Čarli spasilac: Pas nije htio napustiti lane zaglavljeno u ogradi

Vlasnica je primijetila da se njen pas ne miče od ograde u dvorištu. Kada je izašla da vidi šta se događa, primijetila je maleno lane koje zapelo i svim snagama pokušavalo se izbaviti iz nevolje.

To mu nije uspijevalo, a psiću je to bilo jasno i pokušavao mu je pomoći. Kada mu je vlasnica naređivala da pusti lane na miru i dođe u kuću, on to jednostavno nije htio.

Nije se pomjerio sve dok ona nije došla do njih i oslobodila životinju u nevolji, piše hrvatski Indeks.

Pogledajte dobru taktiku koja je urodila plodom:

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)