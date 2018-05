Bilbord istorija i pozorište

Istorija živi samo kao svijest o prošlosti. Napori da se ta svijest uobliči su posve različiti, kao i motivi. Da su oni u Crnoj Gori primarno politički, i ideološki iskonstruisani, bili smo svjedoci bezbroj puta.

Nedavno je grupacija romantičara isticanjem bilborda na zidinama starog grada u Budvi pokušala da oživi konstruisanu ideološku svijest o tome, da su srbijanske trupe prije 100 godina na kraju Prvog svjetskog rata oslobodile Budvu.

Potpuno je za ovaj kontekst priče nebitno da li je i koliko takva aktivnost usaglašena sa činjenicama ili koliko je to još jedan pokušaj nastavka i održanja fikcije kao istorijske istine, koja je “do juče” funkcionisala kao “zvanična istina”.

Mnogo je bitnije uočiti, da je cjelokupna oficijelna javnost, počev od vrha vlade pa do intelektualaca sa Odžaklije reagovala na taj čin? Pri tome, niko nije postavio pitanje, koliko je ta “zvanična istina” bila ideološki konstrukt, a koliko je bila proizvod potrebe političkih elita da legitimišu svoje viđenje stvarnosti. Da li se to radi zbog prošlosti? Ne, zato što je ona bila i kao takva je, nepromjenjljiva. Ona živi kao svijest o njoj. Ta svijest je oblikovana tako da se ona i nakon 100 godina javlja kao dilema. Zašto? Samo zato “što je potreba kontrole istorije” na ovim prostorima politički a ne intelektualni čin. A onda se simulira navodna borba oko “suočavanja sa prošlošću”.

Potpuni promašaj, zato što se ne radi o prošlosti, nego o budućnosti. Siguran sam da oni koji zagovaraju proslavu, znaju da nije bilo nikakve borbe za “oslobođenje” jer bi onda morali odavati počast “žrtvama” kojih na sreću nema, jer nije bilo ni “borbe”? Kao što oni koji se navodno tome “protive” znaju da se bilbordom ne može promijeniti “ono što je bilo”, i da je to samo znak političkog folklora u kojem se glavni igrači hvataju za ruke u istom kolu na potpuno različitu muziku. Otuda takva “muzika” zvuči staromodno i ona preživljava samo zato što se na ovim prostorima prošlost ne želi razumjeti već upotrijebiti i ako je moguće politički kapitalizovati.

Da je to tako, više nego ubjedljivo govori jedan drugi događaj, koji je u Crnoj Gori “prećutan”, iako ga čak i neki pripejd Crnogorci smatraju najvećom “mrljom” u novijoj istoriji Crne Gore. I to ne onoj prije 100 godina, nego onoj nedavnoj, koju smo “gledali, živjeli a bogami neki i bili direktni (sa)učesnici i kreatori”. Sada se nužno nameće pitanje da li će zbog “ćutanja” i odbijanja da se vidi “očigledno”, opet neko za 100 godina, postaviti bilbord, recimo sa imenima “žrtava” i postaviti pitanje “a šta ste vi radili tada”?

Kreativni tim predstave Foto: Samir Delić

Naime, 19. aprila je u dvorani Kulturnog centra u Novom Pazaru, premijerno prikazana predstava “Deportacija”. Inspirisana stvarnim događajem i činjenicama koje je čak i država (zvanična vlast) priznala. Zato se podsjetimo činjenica. U proljeće 1992. godine, u vrijeme kada je BiH već bila međunarodno priznata država, crnogorska policija je uhapsila i krajem maja 1992, prema nepotpunim podacima, deportovala 157 bosanskih izbjeglica (114 Bošnjaka-muslimana, 38 Srba i 5 Hrvata) predavši ih policiji i vojsci bosanskih Srba, dok su na teritoriji Crne Gore ubijene dvije tročlane izbjegličke muslimanske porodice. Naknadno priznanje (aprila 1994), tadašnjeg predsjednika Crne Gore, Momira Bulatovića, da je hapšenje i deportacija izbjeglica “bila greška” za koju crnogorsko političko rukovodstvo nije znalo ne djeluje nimalo ubjedljivo.

