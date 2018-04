Četiri slikara na jednoj adresi

U Beogradu, u Ulici pariskoj 14, naspram Kalemegdana, sagradila Titova Jugoslavija zgradu s ateljejima i stanovima za četiri znamenita jugoslovenska likovna umjetnika: Stojana Aralicu, Ivana Tabakovića, Peđu Milosavljevića i Milenka Šerbana.

Rado sam ih posjećivao.

Aralica: Rođen kao lirik

Atelje Stojana Aralice odiše primorskim pejzažima; među njima se zlati i jedan Sveti Stefan.

- Obožavam more - veli mi Aralica. - Oduševljava me Jadran; svakog ljeta odlazim tamo. Radim skoro svakodnevno jer je to za mene osvježenje, prolongacija života. Za jednog umjetnika nema ništa ugodnije, ljepše i veselije od stvaranja…

Stojan Aralica (1883 - 1980). Studirao slikarstvo na Umjetničkoj akademiji u Minhenu. Prvi put izlagao 1909. u Zagrebu. S kraćim prekidima, od 1925. do 1934. boravio u Parizu. Putovao po Italiji, Španiji, Africi, Švedskoj.

Foto: Pinterest

- Ne želim često da izlažem - kaže. - Moja je deviza rjeđe izlagati i ne zamarati publiku, a više raditi….

Slike mu intenzivno tople, izuzetne u boji; lirske…

- Boja je za slikara što i ton za muziku - veli Stojan Aralica. - Boravio sam dugo u Africi i Španiji. Od tada na mojim platnima dominira intenzivno žuta boja. Osim toga, ja sam kolorista. Dok sam živio u Parizu, Francuzi su za mene pisali da sam jedan od najjačih kolorista. Boja je moja životna radost. Rekoste da sam lirik. Da, u pravu ste. Na to me podstakla moja priroda. Ja sam rođen kao lirik. Prijatelji me smatraju za veselog, punog humora čovjeka…

Rođen u Škarama, u Lici, pa mu na platnima, naravno, i rodni kraj.

- Oduševljen sam ličkim pejzažom. Eto, pogledajte onu sliku na zidu. To sam naslikao baštu moga brata - kaže Aralica. - To je Lika. Lika s njivicama, žitima, bregovima i šljivicima; s kamenim kućicama. Za mene je umjetnost životni doživljaj. Ako iza jedne slike ne postoji doživljaj, onda to nije umjetnost nego samo jedan ukusni aranžman…

Tabaković: Moć kolaža

Ivan Tabaković (1898-1977). Izvanredan crtač.

- Još u mladosti, za vreme mojih studija, pa ni danas, nisam bio niti mogu biti zadovoljan stečenim znanjem i saznanjem uopšte - kaže Tabaković.

- To važi za sve, pa i za crtanje. Usavršavanju naših sposobnosti nema i ne sme biti granice.

Kolažom se počeo baviti šezdesetih godina. Ne njeguje čist kolaž, već ga doslikava; ima li tu dodirnih tačaka sa slikarstvom?

Tabaković Foto: Wikipedia

- Kolaž je poseban vid likovnog izražavanja vanrednih mogućnosti. Njegovi principi slični su principima rada savremenih elektronskih mozgova, kompjutera - priča mi Ivan Tabaković.

- Razne fotografije, reprodukcije i ilustracije raznih časopisa, novina i publikacija, kao vizuelne faktografske dokumentacije našeg sveta, života i događaja, u mašti umetnika pretvaraju se u fragmente, sastavne elemente jednog likovno, misaono i osećajno sadržajnog konteksa. U mojim kolažima, već prema potrebi, te elemente povezujem asocijativno ili slikarskom i crtačkom intervencijom i dopunim…

Slikarstvo učio na akademijma u Pešti, Minhenu i Zagrebu. Prvi put izlagao 1922. u Zagrebu. Bio profesor Akademije za primenjene umetnosti u Beogradu. Pored slikarstva bavio se i keramikom. Godine 1937. dobio “Grand Prix” za slikarstvo i keramiku na Međunarodnoj izložbi u Parizu, a 1959. srebrnu medalju na izložbi Internacionalne akademije keramike u Ostendeu; zlatnu na Trećoj međunarodnoj izložbi Internacionalne akademije keramike 1962. u Pragu.

Smatra da je slikarstvo nauka. Slika prelamanje stakla, prelamanje svjetlosti; ta igra svjetlostii i sjenki… Da li je to inteligibilnost materije?

