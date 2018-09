Bajkoviti imaginarijum na prostoru Sadina

Željko Mitrović, vlasnik i predsjednik upravnog odbora Pink Media Group, izjavio je nedavno da će druga sezona rijalitija - Zadruga - biti najveći projekat u istoriji televizije - ne samo srpske televizije, nego televizije uopšte.

“Ovo je”, rekao je Mitrović, “po svim svojim aspektima, sigurno najveći i najambiciozniji projekat ikada”.

Nova sezona Zadruge startuje 6. septembra - u naredni četvrtak - tačno u 21:00 - i dok se u javnosti uveliko spekuliše o takmičarima - tzv. zadrugarima - kojih će biti oko 50 (a ne 40, kako je ranije najavljivano) - u Šimanovcima se užurbano privode kraju radovi na “Kneževini” -kompleksu u kojem će “živjeti” zadrugari.

Što se tiče konačne liste takmičara - ključna nedoumica u ovom trenutku je učešće Kristine Kije Kockar - pobjednice prošle sezone. Ona je svoje učešće u novoj sezoni rijalitija uslovila pozamašnom svotom - riječ je, naime, o pola miliona eura - i to unaprijed.

Bivša stjuardesa se prvi put pojavila u Zadruzi 20. septembra prošle godine - ali ne kao takmičarka, nego kao gošća. Tada je milionski auditorijum saznao da je Kija zapravo supruga Slobodana Radanovića - u to vrijeme malo poznatog, gotovo nepoznatog pjevača - takmičara u Zadruzi. U trenutku kada se Kija pojavila u Zadruzi, Sloba je već uveliko bio u vezi sa Lunom Đogani - takođe takmičarkom - tako da je Kijino zvanično pojavljivanje u Zadruzi bilo samo pitanje vremena. To se konačno desilo 18. novembra. Presudio je, naravno, finansijski momenat - ali i velika šansa, kako je rekla Kija, da u Zadruzi, pred milionima gledalaca, konačno izgladi sve nesuglasice sa mužem. I upravo tada počinje žestoka drama u ljubavnom trouglu Kija, Sloba i Luna. Dio auditorijuma je zdušno navijao da uspije “emotivna veza” koja je u Zadruzi spontano planula između Lune i Slobe - dok je drugi dio bio apsolutno na strani povrijeđene Kije. Ljuto rivalstvo između Lune i Kije je obilježilo prvu sezonu Zadruge - da bi se na finalnoj večeri, nakon velikog uzbuđenja, u tzv. finalnom presjeku pokazalo da je auditorijum definitivno naklonjeniji Kiji (55,14 glasova). Luna je bila druga (21,26 glasova), a Slobodan Radovanović je završio kao četvrti. Kiji je pripao - uz automobil marke Škoda - i ček na 50.000 eura.

Luna je već potvrdila učešće u Zadruzi 2, a jedan od zadrugara biće i Stefan Ašanin, Kijin frizer, koji je nedavno izjavio da je “Lunina nadogradnja jeftina, da je izrađena od sintetike i da zbog toga izgleda kao da nosi mrtvog pacova na glavi”. Procjenjuje se da je prošle sezone u Zadruzi Kija zaradila oko 120.000 eura. Činjenica je, sa druge strane, da Kija - kao novopečena pjevačica na krilima ogromne popularnosti - nastupa gotovo svako veče - i da naplaćuje između 3.000 i 5.000 eura po nastupu. Činjenica je i da bi Kijino učešće u Zadruzi 2 podrazumijevalo njeno odsustvo sa muzičke scene u trajanju od devet i po mjeseci, tako da je pomenuta suma sasvim realna.

U međuvremenu se na nekih četrdesetak km sjeveroistočno od Beograda - u Šimanovcima - u okviru komleksa Pink Films International Studios (PFI Studios) - privode kraju pripreme za novu sezonu rijalitija Zadruga.

