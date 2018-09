Bajaga: Sea Dance je kao Exit koji ima more

Pred gotovo popunjenim prostorom pred glavnom binom Sea Dance festival posljednje večeri, oko 23 sata izašao je jedan od najpoznatijih ex-YU rok bendova, Bajaga i Instruktori, koji su ove godine prvi put nastupili i na Exitu i na Sea Dance festivalu.

"Bilo je jako lijepo na Exitu, nekako se tako potrefilo. Mi smo uvijek bili bliski sa ljudima iz Exit organizacije, čak smo jednom radili i neku akciju povodom Teslinog rođendana u Njujorku, a nismo nastupali na festivalu i evo sad se poklopilo”, kazao je u intervjuu za “Vijesti” Momčilo Bajagić Bajaga.

“Imali smo u subotu na glavnoj bini koncert i stvarno smo bili zadovoljni, a mnogo mi je drago što smo došli i ovdje. Što ljudi kažu Exit, ali ima i more. Scenografija od milion dolara, prostor kada pogledate je samo plus. Meni je drago što su ljudi koji rade Sea Dance festival vidjeli da smo imali veoma dobar nastup na Exitu, pa su nas zato i zvali”, dodao je frontmen čuvenog sastava.

Tokom koncerta za komunikaciju sa publikom uglavnom je bio zadužen Žika Milenković, dok se Bajaga “držao” pjevanja, a više od njega publika nije ni tražila.

Rokeri su koncert započeli numerom “Sa druge strane jastuka”, nakon koje su uslijedili stari hitovi, ali i nove numere sa aktuelnog albuma “U sali lom”.

Publika je bila raspoložena i za pjevanje refrena, a pjesme koje su otpjevali od početka do kraja bile su “Plavi safiru”, “Ti se ljubiš na tako dobar način”, “Tišina”, ali i “Kad hodaš” Riblje čorbe, koju je Bajaga napisao kao tadašnji član tog sastava.

Pored pjevanja i sviranja, Bajaga je u okviru Sea Dance festivala imao još jedan zadatak – otvaranje panela na temu “Veliki događaji u funkciji razvoja destinacija”, a muzičar smatra da su veliki događaji istovremeno veoma bitni i za spajanje regiona.

"Ne ulazim u zvanične kanale, ali sa umjetničke i muzičke strane ako ste već umjetnik trebalo bi da ste otvorenog uma i da ubijedite i druge da budu isti. Nadam se, mi to radimo i u posljednjih 15 godina iako moj bend postoji 35”, kaže on i dodaje da su “Bajaga i Instruktori” među prvima koji su nakon raspada Jugoslavije nastupali po cijelom regionu.

"Prvi smo krenuli bez ikakve podrške međunarodnih organizacija i evo već dugi niz godina prenosimo poruku, koju i ovaj festival i organizacija nose”, istakao je Bajaga.

"Zaista smo ponosni na to što smo bili bend koji je nastupao u skoro svim gradovima Jugoslavije, a kasnije na svim mjestima u koje je stigla električna energija, jer tada nisu bili popularni ovi unplugged koncerti”, pojašnjava muzičar koji je sa svojim sastavom nastupao u svim djelovima svijeta osim u Južnoj Americi.

“Pa eto, volio bih baš u Južnoj Americi da nastupimo, prosto geografski… Mi nemamo jaku dijasporu tamo, jer se tamo bave drugim poslovima i vole totalno drugačiju vrstu muzike i nema šanse da će nas pozvati. Kad sviramo na Novom Zelandu dođu i Novozelanđani, ali uglavnom dođu ljudi sa naših prostora, jer i oni osjećaju duh zemlje u kojoj smo svi zajedno živjeli”, smatra on.

“Možda kada se malo promijeni profil dijaspore u Južnoj Americi pozovu i nas, jer mislim da više vole narodnjake. U krajnjoj liniji, pošto smo svirali na svim kontinentima, možda odem sa nekim bendom da odsviram samo jednu stvar”, uz smijeh je priznao Bajaga.

"Velika je stvar što je Zvezda u Ligi šampiona"

Frontmen sastava “Bajaga i Instruktori” poznat je kao navijač Crvene zvezde, ali i veliki miljenik Delija, a za “Vijesti” otkriva da je pratio utakmicu koja je taj fudbalski klub odvela u Ligu šampiona.

“Ja sam veliki zvezdaš i jedno vrijeme sam bio i u upravi kluba, ali nisam mogao sve da postignem. Obradovao sam se kao i svi, to je vrlo značajno, jer je to i pristojna lova za privredu, ali i za sponzore, reklame, dolaziće navijači velikih klubova”, smatra on.

“Dobili smo vrlo tešku grupu, gadne klubove, ali to mi je draže nego da smo dobili Galatasaraj. Da bar idemo da gledamo Mbapea, Nejmara, Salaha… Poslije 26 godina to je velika stvar za klub, ali i finansijska injekcija, ali i za Beograd i Srbiju”, prokomentarisao je on.

