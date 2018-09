Beogradski sastav Zona B "prašio" u Petrovcu

Beogradski sastav Zona B pokazao je sinoć publici na Petrovac jazz festivalu kako „praše“ pravi bluzeri. Stranci koji su u velikom broju došli na terasu tvrđave Castello da odslušaju koncert bili su oduševljeni muzikom benda, a mnogi su ostali u nevjerici kad bi saznali da je u pitanju sastav koji ne dolazi iz Amerike.

Prije glavnih zvijezda, publika je imala priliku da po posljednji put ove godine na festivalu čuje kvartet „QuArt“ koji su najprije nastupili ispred Crvene komune, pa na terasi Castella, i napravili sjajan uvod kojim su bili zadovoljni i članovi Zone B.

Druženje sa publikom počeli su odmah „žestoko“ i to numerom „Don't Cry for Me“ sa posljednjeg albuma „Joker“ koji je objavljen 2011. godine.

„Čekali smo 35 godina da zasviramo na ovoj bini“, kazao je na početku koncerta frontmen Petar Zarija čiji je bend mini turneju po Crnoj Gori završio upravo nastupom u Petrovcu. Tokom koncerta nije bilo puno priče, već su nastup u Petrovcu iskoristili da prezentuju što više pjesama među kojima je publika imala priliku još da čuje i „Blues Shoes“, „Blue Sugar“, „Tell Me Why“, „Early In The Morning“ na koju je najbolje reagovala. Očigledno je bilo koliko se i publici svidjela svirka jer je aplauz trajao dugo nakon što su se članovi Zone B povukli sa bine.

Večeras će u okviru festivala nastupiti „Sing Song Swing“ koji su sinoć održali svirku u kotorskom Evergreenu. Koncert na tvrđavi Castello počinje u 21:30 sati, ulaz je slobodan.

