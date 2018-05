Biskup zvijezda kraljevskog vjenčanja, citirao Martina Lutera Kinga mlađeg

Princ Hari i Megan Markl danas su izgovorili sudbonosno "da", a mnogi su se pred vjenčanje pitali ko bi mogao da zasijeni britanski kraljevski par.

Dok su pojedini korisnici društvenih mreža smatrali da bi to mogla da bude princeza Šarlot, princ Džodrž, ili njihova majka Kejt Midlton, apsolutno niko nije uspio da predvidi da će u pitanju biti jedan biskup.

Riječ je o Majklu Brusu Kariju iz Čikaga, koji je predosjetio da je ovo njegov veliki trenutak, pa je pomalo počeo da se udaljava od protokola, piše B92.

"U ljubavi je moć. Ljubav može da izliječi onda kada ništa drugo ne može. U ljubavi je moć da nas podigne i oslobodi onda kada ništa drugo neće. Moramo da otkrijemo snagu ljubavi, iskupljeničku snagu ljubavi. A kada to budemo uspjeli da uradimo, moći ćemo od starog svijeta da napravimo novi. Ljubav je jedini način. U ljubavi je moć. Ne potcjenjujte je. Nemojte čak biti ni previše sentimentalni. Postoji moć, moć u ljubavi", izgovorio je Kari u zanosu riječi Martina Lutera Kinga mlađeg.

Gosti su bili prilično iznenađeni njegovim žarom, a čini se da nije ostala ravnodušna ni kraljevska porodica. Dok su se mladenci i princ Vilijam smješkali, princ Filip imao je izraz lica koji govori "Šta se to ovdje dešava?". Za to vrijeme, kraljica je bila "mrtva ozbiljna".

