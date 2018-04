Berkuljan: „Iskra” je imala mali, ali lijepi festivalski život, a tek je na početku

Nakon prikazivanja na nekoliko filmskih festivala, režiserski debi Cetinjanina Gojka Berkuljana „Iskra“, započeće svoj bioskopski život, a projekcije u Podgorici počeće 10. maja.

U razgovoru za „Play“ tim povodom, režiser koji sa Anom Vujadinović potpisuje i scenario za triler o potrazi penzionisanog inspektora za nestalom ćerkom, novinarkom Iskrom, otkrio je gdje će sve biti prikazivan ovaj film, te kakvi su njegovi dalji planovi.

Na početku intervjua Berkuljan je otkrio kakav je osjećaj režisera koji iščekuje dan kada će njegovo ostvarenje postati dostupno publici širom Crne Gore.

„Kako je prošlo nekih devet mjeseci od kad je ‘Iskra’ prvi put prikazana u Crnoj Gori na Hercegnovskom filmskom festivalu, normalan slijed događaja je da film napokon ugleda i širi auditorijum koji će dati svoj sud. Već davno sam se na neki način od ‘Iskre’ odvojio i prepustio je da živi svoj život. Kada počnu bioskopske projekcije, tek tada ću saznati kako ću se osjećati“, odgovara on.

Berkuljan otkriva i da će se, ukoliko sve bude teklo po planu, Mirko Vlahović, Mladen Nelević i Jelena Simić koji tumače glavne junake, naći na velikim platnima i pred publikom iz regiona.

„Sada ćemo krenuti sa prikazivanjima u Crnoj Gori, tačnije u Cineplexxu. U zavisnosti od ovih projekcija vidjećemo kako i kad ćemo planirati prikazivanja van Crne Gore. Načelni dogovor je da nakon ovih projekcija ‘Iskra’ doživi i veliku premijeru i distribuciju na području Srbije“, pojašnjava režiser.

Ipak, ovo neće biti prvo prikazivanje van granica Crne Gore, s obzirom na to da se njegov film našao i na repertoaru beogradskog filmskog festivala FEST.

„‘Iskra’ je do sada imala mali, ali lijepi festivalski život. Tek je na svom početku i u planu je još dosta festivala. Iskreno, meni je značajno gdje god da se prikaže“, odgovara Berkuljan na pitanje koji festival bi izdvojio kao najznačajniji.

„Ono što mi je posebno drago je što se našla na repertoaru ovogodišnjeg FEST-a u Beogradu“, priznaje on, te otkriva kako je zadovoljan dosadašnjim ocjenama publike, ali i filmskih kritičara.

„Niz kritika koje su do sada izašle su mahom bile pozitivne, što mi je na neki način dalo do znanja da cjelokupni trud, koji smo mi kao ekipa uložili u ovaj film, nije bio uzaludan“, tvrdi on.

„Budimo realni, kao i svaki debitantski film i ‘Iskra’ ima niz prednosti i kvaliteta, ali i mana. Ono što je ekipi i meni značilo je to što je publika pozitivno reagovala, uprkos tim nekim rediteljskim početničkim propustima“, samokritično odgovara Berkuljan.

Upitan da li bi, da je u mogućnosti, promijenio nešto u filmu, režiser odgovara u duhu da o nemogućim stvarima ne treba ni razmišljati.

„Ovo je moj diplomski rad koji je prerastao u nešto čemu se nijesam nadao, tako da sam samo zbog toga neizmjerno srećan. Ipak, gledajući film s određene vremenske distance uvijek pronađem niz stvari za koje sam siguran da bi ekipa i ja sada tretirali i uradili drugačije“, priznaje on.

„Naravno, ‘Iskra’ je završen projekat, tako da nema više prostora za razmišljanje tipa ‘što bi bilo kad bi bilo...’, ali je ovo svakako dragocjeno iskustvo i kvalitetna lekcija za rad na budućim projektima“, dodaje režiser.

A kako otkriva u razgovoru za „Play“, buduće projekte sigurno možemo očekivati, jer već radi na jednom.

„Kako smo ‘Iskru’ prepustili njenom životu, moja prijateljica i scenaristkinja Ana Vujadinović i ja smo se fokusirali na pisanje scenarija za novi dugometražni igrani film. Podržao nas je Filmski centar Crne Gore na konkursu za razvoj scenarija. Taj projekat je još u inicijalnoj fazi, tako da ćemo vidjeti kojim će se tempom razvijati“, nagovijestio je Berkuljan.

Prvi muzički spot ide na Eurosong

Foto: Privatna arhiva

U međuvremenu, Berkuljan je imao priliku da se oproba i u režiranju kratkog formata, jer je za ovogodišnjeg crnogorskog predstavnika na Eurosongu Vanju Radovanovića, režirao spot za pjesmu „Inje“, pa je otkrio kako je došlo do te saradnje, te da li će nastaviti da snima muzičke spotove.

„Kako sam zaposlen u RTCG-u, od same televizije, koja je i nosilac ovog projekta, sam određen da radim spot. Tako sam došao u priliku da sarađujem sa Vanjom Radovanovićem. Nadam se da sam se u tom polju dobro snašao, iako spot odudara malo od tih stilskih pravaca kojim težim, a da li ću raditi i za druge muzičare to u ovom trenutku najmanje zavisi od mene“, poručuje režiser sa Cetinja.

