"Bend je bolji što više svira"

Iovog ljeta „Nikšićko Rock’s Party Bus“ će provozati poznate muzičare iz Crne Gore i regiona kroz našu zemlju i publici u Plužinama, Podgorici i Baru donijeti zabavu uz rokenrol i rep zvuk. „Party Bus“ program debitovao je prošle godine sa grupama Orthodox Celts, Ničim izazvan i Iskaz, a ovog ljeta u ove krajeve dovodi ex Yu rokere Kerber, jednu od najpoznatijih rep grupa iz regiona – beogradski Bad Copy, te predstavnici crnogorske rok scene Parampaščad.

Ovaj trio nastupiće u četvrtak 5. jula u parku prirode „Piva“ u Plužinama, dan kasnije na glavnom šetalištu u Baru, a program će biti zaključen u subotu 7. jula koncertom u Podgorici koji će se održati u Njegoševoj ulici. Svi koncerti će biti besplatni, a počinjaće od 19 časova. Prošle godine izvođači su usput posjetili i Skadarsko jezero, Virpazar, posadili nove sadnice na Krupcu, bili gosti vinskog podruma Šipčanik, a slično se očekuje i sada.

I dok će Bad Copy biti zadužen da napravi žurku za mlađe posjetioce koncerata, niška hard rok grupa nastala 1981. sa svojim hitovima kao što su „Ratne igre“, „“Bolje da sam druge ljubio“ i „Hajde da se volimo“ podsjetiće one starije na vrijeme bivše Jugoslavije kada su harali top listama. Kerber je vrhunac slave doživio tokom 80-ih, da bi nakon šest studijskih albuma od kojih je posljednji bio „Zapis“ iz 1996. grupa otišla na dužu pauzu. Okupili su se ponovo povodom obilježavanja 30 godina postojanja i od tada niški rokeri ne staju. I crnogorska publika imala je više puta priliku da ih sluša posljednjih godina, kako na trgovima gradova kao što su Podgorica, Bar i Nikšić, tako i na Lake festu 2016. Budući da „Party Bus“ služi kao zagrijavanje za Lake fest, upravo je uspješan nastup na Krupcu tada bio preporuka organizatorima da ponovo ugoste Kerber, sada kroz ovaj program.

Frontmen Goran Šepa Gale u razgovoru za „Kroz grad“ otkrio je da još nije podrobnije upoznat sa detaljima ove manifestacije, on nije čak ni znao sa kim će dijeliti „Party Bus“, ali je istakao da se raduje ponovnom dolasku u Crnu Goru, gdje njegova publika ima brojnu vjernu publiku.

„Lijepa je ovo priča. Turistički lijepa, avanturistički, ali i muzički. Tako da nas je sklop svega toga zainteresovao i mislimo da je u pitanju stvarno dobra ide. Čisto da vidimo te krajeve koje ne znamo. I lijepo je sve to organizovano, znamo da je bilo i prošle godine, tako da jedva čekamo da dođemo u Crnu Goru, biće nam lijepo sigurno“, uvjeren je pjevač.

Kerber u Crnu Goru dolazi u sklopu regionalne turneje, a famozni Gale otkrio je i da bend uveliko radi na novom materijalu koji se može očekivati do kraja godine.

U Plužinama ste prvi put, dok vas u Baru i Podgorici očekuju već poznata lica?

Pa jeste, te Plužine su vrlo interesantne, neviđena priroda, voda, šuma, planine – baš ono što nam je potrebno. Pošto ljudi koji poput nas puno putuju znaju da uživaju u prirodi, mislim da ćemo tu baš sebe naći na pravom mjestu. Ujedno, ovaj događaj je odlična turistička reklama za Crnu Goru, reklama za Krupac i nikšićki Lake fest gdje smo već nastupali i pregovaramo za sljedeću godinu, tako da ima hiljadu razloga zašto smo prihvatili ovo i raduje nas što dolazimo.

Iza ovoga stoji Lake fest, da li vam je iskustvo sa Krupca doprinijelo da postanete dio „Party Busa“?

Da, to je sve bilo kako valja, domaćinski i dobro urađeno. Uvijek ćemo podržati ljude koji rade rokenrol.

Kakav repertoar se može očekivati od vas na ova tri koncerta, da li će se pored standardnih hitova na njemu naći i nešto novo?

Pun koncert, opušteno, prema mogućnostima tehnike koja dolazi iz Podgorice i sasvim je solidna. Mi ćemo se uskladiti prema bini i cijeloj produkciji, ali nećemo nešto posebno da izbacujemo. Biće nešto tih novih pjesama, a od starih svaka na svoj mjestu, u pravom trenutku. Kerber svira u punom sastavu, dakle nas šestorica i neće biti onih festivalskih skraćivanja, već možete očekivati kao da je naš samostalni koncert. Ja još nisam upoznat sa detaljima, znam da je tu još nekoliko izvođača i ne znam kako to sve dijelimo tačno, ali to ćemo sa organizatorom vidjeti. Svakako ćemo proći kroz hitove, ima tu vremena za sve.

