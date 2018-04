"Brakom ćemo krunisati dugogodišnju vezu"

Nakon dugogodišnje veze i vjeridbe prije četiri godine, bivši reprezentativac Crne Gore u fudbalu Srđan Radonjić i nekadašnja mis, a sada portparolka tog izbora i TV lice, Nikolina Lončar, odlučili su da stanu pred matičara.

Kako u ekskluzivnom razgovoru za „Magazin“ otkriva Lončar, crkveno i opštinsko vjenčanje zakazano je za 20. maj, a pripreme se polako privode kraju.

„Vjenčanje će se održati u restoranu Salaš 23 u 17 časova, ali ćemo prije toga imati i crkveno vjenčanje Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja“, otkriva ona, a zatim dodaje da su zajedno odabrali datum, koji za nju ima dodatan značaj.

„Tog dana moj rođeni brat Nikola puni 20 godina“, uz osmijeh naglašava Lončar.

S obzirom na to da ih od „sudbonoskog da“ dijeli svega mjesec dana, bivša mis Crne Gore priznaje da ima malu tremu.

„U početku sam bila ubijeđena da treme neće biti, međutim kako prolazi vrijeme shvatila sam da je ipak prisutna i mislim da ćemo oboje tog dana imati veliku tremu“, priča Lončar koja se prisjeća i kako je i kada došlo do same odluke da se vjenčaju.

Sa pripremama smo počeli u novembru. Sve do sada je išlo veoma spontano, nigdje nismo žurili sa odlukama - i njegov i moj posao je takav da smo uvijek imali nepredviđene okolnosti koje su nas u nekim odlukama i usporavale, ali smo sve zajedno prevazišli, jer ljubav stvarno nadzilazi sve prepreke“, smatra ona.

„Srđan je inače divna osoba koju neizmjerno volim i poštujem, i koji mi uvijek priređuje iznenađenja, bilo da su sitnice ili velike stvari, tako je bilo i sa vjeridbom, ali i sa ovom odlukom. Bili smo na večeri kada mi je rekao da bi trebalo konačno da se vjenčamo i odredimo datum, tako da je pomalo izgledalo kao druga prosidba“, u šali konstatuje Lončar.

Kako kaže, iako je tokom priprema imala veliku pomoć i njene i porodice budućeg supruga, pomoćni trener fudbalskog kluba Al Ahlaj zbog posla se tek nedavno uključio u planiranje njihovog posebnog dana.

„Bio je u inoistranstvu pet mjeseci i nedavno se vratio iz Tunisa, pa možemo te posljednje pripreme zajedno da privedemo kraju“, ponosno odgovara Lončar, a na pitanje koliko pripreme i sam čin vjenčanja uključuje običaje, kaže da ne žele po svaku cijenu sve da ispoštuju.

„Razmišljali smo o tome i odlučili da će sve ići spontano, tako da neće biti tradicionalnih običaja, samim tim što smo dugo zajedno - u aprilu smo proslavili šest godina veze, pa smo do sada veliki dio nekih običaja i prošli, samim tim što smo vjereni i dugi period živimo zajedno“, odgovara ona.

„Sada samo želimo da našu vezu krunišemo brakom. Dosta ljudi nas je pitalo za razne običaje, ali mi smo odlučili da niko ne treba da ima obaveze, jer naše zvanice treba samo dobro da se provedu i budu uz nas tog dana“, poručuje ona.

Kada je u pitanju izgled mladenaca Lončar je samo dala nagovještaj njihovog odabira garderobe, samim tim što ni njen budući muž još uvijek nije vidio vjenčanicu.

„Kao veliki perfekcionista, pa se uvijek trudim da svaki detalj bude isplaniran, a tako je bilo i ovoga puta. Imala sam veliku podršku moje i njegove porodice, ali i prijatelja, koji su me podržali u odluci da odaberem onu vjenčanicu u kojoj ću, kada je isprobam, osjetiti jake emocije“, objašnjava ona i priznaje da ni sama nije verovala da će to doživjeti, dok se nije ostvarilo.

„Nisam išla na puno mjesta, nije mi bila bitna cijena, već da budem srećna u njoj i da zasijam, iako svaka mlada kakvu god vjenčanicu da obuče uvijek bude veoma lijepa“, smatra ona, a zatim otkriva da je svoju „bijelu haljinu“ pronala u Tirani, a sa potpisom dizajnerke Andre Destani.

Iako je razmišljala o tome da sašije vjenčanicu ili je kupi, Lončar je ipak odlučila da je iznajmi, a objašnjava i zbog čega.

