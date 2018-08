Bez društvenih mreža kao da ne postojite

Akademska slikarka Ksenija Škerović Kaluđerović, nakon višegodišnje pauze u predstavljanju svojih radova javnosti, izložila je deset odabranih djela u podgoričkoj galeriji Koncept Art Space. Izložbom pod nazivom “Simboli” koja je otvorena do 26. avgusta, umjetnica najavljuje početak, a ne povratak, svog likovnog iskaza, a upravo simbolično objedinjuje je radom “New born (Novo rođenje)”.

“Nijesam dugo izlagala, svojom krivicom, a možda i zbog nedostatka finansijskih sredstava. Ipak, iako nijesam izlagala, nikada nijesam prestajala da radim jer je to moj prioritet i u životu, pa makar i ako se to ne primijeti u javnosti. Period tokom kojeg me nije bilo na likovnoj sceni ima i svojih prednosti i mana ali za mene je bio veoma djelotvoran. Ne znači da umjetnik nije aktivan ukoliko ga nema na društvenim mrežama ili u medijima, iako je danas takvo vrijeme da kada vas nema na tim poljima kao da ne postojite”, govori ona za “Vijesti”.

“Simboli” su nastajali tokom prethodnih nekoliko godina, u tehnici akril na papiru, a načinom rada koji predstavlja neku vrstu simbioze sa psihologijom - Roršah art (Rorschach art). Upravo kao i Roršahove mrlje i njeni radovi nedefinisano zamisle posmatrača tražeći od njega da sam prepozna i osjeti ono što vidi.

“Roršah art je nešto što rade i svjetski umjetnici, a u mom stvaralaštvu je to došlo naknadno. Na taj način i sama postajem dio globalnog u kulturi. Posebno mi je zanimljiv psihološki momentat kada čovjek uđe u galeriju i pogleda slike, jer on u tom trenutku dobija neki stepen asocijacije. Volim da čujem mišljenja drugih i njihove asocijacije na ono što sam prikazala, a baš to neko mišljenje dođe kao ‘simbol’”, objašnjava.

Tokom procesa stvaranja, umjetnica se, kaže, potpuno prepušta kreativnosti i podsvijesti, bez prethodne ideje o krajnjem izgledu djela te bi se moglo nagovijestiti da njeni radovi nastaju u nekom kreativnom zanosu, ideji, naletu motiva i inspiracije, možda i transu.

“Borba čovjeka sa samim sobom je najteža i najžešća borba. Ovakav rad mene opušta i dovodi u normalu, jer uvijek kada radim prepuštam se kreativnosti, a krajnjem cilju mogu samo da sugerišem. Ja radim dosta kompleksno, a ono što se dešava u glavi umjetnika dok stvara je takođe veoma kompleksno. Iako je danas dosta popularno raditi realno, odnosno u realizmu, ja volim da radim drugačije, možda bi se moglo reći i apstraktno. Smatram da nam treba nečega novoga i svježega u umjetnosti, nekih novih asocijacija. Tako se razvija i um posmatrača, kao i ličnost umjetnika. Umjetnost ne treba da zatvara vrata već da povezuje i uvodi u priču, da pruža neku (novu) energiju i hipnozu kada se pred umjetnošću nađete, jer ona oplemenjuje i unosi harmoniju u život”, ističe Kaluđerović “Vijestima”.

Na pitanje koliko njoj samoj dolaze određene asocijacije tokom i(li) nakon stvaranja nekog svog djela kaže da one po nju kao umjetnicu i autora nijesu dobre, jer, priznaje, znaju da skrenu u neke teme za koje mogže sebi da kaže da “nijesu ono što želi”, a da li gledaoci i ljubitelji umjetnosti vide ono što je željela da predstavi kaže da zavisi od same ličnosti posmatrača.

“Ljudi vide zanimljive stvari, sve zavisi od osobe do osobe. Moji radovi su moja energija dok radim, i to ne može vidjeti svako. Umjetnik se uvijek vodi nekim momentom koji je prepoznao kao dominantan. To je nešto intimno što sam ja uspjela da prikažem, a ukoliko neko primijeti srž i trenutak, onda je uspješno, jer mi je posebno bitno uključivanje publike u moja djela”, zaključuje Škerović Kaluđerović.

Društvo je konzervativno i vodi se klišeima, jer je to najlakše

Na pitanje koliko je društvo otvoreno za kulturu i umjetnost danas, sagovornica “Vijesti” ističe da to nije na zadovoljavajućem nivou i da je u kontekstu toga jedna od pozitivnih stvari prostor u Karađorđevoj ulici “Koncept Art Space & Caffe” koji rade na afirmaciji novih, mladih, umjetnika...

“I dalje smo konzervativni i vodimo se klišeima, čini mi se da je našem društvu to nekako najlakše. Uvijek je dobro kada se stane iza mladog umjetnika koji nosi novu i svježu energiju. Čak i kada se čini uzaludno, bitno je raditi. Mislim da je Sokrat rekao da ako stalno donosiš kantu pijeska na jedno mjesto napravićeš planinu. Neko će vidjeti čovjeka koji radi i pravi planinu, a neko će to vidjeti tek onda kada se napravi planina. Takvo je i društvo, ne samo naše, već današnje društvo u globalu”.

O umjetnici

Ksenija Škerović Kaluđerović rođena je u Titogradu 1980. godine. Srednju školu završila je na Cetinju u Umjetničkoj školi “Petar Lubarda”, a Akademiju likovnih umjetnosti u Trebinju, odsjek slikaratvo u klasi profesora Marka Musovića. Član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 2007. godine. Izlagala je na više kolektivnih izložbi i dobitnica je Nagrade srednje umjetničke škole ‘Petar Lubarda’ 1998. i Nagrade 12. Podgoričkog likovnog salona 2008. godine.

