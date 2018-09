Bajaga, Alis Merton, Pol Kalkbrener, Marko Nastić za kraj Sea Dance festivala

Peto izdanje Sea Dance festivala, koji se ove godine održavao na plaži Buljarica zatvoreno je sinoć nastupima Bajage i Instruktora, Alis Merton, Pola Kalkbrenera i mnogih drugih.

Posljednji izvođači koji su zabavljali posjetioce do ranih jutarnjih časova bili su Dax J i Divolly & Markward, koji su set liste puštali na No Sleep, odnosno TDI binama, nakon Forest People B2B Sugar Lobby, Vakat aka Aleksandar Grum, Vill & Vash i drugih DJ-eva.

Pred gotovo popunjenim prostorom pred glavnom binom, oko 23 sata izašao je jedan od najpoznatijih ex-Yu rok bendova, Bajaga i Instruktori, koji su ove godine prvi put nastupili i na Exitu i na Sea Dance festivalu.

Za komunikaciju sa publikom uglavnom je bio zadužen Žika Milenković, dok se Momčilo Bajagić Bajaga "držao" pjevanja, a više od njega publika nije ni tražila.

Milenković Foto: Filip Roganović

Rokeri su koncert započeli numerom "Sa druge strane jastuka", nakon koje su uslijedili stari hitovi, ali i nove numere sa aktuelnog albuma "U sali lom".

Foto: Filip Roganović

Publika je bila raspoložena i za pjevanje refrena, a pjesme koje su otpjevali od početka do kraja bile su "Plavi safiru", "Ti se ljubiš na tako dobar način", "Tišina", ali i "Kad hodaš" Riblje čorbe, koju je Bajaga napisao kao tadašnji član tog sastava.

Foto: Filip Roganović

Od Bajage i Instruktora mikrofon je preuzela vlasnica hita "No Roots", Alis Merton, koja je prvo zapjevala "Hit the Ground Running", a nakon toga se zahvalila organizatorima festivala na pozivu i publici koja je došla da je čuje.

"Bio je težak put do ovdje. Izgubili smo sve prtljage tokom puta, pa nastupamo u istoj odjeći u kojoj smo putovali. Nadam se da ne zamijerate", ispričala je Merton, koja je potom nizala numere "Keeps Me Awake", "Trouble In Paradise"…

Alis Merton Foto: Filip Roganović

"Nemamo puno pjesama, ali narednog mjeseca izlazi novi album", priznala je ona, najavljujući "Lash Out", a ubrzo je uslijedila i ona zbog koje su mnogi došli da čuju Merton.

Foto: Filip Roganović

"Ovo je naša prva pjesma, posrećilo nam se sa njom. Hvala svima koji je pjevaju i plešu uz nju. Dvanaest puta sam se selila, pa sam shvatila da nemam korjene", ispričala je kanadsko-njemačko-britanska pjevačica, aludirajući na svoj planetarni hit "No Roots".

Ipak, publika je morala da pričeka na izvođenje te numere, jer je Merton zasmetalo to što su svi upalili kamere na svojim telefonima, umjesto da uživaju u pjesmi i igraju.

Foto: Filip Roganović

Po izvođenju "No Roots", pjevačica je koncert zaključila numerom "Why So Serious?", koja će biti objavljena naredne sedmice.

Pred posjetioce Sea Dance festivala ubrzo je izašao njemački DJ i producent Pol Kalkbrener, koji je gotovo ponovio uspjeh od prethodne večeri, Dimitrija Vegasa i Like Mikea, čija je publika popunila cijeli prostor ispred glavne bine.

Kalkbrener Foto: Filip Roganović

Producent najpoznatiji po "Sky and Sand" DJ set prepustio je Marku Nastiću nešto prije četiri sata ujutru.

