Barjaktarović: Jedini uspjeh je da čovjek moralno ne posrne

Saša Barjaktarović svoj život je posvetio muzici. Naime, od malih nogu je znao da će upravo ona biti njegov životni poziv, pa mu i danas teško ne pada što svakodnevno radi na nekoliko projekta. Profesor je u muzičkoj školi, dirigent najpopularnijeg hora u Crnoj Gori, a često ima posla i u muzičkom studiju “Barocco” čiji je vlasnik.

Dok je bio mlađi u školi se oslanjao na inteligenciju, prvi džeparac zaradio je pjevajući u operi, a smatra da ono što čovjek želi, može i da ostvari. Publiku, ali i učenike, saradnike i članove hora osvaja energijom, a “otkud ti toliko energije” je pitanje koje mu najčešće postavljaju...

Što si kao klinac želio da budeš kad porasteš?

Odmalena me isključivo zanimala muzika i pjevanje, pa sam u to vrijeme non-stop sebe snimao dok pjevam. Sadašnje popularne “covere” sam radio prije 30 godina tako što sam u isto vrijeme na kasetofonu na strani A puštao matricu, a snimao glas direktno na strani B. To su bila lijepa vremena koja su mi nagovještavala da ću u budućnosti imati svoj muzički studio i biti ton majstor i pjevač. Muzika, muzika i samo muzika…

Da li si bio faca ili bubač u školi?

Zanimala me moda i lijepo oblačenje, a ono što naučim na času i što malo pogledam kući na ispitivanju u školi uglavnom je bilo oslanjanje na inteligenciju. Moram reći da su rezulatati bili dobri, štaviše. Odgovor je da definitivno nisam bio bubač (smijeh). Kad se sjetim samo koliko sam bio jedno kulturno i vaspitano dijete... Sve zahvaljujući mojim divnim roditeljima Milošu i Malini.

Kako si zaradio prvi džeparac?

Prvi džeparac je bio tek na fakultetu kada sam bio solista u izvođenju prve opere “Didona i Enej” u Crnoj Gori 2003. godine na Cetinju u Kraljevskom pozoristu “Zetski dom”. Od tadašnjeg džeparca sam kupio DVD uređaj koji i dan-danas radi i podsjeća me na lijepa studentska vremena.

"Kad se sjetim koliko sam bio kulturan i vaspitan" Foto: Privatna arhiva

Što je za tebe uspjeh?

Za mene je jedini uspjeh da čovjek moralno ne posrne. To je poenta življenja, a život me je naučio da ako nešto zaista jako želiš možeš i da ostvariš. Uspjeh obično dođe i brzo prođe, a iznova dokazivanje je izazov. Biti uvijek nov, drugačiji i bolji.

Koja je pjesma tvog života?

“When I Fall In Love” - Net King Kola.

Da moraš da se takmičiš u nekom sportu, u kom bi bio najbolji?

U plivanju, zbog mog vodenog horoskopskog znaka (smijeh).

Vjeruješ li u život poslije smrti?

Vjerujem da naša duša putuje kroz vjekove, a svi koji vjeruju u reinkarnaciju kažu da su bili neka od poznatih ličnosti, što je smiješno. Ja sam definitivno bio muzičar ili arhitekta.

Foto: Privatna arhiva

Da si super junak na jedan dan šta bi prvo promijenio?

Zagađenje naše predivne planete Zemlje. Kakva je to osoba koja bez pardona baca na ulicu smeće ili iz auta sve što stigne... Nikada mi neće biti jasno. Definitivno kućno vaspitanje!

Da se snima film o tebi, ko bi volio da tumači glavnu ulogu?

Džejms Franko. Ličimo pomalo (smijeh).

Šta te raduje?

Najmanji vid ljubavi...

Čega se plašiš?

Definitivno visine. Uvijek sam maštao da mogu da letim...

Kada bi postojao vremeplov, u koje doba bi se vratio?

Apsolutno u vrijeme baroka zbog muzike, slikarstva, arhitekture, namještaja i mode...

Koja je tvoja najznačajnija vrlina?

Strpljenje...

A mana?

Previše primam srcu tuđe opaske, a ne bi trebalo.

Po čemu bi volio da te ljudi zapamte?

Da osjete strast koja je u meni kada je muzika u pitanju i ljubav koju pruža ljudima.

Šta radiš u slobodno vrijeme?

Gledam filmove. Obožavam da utonem u neki drugi svijet.

Sa kim se najćešće svađaš?

Izbjegavam svađe po svaku cijenu, ali ako mora, onda se ne dam (smijeh).

Koja ti je uzrečica?

Pa ćemo se čut’.

Da uhvatiš zlatnu ribicu, koje bi tri želje poželio?

Da živim dugo, da mi porodica bude zdrava i da me samo osmijeh u životu prati.

Koje ti pitanje najčešće postavljaju?

Odakle ti tolika energija? A ja im kažem: “iz srca” (smijeh).

Uvijek preskačem folk muziku od koje se grozim

Šta voliš da slušaš?

Soul balade i baroknu muziku...

Foto: Filip Roganović

Koji ti je omiljeni film?

Svi naučnofantastični, a izdvajam meni omiljenu "Mumiju" 1.

Koju bi knjigu preporučio čitaocima "Vijesti"?

"Slušaj svoje srce" - Endrju Metjuz je knjiga koju trenutno čitam. Moćna i prizemna knjiga, koja će vam pomoći da slušate svoje srce i proživite život kakav sanjate.

Šta gledaš na televiziji? Šta preskačeš obavezno?

Rijetko gledam TV, ali preskačem folk muziku od koje se grozim...

