Bar: Otvorena izložba Mirka Dragovića

U Galeriji “Velimir A. Leković” sinoć je otvorena peta samostalna izložba slika akademskog umjetnika iz Podgorice Mirka Dragovića. Pod nazivom “Sjećanja”, Dragović je barskoj likovnoj pu blici predstavio 37 akrilika. Postavku je otvorio upravnik galerije mr Milun Lutovac, koji je u katalogu izložbe zapisao da “ovaj vrsni likovni pedagog svojim stvaralačkim postupkom poručuje - trebalo bi stvarati dok je taj trenutak stvaranja, tu, sa nama”.

"Trenutak potpunog prepuštanja umjetnosti dolazi onda kada nam neki unutrašnji glas došapne da bi trebalo da stavimo tačku i odložimo pero ili kist, da ono nastalo može dalje i bez nas. Taj trenutak nije lako prepoznati, ali se da osjetiti. On se, to dobro zna naš akademski slikar Mirko Dragović, događa i ne bi se smio prenebregnuti, mada, i to se dešava. Sve prije toga je dijalog s “vlasnicima bivše sreće" i sa samim sobom, smjena životnih ponuda - veliki igrokaz", navodi se u katalogu.

Lutovac je primijetio na svojim platnima, “kao igrač na žici između minulog i budućeg” Dragović vježba oko “za skrivena značenja stvari”.

"On zna da vid registruje, navodi i zavodi, ali isto tako zna da vid ne tumači. To je, možda, negdje i dobro, jer, kad bi svijet znao istinu, kako na jednom mjestu zapisuje Singer, srušio bi se kao kula od karata. Jezik se ne može uhvatiti golim okom, ali se može pretvoriti u oblik i boju, u mrežu druge i drugačije komunikacije. Dragović tu spoznaju potvrđuje i kao likovni pedagog, svojim posvećenim radom u Resursnom centru za djecu sa intelektualnim smetnjama i autizmom "1. jun" u Podgorici", zapisao je pored ostalog Lutovac.

Dragović (37) je završio Srednju likovnu školu “Petar Lubarda” na Cetinju, a na likovnoj Akademiji u Trebinju diplmirao je slikarstvo 2004. u klasi profesora Marka Musovića. Član je ULUCG, a prije Bara, samostalno je izlagao u Trebinju, švajcarskom Nojhatelu, Tivtu i Kotoru.