Prošle sezone je centralni objekat u impresivnom gradu - “bajkovitom Imaginarijumu” koji se prostire na skoro tri hektara - bila tzv. Bela kuća - a ove sezone se govori o Centralnoj palati - “jednoj od najlepših građevina u ovom delu Evrope, izgrađenoj u stilu neoklasicizma” - sa četiri kupole - od kojih je svaka visoka 40 m. Govori se i o 100 drugih objekata, kao i o novom “morskom zalivu”. Tu su, između ostaloga, i podvodne pećine, rajsko ostrvo, te raznovrsni biljni i životinjski svijet. Takmičarima će biti stavljeno na raspolaganje 40 različitih plovila i četiri cepelina. Vodilo se računa i o kulturi, naravno - kompleks je od ove sezone bogatiji za pozorište - a ranije je u Šimanovce - uz veliki broj automobila-oldtajmera i nekoliko “odela na mlazni pogon koje će koristiti Veliki šef i njegovi pomoćnici” - dopremljeno i šest šlepera “umetničkih dela, vrednih reprodukcija, ali i originalnih umetničkih ostvarenja iz Italije, Francuske i drugih delova Evrope i sveta”.

Željko Mitrović je pronašao “vizuelnu inspiraciju” za novu sezonu u liku i djelu Kozima Medičija - “firentinskog bankara, graditelja i ljubitelja umetnosti” - i zato je pokušao da Imaginarijumu udahne atmosferu tri velika grada - Venecije, Firence i Monaka - i tri velika vijeka - XVI, XX i XXI - što je zahtijevalo i angažovanje oko 200 umjetnika i vrsnih zanatlija - uglavnom slikara, vajara i klesara - iz Italije, Francuske i Britanije.

​ Željko Mitrović među umjetninama za Zadrugu 2 Foto: PINK

Ako bi me neko pitao, u ovom trenutku, postoji li bilo što na teritoriji Crne Gore što bi moglo dostojno parirati Imaginarijumu gospodina Mitrovića - pomenuo bih prvonagrađeni rad doc. dr Svetlane Perović sa nedavno žiriranog Konkursa za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja i Studije sa preporukama za način urbanizacije prostora Sadine u Podgorici - koji 1. februara raspisao Glavni grad PG, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma.

Za razliku od Željka Mitrovića - koji je pokušao da objedini prepoznativljive graditeljske elemente koji nedvosmisleno asociraju na Veneciju, Firencu i Monako - i to iz tri epohe - doc. dr Perović na prostoru Sadina - riječ je, podsjetiću vas, o 144 ha - predlaže nekakav miks prepoznatljivih graditeljskih elemenata Podgorice iz različitih epoha razvoja grada - predlaže, drugim riječima, svoju varijantu Zadruge na prostoru Sadina...

OK, ne usuđujem se da interpretiram tu čudesnu rečenicu iz Završnog izvještaja žirija, zato je dajem u integralnom obliku (forgive me Baćko Keković, wherever you are):

“Stavovi autora “Reinterpretacija identitetski vrednijih elemenata Stare i Nove (Mirkove) Varoši, Novog grada, Bloka 5 (identitetske determinante graditeljstva Podgorice) i”, pazite sad: “”Integralni koncept kreativnog, humanog, kompaktnog grada za 32.000 stanovnika (molim? - op.a.) koji uvažava principe tradicionalne organizacije prostora” (škanj, na primjer - op.a.) su logičan”.

OK, još jednom, molim vas - ovoga puta bez upadica:

“Stavovi autora “Reinterpretacija identitetski vrednijih elemenata Stare i Nove (Mirkove) Varoši, Novog grada, Bloka 5 (identitetske determinante graditeljstva Podgorice) i “Integralni koncept kreativnog, humanog, kompaktnog grada za 32.000 stanovnika, koji uvažava principe tradicionalne organizacije prostora” su logičan”.

Da li je, pitam ja vas, Perovićka stvarno izdominirala za sve te pare?

Da li se njenih 50.000 eura - koliko je uzela za prvu nagradu na Konkursu za Sadine - stvarno može mjeriti sa Kijinih 50.000 eura - za prvo mjesto u realitiju Zadruga 1?

Uz opasku da nama koji nismo bili u prilici da ovjerimo izložbu konkursnih radova za Sadine u holu Gradskog parlamenta - izložbu koja je bila upriličena od 28. juna do 5. jula - još uvijek nije omugućen uvid u konkursne radove putem Interneta...

Pitam se zašto...

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)