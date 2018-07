"Bambi Molesters” više ne postoje

Najpoznatiji surf rok sastav u regionu “The Bambi Molesters” prestao je sa radom, saopšteno je na zvaničnoj Fejsbuk stranici hrvatske grupe.

“Dragi svi, sa našom novom pjesmom ‘Last Summer Song’ htjeli bismo se pozdraviti i reći da je naše uzbudljivo putovanje sa ‘The Bambi Molesters’ završeno. Svim dragim prijateljima i rokenrol braći i sestrama sa kojima smo se zabavljali sve ove godine želimo reći jedno veliko hvala i do viđenja u nekom malom klubu. Momcima iz grupe ‘The Strange’ želimo puno uspješnih koncerata. Dinko, Lada, Hrvoje”, stoji u saopštenju benda objavljenom na društvenim mrežama.

Ova vijest rastužila je njihove fanove kako u Hrvatskoj, tako i u regionu i šire. To međutim ne znači da će prestati da se bave muzikom – “Bambi Molesters” odjavili su se pjesmom “Last Summer Song” koju potpisuje The Strange, grupa koja je nastala iz saradnje Molestersa i američkog rokera Krisa Ekmana. Ova saradnja iznjedrila je album “Nights Of Forgotten Films”, a 14 godina kasnije “The Strange” je najavio da će u septembru objaviti novo izdanje. Album pod nazivom “Echo Chamber” sadrži deset pjesama snimljenih u Pragu pod producentskom palicom Antonija Gramentijerija, dok je zvučni inženjer bio Fil Braun koji je radio i sa svjetski poznatim imenima kao što su “Led Zeppelin”, “Roxy Music”, Bob Marli, Ket Stivens i drugi.

Kad je u pitanju “Bambi Molesters", bend je ostavio jak trag na sceni. Posljednji album “As the Dark Wave Swells” je na ljeto 2010. bio na 12. mjestu na listi najprodavanijih albuma na Amazonu u kategoriji rok muzike, bend je dobio sedam Porina, a njegova muzika korišćena je u mnogim filmovima i serijama.

