobića je dočekao širom otvorenih ruku, jer kako reče, dugo su čekali da se sretnu – ona, kraljica sevdaha, i Nikšićani koji znaju da cijene dobru interpretaciju.

Priznala je da je imala veliku tremu – prvo, jer iako je obišla pola Crne Gore prvi put je u gradu pod Trebjesom, a drugo jer pjeva u gradu jednog od najvećih kantautora na prostoru bivše Jugoslavije.

"Šobićeve pjesme su pjesme mog djetinjstva. To su neka dobra, lijepa, stara vremena. Imala sam sreću da odrastam uz dobru muziku koja me edukovala i oblikovala u čovjeka kakav jesam danas. Mislim da je Miladin Šobić jedan od najvećih kantautora sa ovih prostora. Najiskrenije me boli što nije dao još više. Sve njegove pjesme znam napamet. Naučila sam ih kao klinka. Nekada me zaboli kada raji pustim neku njegovu stvar, a oni pitaju šta je to. Bude mi krivo i onda ih edukujem pa na društvenim mrežama dijelim njegove pjesme. Zarazila sam dosta raje sa njegovom poezijom prije svega, jer meni su ti tekstovi male životne filozofije", kazala je pjevačica nakon koncerta.

A na koncertu, na kome se tražila karta više, “častila” je Nikšićane Šobićevom pjesmom “Umjesto gluposti”. Onako solo, bez fantastičnog gitariste Boška Jovića. Pjesma za njenu i dušu publike.

A noć je bila puna emocija, jer Amira kada pjeva, vazduh “vri” od emocija. Bilo je tu smijeha, suza i sa strane bosansko-hercegovačke pjevačice i od publike.

"Moj duboki naklon. Dosta suza, ali i smijeha. More Ljubavi. Veliko hvala", Amirina objava na FB, nakon koncerta.

A na koncertu, i novinarima, nakon njega, obećala – vraća se u Nikšić ponovo. Mora, sada kad su se “našli”.

"Volim doći prvi put u neki grad. A kada se neka lijepa energija desi onda mi je baš merak. Onda to zapamtim po tome. To je ljubav do kraja. Prelijepo je bilo. Rasplakao me Boško na nekoliko momenata. Osam godina sviramo skupa, a večeras me baš ponijelo a i on je izabrao pjesme koje su me poprilično emotivno ‘smlatile’. Super je druženje bilo. Vraćam se", kazala je Amira, koja je i nakon koncerta pred novinarima razgalila dušu i zaplakala kada su joj postavili pitanje vezano za Šobića.

A da je sevdah sve što ima emocije i dušu Amira to godinama pokazuje.

"Odrasla sam na muzici novog talasa – Azra, Šobić, Ekatarina Velika, Idoli. To su bendovi koji su obilježili moje djetinjstvo i odrastanje Ali, istovremeno, s obzirom da dolazim sa prostora sa kojih dolazim, sevdah je dio mene, dio gena. Ne bi bilo normalno da ga ne osjećam. Barem za mene. Međutim, sevdah kao muzička forma je davno napustio granice BiH. Čujem ga i, ako se tako može reći, i kod mog najvećeg idola Nika Kejva. To je čisti sevdah. Bezgranično je to more ljepote".

Njeno izvođenje maestralno je ispratio Boško Jović koji je i uradio aranžmane za mnoge kompozicije koje su izveli. I, kako reče pjevačica, napravio play listu za nastup.

"Volim Boškov senzibilitet i prostor za improvizaciju. Nikada nije isto i to mi je fora. Ne volim ponavljanje i svaki put nas neka nova emocija ponese. Ja nas dvoje posmatram kao susret dva instrumenta. Oboje smo u službi pjesme, ja glasom a Boško gitarom. On dolazi iz svijeta klasične muzike što je, naizgled nespojivo sa tradicionalnom muzikom, a u suštini savršeno funkcioniše sve dok je čovjek širok i čuje svim čulima ono što pjesma govori. Ovo je čista emocija. Čista pjesma. Nema da nas ‘pokriva’ njih deset sa strane. Taj neki minimalistički pristup je nama u suštini najdraži. Nažalost, nema toga puno".

Sa pjevačicom je saglasan i Jović. Njihova saradnja traje osam godina i, kako se pokazalo, odlično funkcionišu zajedno.

"Ovo su stvari koje volimo zajedno da sviramo. Postavio sam aranžmane koje sam pisao i trudim se da ih svaki put donesem na neki drugi način. Ostavio sam neke improvizovane djelove koje sviram kako me publika ponese. Poseban je izazov svirati na gitarskim festivalima jer i među publikom bude mojih kolega, prijatelja, koji znaju šta radim. Poseban je osjećaj nastupiti pred njima. Intimniji su koncerti sa manje izvođača jer su nekako izvođaći ‘ogoljeni’, daju sve što imaju. Publika nas je od samog početka koncerta prihvatila dobro i vidjelo se da im se svidjelo to što radimo. To daje poseban osjećaj pri sviranju i trudimo se da im to vratimo", kazao je Jović nakon nastupa.

Gitar fest se nastavlja večeras, gdje će u Sali “Zahumlja” nastupiti višestruko nagrađivani gitaristi Ju Vu iz Kine, i Siprijen Ncai iz Francuske.

Pjesma samo za Jug Bogdana

Sedmogodišnji Jug Bogdan Lalatović iz Nikšića imao je privilegiju da mu Amira, nakon koncerta, iza bine, samo za njega otpjeva pjesmu "Pjevat" ćemo šta nam srce želi”, omiljenu pjesmu ovog dječaka.

​Čuo omiljenu pjesmu: Jug Bogdan (lijevo) Foto: Miloš Zvicer

Dio pjesme su zajedno otpjevali, jer, kako reče njegova majka, "zanijemio je od sreće dok mu je pjevala”. A Jug Bogdan se i posebno spremio za susret sa Amirom koja, kako reče, "savršeno pjeva" – bijela košuljica i crvena leptir mašna.