Dijelićete binu sa beogradskim rep trijom Bad Copy i crnogorskim rokerima Parampaščad. Kako vam to djeluje?

Ja sad evo saznajem koja je ekipa, nisam ni znao. Pa mladi momci, uvijek je dobro upoznati nove ljude. Ja njih ne znam, ali mislim da će to biti interesantno.

Da li ste inače bili u prilici da čujete neke od aktuelnih crnogorskih rok bendova?

Ovaj bend nisam čuo, svakako ću ovih dana čuti, još sam na putu. Prije nego što dođem u Crnu Goru sigurno ću ih poslušati, mada će najbolje biti da ih čujem uživo, jer jedno je snimak iz studija, a drugo živa svirka. Znam neke stare crnogorske bendove, koji mislim da više ni ne rade, tako da sa aktuelnom crnogorskom scenom nisam dovoljno upoznat.

Postoje li planovi, pozivi za još neke nastupe po Crnoj Gori tokom ljeta?

Za sada ne. Već smo mi lijepo kompletno isplanirali ova tri mjeseca. Ovo u sklopu „Party Busa“ su nam jedini nastupi, mislim da neće biti ništa drugo u Crnoj Gori jer već vremenski nemamo prostora za takve stvari. Mada nikad ne reci nikad, vidjećemo da li će se nešto promjeniti. Za jun, jul i avgust smo već rasprodati, baš nam je gust program.

Kako vam je danas sa toliko godina staža krenuti na put sa bendom, da li vam je naporno ponekad?

Meni lično nije. Ja sam cijelog života želio da putujem i to je uopšte sastavni dio života benda. Ja čak volim i da vozim, dešavalo se da uzmem da vozim naš kombi. Neki višak energije još uvijek postoji, udari te taj adrenalin kad kreneš na put, tako da mi nije naporno, volim promjene, putovanja, druženja... Muzika svakako uz sve to, a najviše od svega ipak volim binu. Na bini mi je najprijatnije.

Pomenuli ste nove pjesme, znači li to da radite na sljedećem albumu, dokle ste stigli u tom procesu?

Pripremamo novi materijal. Malo stojimo pošto kad se putuje baš nije lako postići sve u studiju, tako da malo to otaljavamo, a na jesen ćemo sigurno jače pogurati cijelu priču. Nekoliko pjesama je već gotovo, nešto od toga ćemo baš svirati na ovim gostovanjima. Materijal se skuplja, ne mogu da kažem kad će tačno biti kraj svemu tome, ali ove godine svakako.

Većina bendova funkcioniše tako da preko ljeta, kad je sezona festivala, svira što više, a onda se od jeseni zatvaraju u studio, tako ćete i vi?

Jeste, ranije si ti mogao da budeš po dva, tri mjeseca u studiju. Sad je to nemoguće, brzo se živi, tako da smo negdje između. Kerber oduvijek dosta svirao, pa nismo mogli da sjedimo po tri, četiri mjeseca da nismo na svirkama. Svaki koncert je u stvari neka vrsta prekida studijskog razmišljanja i uopšte rada u studiju. To je jedna od stvari koje nam pomalo smetaju, ali na sreću dobro je da imamo ovoliko nastupa, jer ta kilometraža i te žive svirke se poslije čuju u studiju. Kad je bend nasviran onda u studiju lakše radi, bolje su ideje, bolja usviranost pojedinaca, svi na bolji način možemo da izrazimo ono što želimo da radimo. Ljeto nije baš kreativna priča za ljude koji su u našem poslu kad je u pitanju studijski rad, ali će jesen biti usmjerena u tom pravcu sigurno. Do tada ćemo na koncertima testirati neke od ovih novih pjesama, da vidimo kako će ispasti i kako će ljudi reagovati.

Što donose nove pjesme, u kojem pravcu se razvija rad na njima do sada?

Novi materijal uvijek donosi nešto novo. Jednostavno mora, a ovaj put biće to neki novi izraz. Neće to biti prelazak iz rokenrola u neki drugi muzički pravac, tu smo prepoznatljivi, dakle prije svega će to biti stvar produkcije. Tekstovi nisu neki angažovani, i dalje su ljubavni. Mogu da kažem da je cijela priča rađena za široke mase, nije samo za petoricu ljudi, nije samo za jednu atmosferu i jednu energiju, već će svako moći da nađe nešto svoje. Nove pjesme rađene su za velike koncerte.