„Shvatila sam, slušajući razne utiske i iskustva, počev od moje mame koja se nije udala u vjenčanici, da vjenčanica kada se kupi ostane u ormaru. Lijepo je kada djevojke imaju mogućnost da obuku vjenčanicu svoje bake ili mame i ostave je svojoj ćerki, ali danas se stilovi i generacije tako brzo mijenjaju da dok dođe vrijeme da je prenesem dalje više neće biti u trendu“, pojašnjava ona.

„Druga haljina će ipak ostati u mom vlasništvu, a za nju je zadužena Sanja Bobar, dizajnerka koja je moj veliki prijatelj. Nas dvije smo, uprkos savjetima i sugestijama da je običaj da mlada obuče i bijelu haljinu, odabrale crvenu boju. Više od toga neću otkrivati“, kaže ona.

Dok je ona uložila dosta vremena u pronalaženje idelane haljine, Srđan je, tvrdi, bio poput većine muškaraca.

„Njima je to malo lakše, brže i jednostavnije, i na kraju se manje opterećuju. Srđan je svoje odijelo odabrao za veoma kratak period - Pal Zileri i veoma je lijepo, a trenutno je u fazi biranja koulje i manžetni. Ja sam njega vidjela u odijelu, ali on mene u vjenčanici nije, iako imam fotografije i nadam se da ih neće vidjeti“, uz smijeh odgovara Nikolina i dodaje da je to bio jedan od običaja koji je željela da ispoštuje.

Nju će tog dana, kaže, šminkati dugogodišnja prijateljica Julija Đokaj, za frizuru je zadužen Dino Cecunjanin, a dekoracija će u potpunosti biti usklađena sa vjenčanicom, kao i pozivnice.

Lončar i Radonjić će svoj radostan dan podijeliti sa oko 270 zvanica, među kojima će pored članova porodice biti i prijatelji, a s obzirom na to da su oboje javne ličnosti, vjenčanju će prisustvovati veliki broj poznatih lica iz Crne Gore.

„Biće dosta prijatelja, Srđinih kolega iz svijeta sporta, a slično je i sa moje strane, jer su moje koleginice i prijateljice misice, TV lica, modnih kreatora“, priča Lončar, koja ipak nije željela da otkrije imena gostiju.

Takođe, bivša mis nije željela da otkrije i ono što njihove prijatelje najviše zanima - da li će zadržati prezime ili uzeti suprugovo.

„Srđan i ja smo donijeli odluku, a to ćemo sa svima podijeliti na dan vjenčanja“, nagovijestila je ona.

Dok su tu odluku donijeli na vrijeme, Lončar i Radonjić imaju još puno odluka pred sobom, a jedna od njih je gdje će provesti medeni mjesec.

„Imamo nekoliko opcija u planu, ali nismo donijeli konačnu odluku, najviše zbog naših poslovnih obaveza, više njegovih nego mojih, pa tako nismo sigurni ni za datum. Ono što je sigurno je da ćemo odabrati destinaciju na kojoj ranije nismo bili“, podijelila je ona.



Kuma iz Kanade planira djevojačko veče

Lončar je bila spremna da otkrije i koga su, kao budući mladenci, odabrali za kumove.

„Srđin kum je Vlado Jeknić, kojeg je krstio i oni imaju dogovor još odavno da bude naš kum. Moja kuma je Gordana Danev, sa kojom se znam veoma dugo i veoma mi je dobar prijatelj. Ona se trenutno nalazi u Kanadi i nije u mogućnosti da mi pomogne u pripremama fizički, jer stiže tek 15 dana pred vjenčanje, to je nije spriječilo da organizuje i djevojačko veče“, otkriva.

I do sada smo se ponašali kao da smo u braku

Iako se određeni broj parova nakon dugogodišnjeg zajedničkog života ne odlučuje za brak, često uz opasku da im „papir ništa ne znači“, Lončar i Radonjić ne spadaju među njih.

„Često su nas to pitali, pa i kada smo rekli da smo zakazali vjenčanje pojedini su bili iznenađeni, jer su mislili da smo već u braku“, uz smijeh se prisjeća bivša mis i novinarka TV Prva.

„Kako smo vjereni četiri godine, željeli smo da tu vezu podignemo na sljedeći nivo, iako smo i do sada tretirali jedno drugo kao da smo vjenčani“, dodaje ona, a potom ističe da oboje veoma cijene instituciju braka, te da su im uzor bili roditelji.

„Mislim da će sve ostati isto, osim što ćemo biti zvanično u braku, nosićemo burme i zasnovaćemo porodicu“, zaključuje ona.

