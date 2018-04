Bojana Mišković: Spremni smo da idemo i glavom kroz zid

Nova sezona emisije Star Magazin je počela, a voditeljka i autorka emisije Bojana Mišković ne sumnja da će i ovoga puta publika uživati u neobičnim pričama.

O tome, hoće li nova sezona donijeti promjenu koncepcije, Mišković u razgovoru za Vijesti otkriva:

“Koncepcijski se neće puno razlikovati u odnosu na prošlu godinu iz prostog razloga jer smo u prethodnoj sezoni postavili visoke standarde vezano za goste i teme koje smo radili i razrađivali, tako da ove godine prosto ostajemo dosljedni onome što smo radili do sad. I dalje držimo nivo, nema tema i sagovornika koji propagiraju treš kulturu i turbo folk, i dalje se držimo isključivo ljudi koji doprinose kulturi, kako kod nas, tako i u Beogradu. Što se tiče tema, proširili smo ih u smislu da će Crnogorsko narodno pozorište biti zastupljenije, nego što je to bio slučaj prošle godine”, ispričala je o novoj sezoni Mišković.

O tome koliko je teško ispratiti već postavljene standarde i popeti se stepenicu više, sagovornica Vijesti kaže:

“Nije teško jer i dalje postoje ljudi koji doprinose razvoju kuture u našem gradu samo ih trebamo mi otkrivati i plasirati”.

Foto: Nebojša Perković

Za razliku od prošle godine kad se “Star Magazin” emitovao nedjeljom, nova sezona donosi i novi termin - ponedjeljak u 21 sat, a Mišković misli da će to uticati na veću gledanost.

“Termin je pomjeren za ponedjeljak nakon emisije Bez granica. Saglasni smo sa menadžmentom televizije Vijesti da radimo u tom terminu, jer smo svi procijenili da je on bolji u odnosu na prošlogodišnji. Emisija Seada Sadikovića je jedna od najgledanijih na televiziji, pa će se Star Magazin na to samo da se nadoveže”, objašnjava Mišković.

Naziv emisije je “Star Magazin”, no iako publiku asocira na poznate sagovornike i priče iz života ličnosti iz javnog života, u ovoj emisiji pojavljuju se i sagovornici manje znani publici.

“Moram da kažem da sam zahvalna Facebooku koji je dobro mjesto za pronaći sagovornike koji mogu da govore o temama koje nijesu svakodnevno plasirane u javnosti. Naši mediji, vjerovatno i zbog dnevne trake koju bi trebalo ispratiti, nemaju prečesto vremena da plasiraju takve ljude u javnost, a oni koriste društvene mreže kao mjesto oglašavanja. Tako da, u suštini, preko Facebooka pronalazim dobar dio sagovornika, ali i zahvaljujući velikom broju poznanstava uvijek saznam za neke zanimljive događaje i ljude”, otkriva Bojana kako pronalazi sagovornike koji su nepoznati javnosti, a na pitanje pravi li selekciju pri preporuci okoline, odgovara:

“Nije bilo potrebe za tim. U suštini do sad smo plasirali sve ljude koji su nam se obraćali putem Facebooka, jer su svi oni provalili koncepciju emisije i koji su standardi koje smo postavili. Svi koji su nam se obratili do sada, bili su u emisiji, jer ono čime se bave ne kosi se sa našom koncepcijom, odosno ide na konto onoga što mi propagiramo, a to je moderna i urbana kultura kod nas”.

Foto: Nebojša Perković

Ne predstavlja im problem da dođu čak ni do sagovornika koji ne dolaze u Crnu Goru.

“Imamo ekipu saradnika u Beogradu koji su zaduženi da tamo pronalaze umjetnike iz ove sfere kulture kakva se plasira u emisiji Star Magazin. Njima je znatno lakše jer je takva kultura raširenija i rasprostranjenija nego kod nas, a za sve to su zaduženi Katarina Lazarević i Branko Mitić”, otkriva Mišković.

Raditi emisiju o urbarnoj i alternativnoj kulturi i umjetnosti donosi poteškoće i oko nalaženja sponzora.

“Moram priznati da nije lako, jer mali broj ljudi na čelnim pozicijama prepoznaje smisao i kvalitet emisije. Međutim, tu imate jednu drugu stvar. Niko od nas ne odustaje tako lako, spremni smo nekad da idemo i glavnom kroz zid, ali uvijek nađemo sponzore”, ponosna je Mišković.

Nema problem sa ponavljanjem sagovornika

Kroz prethodnu sezonu prošlo je mnogo sagovornika kroz Star Magazin, a Bojana se ne plaši da neka od lica ponovo predstavi i kroz novi serijal.

“Nemam problem sa ponavljanjem sagovornika jer uvijek može da se dotakne tema o kojoj se do sad nije pričalo. Ako neko stvarno stvara nešto što je kvalitetno i dobro, zašto ne bismo to opet promovisali. Naći ćemo neki novi ugao razgovora i nove teme. Zvijezde kao zvijezde, pričamo komercijalnijem dijelu emisije, su svakako zastupljene, a one koji nemaju prečesto priliku da se nađu u medijima nemam problem da ponovim i nađemo načina da kroz razgovor prodiskutujemo o nekoj novoj temi” objašnjava Mišković.

