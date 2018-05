Bio je poznat zbog glasa, afera, alkohola i mafije: Prije 20 godina je umro Frenk Sinatra

Iako godišnjica njegove smrti neće biti obilježena suviše pompezno, kako je prenio čikaški list Suntajm (Sun Time), Sinatrin saradnik Eliot Vajsman objavio je knjigu o čuvenom glumcu i pjevaču "The Way It Was: My Life with Frank Sinatra"

