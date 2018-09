Bend iz Osijeka nastupio na Petrovac jazz festivalu: Pogodila nas je atmosfera i ambijent

Bend iz Osjeka, Sing Song Swing obilježio je osmi dan Petrovac jazz festivala, saopštili su organizatori festivala.

U saopštenju se dodaje da je taj bend prvi nastup u Crnoj Gori imao u subotu veče u Kotoru, gdje su kako je navedeno kao i na sinoćnjem nastupu na terasi tvrđave Castello u Petrovcu naišli na odličan prijem publike.

"Iznenađeni smo što su organizatori festivala džez entuzijasti. U Kotoru smo nastupali u pravom džez klubu, a takvih ima malo na ovim prostorima, a i sinoć je bilo još bolje. Pogodila nas je atmosfera i ambijent, tako da smo zbog toga mnogo bolji bili u Petrovcu", ispričao je utiske sa PJF-a Vjekoslav Milin, gitarista Sing Song Swinga.

Pored njega sastav čine Tim Riksmund - saksofon, Slaven Batorek - klavijature, Ivan Fekete – bas, Dario Padovan – bubanj i Petra Marković -vokal i flauta.

Ovaj bend iako postoji već sedam godina, svira isključivo obrade.

"Sviramo džez standarde, srednja struja, ništa modernije. Nemamo autorskih stvari jer smatram da za autora moraš biti veoma talentovan i roditi se za to. To je nešto što se ne može naučiti. Svjesni smo da nijesmo toliki maheri da bismo se posvetili autorskoj muzici. Preferiramo onu staru džezersku- prvo sviraj standard da te čujemo kako sviraš, a tek onda možeš raditi autorsku muziku. Obrade je teže svirati, posebno ako ih prearanžirate", rekao je Milin.

Tokom dva sata svirke, publika je imala priliku da čuje najpoznatije džez kompozicije među kojima su "Autumn Leaves", "Fever", "Fly Me To The Moon", "Blue Moon", a nastup su završili Bajaginim hitom "Dobro jutro džazeri".

Njihov koncert pratili su i članovi bluz sastava The Baswing koji će večeras nastupiti na terasi Castella u okviru festival od 21 sat i 30 minuta, ulaz je slobodan.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)