Berkuljan: Dovoljno je što će se "Iskra" prikazivati u Los Anđelesu

Da je režiseru Gojku Berkuljanu tokom snimanja njegovog prvog dugometražnog filma neko rekao da će sa prvijencem biti kandidat za Oskara u kategoriji za najbolji strani film, vjerovatno ne bi povjerovao.

Ipak, “Iskra” se našla u konkurenciji među mnogobrojnim svjetskim filmovima, za tu nagradu koja će 24. februara 2019. godine biti dodijeljena na ceremoniji, ali crnogorski režiser, kako je otkrio u razgovoru za “Vijesti” tim povodom, ima skromna očekivanja.

“Iskreno, tada kada sam ga radio to mi nije bila ambicija, primarna želja mi je bila da imam svoj dugometražni film i da time označim kraj svojih studentskih dana. Upravo tako, bez velikih pretenzija je i nastala ‘Iskra’, bez želje za bilo čim pompeznim i velikim”, priznaje on.

“Generalno, ideja da ‘Iskra’ može biti crnogorski predstavnik za Oskara nije mi padala na pamet, čak i kada sam završio film i kada su me pitali da li ću se kandidovati, tada sam smatrao da neće doći do te situacije”, tvrdi režiser i dodaje da se uvijek trudi da bude objektivan.

“Tu je veliki broj zemalja i velikih igrača sa izuzetnim filmovima, tako da nemam apsolutno nikakva očekivanja, niti maštam o nečemu velikom. Meni je dovoljno to što će se u Los Anđelesu prikazati moj film, što će ljudi iz Akademije imati priliku da ga vide i donesu svoj sud o njemu, i to je meni već dovoljno velika stvar. Budimo realni i objektivni, nemam neka ogromna očekivanja, jer ne volim da sebe vadim iz okvira realnosti”, odgovara Berkuljan.

Berkuljan Foto: Privatna arhiva

Ipak, crnogorski režiser se slaže da je kandidatura za Oskara svakako prilika za dodatnu promociju njegovog filma van Crne Gore i region, kao i mogućnost da se neka zemlja zainteresuje za prikazivanje “Iskre”.

“To bi svakako bila lijepa stvar, ali filmsko tržište je veliko, a potraživanja su velika, ali i specifična. Samo po sebi je dovoljno, i to smatram velikim uspjehom, što će moj prvi film biti u tako prestižnom okruženju, a to da li će ga ljudi iz svijeta vidjeti - imali su priliku po raznim festivalima, ali se nadam da će ovo otvoriti više vrata ne samo filmu, već i meni i kolegama koji su učestvovali u snimanju, u budućim projektima”, istakao je on.

U međuvremenu, Berkuljan je boravio nedjelju dana u Kini, tačnije Sijanu, gdje je bio član žirija u okviru filmskog festivala.

“To je jedan segment ‘Silk Road International Film Support Program’ festivala, bio sam član žirija festivala koji je podrška mladim scenaristima iz Kine, odnosno od 20 njih birali su se najbolji projekti koji će se u narednom periodu razvijati u Kini, odnosno dobiće podršku i moguće snimanje u narednih godinu ili dvije”, pojasnio je on, a zatim prenio iskustva.

“Kada pođeš iz ovako male sredine u potpuno drugačiji svijet i vidiš da stvari funkcionišu mnogo drugačije nego kod nas, sigurno je da utisci moraju biti jaki i lijepi, naročito zbog te želje u Kini da se malo otvori stil u filmskom izrazu, da se promijeni i prilagodi svjetskim ukusima”, objašnjava on i dodaje da je samim tim i žiri bio internacionalan, sačinjen od ljudi iz Francuske, Švajcarske, Grčke, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade...

“Velika je čast, jer sam bio najmlađi član žirija iz najmanje zemlje. Čovjek se na neki način mora osjećati ponosno i srećno što je dio takvog kolektiva, a ja sam imao sreću da tamo odem po preporuci mog profesora Vladimira Perovića koji mi je na neki način otvorio vrata da budem dio svega toga”, ispričao je Berkuljan.

Nastavio saradnju sa Vanjom Radovanovićem

Nakon saradnje za potrebe Eurosonga, Berkuljan će ponovo snimati spot za muzičara Vanju Radovanovića i to za nekoliko pjesama.

“Između mene i Vanje se rodilo veliko prijateljstvo tako da smo mi neminovno odlučili da nastavimo saradnju i najvjerovatnije ćemo u budućnosti napraviti seriju spotova za pjesme koje tek namjerava da objavi”, otkriva on, a zatim pojašnjava da nije teško sarađivati sa muzičarima, iako po profesiji nisu glumci.

“Svi ti muzičari znaju da je i u njihovom interesu da to što bolje ispadne. To uvijek teče bez probelma. Ni ja generalno nemam iskustva sa snimanjem spotova, jer mi to nije primarna djelatnost, ali ovo malo iskustva što sam imao sa Vanjom mi je pokazalo besprekornu saradnju, jer smo svi zajedno radili za dobrobit cjelokupnog projekta”, kazao je on.

