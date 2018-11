"Boemska rapsodija": Osam zanimljivosti o jednoj od najpoznatijih pjesama

Iako su prije objavljivanja mnoga velika imena u muzičkoj industriji smatrala da je pjesma grupe Queen, “Bohemian Rhapsody”, previše duga da bi bila hit, ona je nesumnjivo postala jedna od najpoznatijih kompozicija ikada napravljenih.

Originalna, jedinstvena i definitivno zvučno drugačija od bilo koje druge rok pjesme koju je iko ikada napravio, “Bohemian Rhapsody” je i dalje omiljena pjesma svih generacija.

Evo nekoliko zanimljivosti koje možda nijeste znali o legendarnoj kompoziciji:

Fredi Merkjuri je pjesmu napisao 1968. godine

“Boemska rapsodija” ili “Bo Rep”, kako je još nazivaju fanovi grupe Queen, imala je svoje početke još 1968. godine kada je Fredi Merkjuri bio student na londonskom Ealing Art koledžu. Fredi je tada imao samo početak “Mama, just killed a man”, ali ne i melodiju. Boreći se da komponuje bilo kakvu muziku koja bi išla uz tekst, Fredi je pjesmu pevao uz taktove iz Bitlsove pjesme “A day in the life”, a prvi naziv pjesme je bio “The Cowboy Song”.

Producent benda je bio skeptičan u vezi pjesme

Roj Tomas Bejker, koji je producirao album “A Night at the Opera”, je prvi put čuo pjesmu “Bohemian Rhapsody” kada je jedne večeri došao po Fredija. Fredi ga je odveo do klavira i odsvirao pjesmu na kojoj je radio. Prema Bejkerovom sjećanju, Merkjuri je otpevao sam početak pjesme, a onda je zastao i uzviknuo “A onda ovdje počinje operski dio!” Bejker se isprva smijao, ali kada je Fredi nekoliko dana kasnije došao u studio naoružan papirima na kojima su bile ispisane note i bilješke, producer je odlučio da iskoristi svoj talenat i opremu kako bi Mekjurijevu viziju pretočio na traku.

Fredi je uvijek dodavao još jedno “Galileo”

Bile su potrebne tri nedjelje i pet različitih studija da se “Bohemian Rhapsody”, koja je objavljena 1975. godine, snimi, a kada je završena, uključivala je čak 180 vokalnih linija, u kombinaciji sa različitim instrumentima: akustičnim klavirom, električni basom, električnim gitarama, bubnjevima… Kako objašnjava Bejker, Fredi je stalno dodavao još jedno “Galileo”.

Elton Džon je smatrao da je pjesma suviše “čudna” za radio

Prije nego što je pesma “ugledala svjetlost dana”, želeći da čuje tuđe mišljenje menadžer Queen-a je odsvirao sirovi miks pjesme jednom od svojih klijenata, pjevaču Eltonu Džonu. “Da li si normalan?”, bila je pjevačeva reakcija nakon što je odslušao šestominutnu pjesmu. Njegovo mišljenje - pjesma je bila previše duga i “čudna” za radio.

Zaslugu za popularizaciju pjesme, Queen duguje radijskom disk džokeju

Za svoju popularnost “Bohemian Rhapsody” jednim dijelom duguje britanskom DJ-u Keniju Everetu, koji je u to vrijeme vodio popularnu emisiju na radiju Capital. Početkom oktobra 1975. godine, EMI je i dalje pokušavao da ubijedi članove benda da izdaju “You are my best friend” kao prvi singl sa albuma. Everet je u svojoj emisiji, međutim, greškom pustio “Bohemian Rhapsody”, iako je dobio stroge instrukcije da to ne čini. Slučajnost je dovela do toga da ju je kasnije pustio još 14 puta za samo dva dana. Naime, telefonska linija radio stanice se usijala pozivima oduševljenih slušalaca, tako da je na kraju i EMI popustio - pjesma “Boemska rapsodija” postala je prvi singl sa albuma.

Snimanje spota je trajalo manje od četiri sata

Bend je stigao u Elstree studio u 7:30 ujutru, a već u 11:30 prepodne odmarali su se u lokalnom pabu. Ukupni troškovi spota bili su 4.500 funti ili oko 2.025 dolara. Ovo je bio prvi muzički spot koji je režirao Brus Gauvers, a zahvaljujući njemu postao je poznati televizijski režiser.

Foto: whatculture.com

Niko ne može sa sigurnošću da kaže o čemu se radi u pjesmi

Kritičari New York Times-a su prije svega pohvalili pjesmu zbog stihova, smatravši upravo njih najistaknutijom karakteristikom. Ipak, Merkjuri nije želio da pruži iscrpno objašnjenje kompozicije. Jednom je spomenuo da se radi o odnosima i vezama, ali drugom prilikom je rekao da su stihovi jednostavno “nasumično sklopljene besmislice koje se rimuju”. Drugi članovi benda su se držali prilično zaštitnički kada je u pitanju bilo otkrivanje značenja pjesme, iako je Brajan Mej suptilno podržao sugestije da pjesma sadrži skrivene reference o Merkjurijevim ličnim traumama.

“Bohemian Rhapsody” je prva rok pjesma koja je koristila operu

Ovo muzičko remek-djelo se sastoji iz četiri dijela: balade na početku, operskog dijela u sredini, nakon čega slijedi hard rok sekcija, da bi se zvuk donekle smekšao u završnom dijelu. U jednom od najupečatljivijih djelova, pesma sadrži tri od četiri vokala članova benda, jedan preko drugog, za čije snimanje je bilo potrebno 12 sati.

Izvor: Nacionalna geografija