Inspirisan navedenim događajem, bivši student istorije, koji je završio dramaturgiju, Željko Vušurović, napisao je dramski tekst koji je maestralno na scenu postavio proslavljeni reditelj Gradimir Gojer. Neću o predstavi, ali hoću o fenomenu “suočavanja sa prošlošću” u iluziji umjetnosti da ona može na to uticati. Šta je ovdje bitno uočiti? Prvo, da je autor drame Crnogorac. Znao sam ga kao studenta koji kaže da je nekoliko puta polagao ispit kod mene i da sam mu kada je konačno položio poklonio knjigu. Insistira na onome da je Crnogorac iz “stare garde Liberalnog saveza”. Objasnio mi je da insistira na tome “zato što je to potreba razlikovanja od “pripejd Crnogoraca” koji djelaju po sistemu “punjenja”. I dalje je nezaposlen iako je u međuvremenu završio dramaturgiju. Ranije sam mislio da je to zbog toga što je “liberal”, međutim, nakon predstave mislim da je to zbog toga što je izdanak “sojske i čojske Crne Gore”. Ono što je lako uočiti je činjenica da je Vušurović jednu “tešku i traumatičnu istorijsku priču” umjetnički uobličio u porodičnu dramu koja slavi “život”, i ismijava “smrt” kao kredit na savjesti koji kad tad dođe po naplatu. U drami taj “kredit” kojim ih je “zadužio” bivši ministar policije plaćaju “nedužni”, odnosno oni koji nijesu bili spremni i svjesni da vide “zlo”. Tako se desilo da smo i svi mi bukvalno “platili” tuđi “zločin”. Naime,konačan rezultat sudskog procesa “Deportacija” je bila Odluka o isplati nadoknade porodicama žrtava. O tome sam, kao problematičnom moralnom činu, pisao januara 2009. Tada sam povodom odluke o poravnjanju i priznanju zločina od strane države i plaćanjem “odštete” našim parama napisao: “Davati danas smisao zločinima počinjenim devedesetih u ime intelektualnog, političkog ili bilo kakvog komoditeta, ravno je propagiranju zla. Otuda mi svođenje zločina na crnogorski zakon o obligacionim odnosima, djeluje zastrašujuće jer ga u horu podržavaju državni zvaničnici, advokati (njih jedino mogu razumjeti jer onda imaju odakle naplatiti honorar, (tadašnji) reis bosanske IZ, političke stranke. Poenta svih reagovanja je da je ponudom o poravnanju od strane crnogorske države za žrtve deportovanih 1992. “država priznala zločin”. Ne, time je samo utvrđena cijena zločina i cijena ljudskog života. Tržišna ekonomija je ovdje pobijedila sve crnogorske etičke principe. Zločin deportacije vrijedi tačno 4,13 miliona eura na slobodnom tržištu pranja obraza i to se više ne zove zločin, već nadoknada štete koja treba da zavisi od stepena srodstva sa stradalima - kako reče (tada) aktuelni ministar pravde.”

Rastoder Foto: Filip Roganović

Zato je ova drama i mogla nastati samo sabiranjem časti i ponosa, koja je okupila dramaturga (Crnogorca), reditelja (Hrvata), nosioca glavne uloge (Albanca)... I sve to u jednom gradu u Srbiji, pod okriljem tamošnjih vlasti. Tako se dešava da se “istorija” prvo prigrabi kao naša “bruka” a potom postaje način našeg življenja. Zato ovo nije pitanje “suočavanja sa prošlošću” već pitanje “budućnosti”. Zamislite da maja 2092.godine na 100 godina od događaja neko okači bilbord sa imenima deportovanih i parolom “neću da plaćam tuđe zločine”. Potom da neko na konferenciji za štampu problematizuje značenje pojma “fašizam” Je li to pitanje biznisa mog djeteta ili pitanje života nečijeg djeteta koje je moralo otići iz ove zemlje?

Duboko se ne slažem sa uvaženom Svetlanom Broz, koja govoreći o predstavi kritikuje jednog direktora drame iz Sarajeva, koji je pročitao tekst ”ali nije imao odvažnosti da ga stavi na repertoar u Sarajevu. A nema pozvanije sredine da se to igra od bosanske, jer se radi o bosanskim ljudima nad kojima je izvršen zločin”. Ne, draga Svetlana, žrtve možda jesu “bosanske” ali je bruka crnogorska, te nema sredine u kojoj bi ova predstava trebala biti prije postavljena od Crne Gore. Zar nijeste primijetili da na premijeri nije bilo nikoga od zvaničnika iz te države i da je posebnog gosta “lažno optuženog” za ovaj zločin, Slobodana Pejovića, uplakana publika srdačno pozdravila. Uostalom, zar “država koja prizna zločin”, iako “nije bila u ratu” a obeštećuje “žrtve tog rata u kojem nije bila” parama svojih poreskih obveznika ne bi trebala da omogući onima koji su zainteresovani da se kroz jednu umjetničku formu suoče sa onim, što je neko uradio u njihovo ime? I ko ima pravo da im to uskrati? Ne zbog prošlosti, nego zbog prava na budućnost. Ili ćemo ponovo čekati jedan vijek i ostaviti potomcima da vode besmislene istorijske parnice?

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)