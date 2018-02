Botoks tretmanima do pozorišne publike

“The Theater of the North” (Pozorište Sjevera), ustanovljeno 1994. godine u kompleksu koji je prethodno služio kao stari društveni centar Kirjat Haim, bio je i još uvijek je jedini privatni kulturni centar u Izraelu. Pionir razvoja i preduzimač Gabi Ben Galim pokrenuo ga je sa dvojicom partnera, a već 15 godina ovo je dominantno kulturno središte na sjeveru zemlje.

Tako je bilo do 2009. godine, kada je gradonačelnik Kirjat Motzkina, Haim Zuri, proglasio novi gradski Motzkin Theater za javnu ustanovu, poput drugih sličnih centara na periferiji Izraela. Repertoar predstava koje su oba središta kulture nudila bila je isprva slična, a zasnovana je na hitovima glavnih pozorištâ u centru države. Time je započelo ozbiljno suparništvo između dva pozorišta, koje je tokom godina postalo poznato na lokalnoj pozorišnoj sceni. Ali, sada, u pokušaju reklamiranja rane obnove pretplata za sezonu 2018/19, u igri između konkurencije je novi trik kojim se želi doprijeti do srcâ i džepovâ ljubitelja pozorišta u Haifi i Krajotu, gradićima na periferiji. Motzkin Theater ne oslanja se samo na svoj zanimljiv repertoar ili na popuste; ovo pozorište nudi neobičan poklon onima koji rano, do kraja ovog mjeseca, obnove svoje pretplate: jedan tretman botoksom i dva tretmana protiv starenja kože u klinici u Haifi.

Dakle, u vrijeme kada umjetnički direktori pozorišta u centralnom Izraelu, zabrinuti zbog sve starije pozorišne publike, pokušavaju da zainteresuju mlađe generacije, na sjeveru su, čini se, razumjeli poruku nešto drugačije: odlučili su da učine publiku mlađom u fizičko-estetskom smislu. Ako su gledaoci stari, bar neka izgledaju mlađe.

Motzkin teatar nudi ovaj kozmetički bonus i muškarcima i ženama starosti od 35 i više godina, a takođe je izdvojio pet paketa za odmor za dvoje u Londonu, uključujući boravak u hotelu sa tri zvjezdice i ulaznice za mjuzikl “Fantom iz opere”.

U pokušaju da parira ovom nesvakidašnjem marketinškom potezu, suparnik iz Kirjat Haima takođe nudi kozmetičku poslasticu svima koji žele obnoviti svoju pretplatu: kupon od 200 šekela (oko 45 eura) za kupovimu u parfimeriji ili tretman šminkanja za poseban događaj u vrijednosti 300 šekela (oko 68 eura). Iako ova dva pozorišta dodjeljuju nagrade koje se obično ne dijele u teatrima u Tel Avivu, čini se da jasno ukazuju na činjenicu da se većina publike sastoji od žena.

“Da, ima mnogo žena i ovo im je u interesu”, kaže za “Harec” Dafna Zuri, generalni direktor pozorišta u Kirjat Motzkinu. “Jedna firma zainteresovana za reklamiranje svog proizvoda me je kontaktirala, ako daju mojim klijentima poklon - to je sjajno za mene, ne košta me ni cent”.

Zuri priznaje da nije ozbiljno razmotrila značaj nagrade koju nudi pretplatnicima koji brzo reaguju. “Ne kažem im da primijene botoks tretmane, a osim toga, lično sam protiv njih i nisam ih obavljala lično, ali postoje ljudi koji pokazuju interes”, dodaje ona.

“Ne stojimo sa špricevima u pozorištu i ne ubrizgavamo botoks gledaocima. Budući da je publika sastavljena uglavnom od žena - i muškarci, naravno, imaju pravo na tretmane - dobijaju poklon. Ne mogu potrošiti mnogo novca na takve stvari i ne bih kupila takvu stvar, pa je stoga ovo situacija u kojoj su svi na dobitku”.

Prošlog ljeta Kirjat Motzkin pozorište, koje je za razliku od konkurencije u Kirjat Haimu javna, a ne privatna ustanova, izdvojilo je kao poklon pet paketa za odmor na Zanzibaru koje je samo kupilo, a Zuri ni u tome ne vidi ništa loše. “To je stvar marketinga”, zaključuje ona. "Ako možemo učiniti nešto lijepo, zašto da ne?”.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)