- U našoj svesti još je uvek ukorenjeno mišljenje o postojanju neke “mrtve materije”. Kao da život ne može da postoji i u drugim vidovima sem onih koji se manifestuju u “biološkom svetu”. Zar je moguće da su veličanstveni stvaralački zakoni anorganskog sveta lišeni svakog života? Na kraju krajeva, naše fizičko i psihičko poreklo i postojanje nije ništa drugo nego duhovna i materijalna metamorfoza sveobuhvatajućih stvaralačkih zakona i života - dijagnosticira Tabaković.

- Odakle produhovljena inteligencija i prirodni zakoni u takozvanoj “mrtvoj materiji”? Na kraju krajeva naša fizička i psihička egzistencija, naše celokupno biće, u stvari nije ništa drugo nego određen sastav i funkcija zakona baš te “mrtve materije”. Opšta revizija naših pojmova i predstava o svetu i životu pa i o “mrtvoj materiji” nameće nam se danas više nego ikada…

Iako Tabakovićeva platna izgledaju gotovo nestvarno; nježna i krhka, konstrukcija slike je, po mišljenju likovnih kritičara,

vrsna.

- “Stvarnost” i “nestvarnost” veoma su relativni i proizvoljni pojmovi i definicije - veli Tabaković.

- Treba samo da se zapitamo, gde su bili naši naučni pronalasci i umetnička dela pre nego što smo ih ugledali, u stvari, oni su već postojali kao latentne realnosti u stvaralačkoj mašti i zamisli umetnika i naučnika. Jedna stara kineska izreka kaže: Treba sa svom snagom nešto želeti i na nešto misliti i ono će se jednog dana pretvoriti u “stvarnost”. Tako su nastali naši strojevi, automobili, avioni, rakete, svemirski sateliti, putovanja na druge planete, umetničke skulpture, slike, arhitektura, pesme, romani, drame, muzička dela, filmovi…

Opsjednut je čudesnim otkrićima u oblasti astronomije i nuklearne fizike?

- Uska specijalizacija u obrazovanju današnjeg čoveka - naglašava Tabaković - neminovno je dovela do niza deformacija i izopačenosti.

Peđa: Intuicija važnija od istine

Slikar i pisac, Peđa Milosavljević (1908-1987) potiče iz Vasojevića! Njegovi preci su se, zbog krvne osvete, doselili u Šumadiju u devetnaestom vijeku. Završio Pravni fakultet. Slikarstvo učio u privatnoj školi Jovana Bijelića. Kao diplomatski službenik, od 1936. do 1946. boravio u Parizu, Madridu i Londonu. Prvi put izlagao 1929. u Beogradu, a samostalno 1943. u Londonu. Godine 1937. dobio “Grand Prix” na Međunarodnoj izložbi u Parizu…

…U Domu omladine Beograda prikazuje se Peđina drama “Zopir”.

- Pukom slučajnošću od pre četiri godine bavim se i pisanjem drame. Dugo sam bio bolestan, pa jedini posao kojim sam se u krevetu mogao baviti, bio je književni. Družeći se s glumcima, došao sam na ideju da napišem jedan dramski tekst. Tako je nastala prva drama koja se zbila na Mesecu, u budućem vremenu “Mare serenitatis” (“More vedrine”). “Zopir” je moj dugi dramski tekst. Rađen je po Herodotovoj verziji o tome kako je propao Vavilon, odnosno kako bi propao svet ako razorne sile nadvladaju nad stvaralačkim - priča mi Peđa Milosavljević.

- To je jedna legenda u pet prizora, koja se zbiva u biblijskoj atmosferi, a završava suđenjem Zopirovoj aveti u sadašnjem vremenu. Treću dramu “Samuilo” napisao sam posle raspisanog anonimnog konkursa za Ohridsko leto. Drama je nagrađena.

Pravnik među slikarima ili slikar među pravnicima!?

- Slikarstvom se bavim od detinjstva, tu sklonost sam stalno pokazivao, ali je mojim roditeljima izgledalo, pošto sam se školovao redovno, da je bolje da se upišem na jedan od fakulteta pa sam odabrao pravni zbog toga što nije bilo obavezno posjećivati predavanja, tako da sam imao dovoljno vremena za slikarstvo - sjeća se Peđa.

- Tada sam bio učenik Jovana Bijelića koji me je 1929. okuražio da pošaljem slike na jednu od Ulusovih izložbi i od tada sam izlagao redovno na izložbama Udruženja. Bilo je još nekoliko slikara studenata prava u Bijelićevoj školi. Tada su slikari govorili da smo najbolji pravnici među slikarima, a naše kolege pravnici da smo najbolji slikari među pravnicima...

Na Peđinim platnima ima literarnog; provijava nota prolaznosti, lirska; pojedini kritičari smatraju da je iz lirskog prešao u jednu određenu dramatiku.

- To su mi pripisali neki naši kritičari, ali ne i strani. Ukoliko u mom slikarstvu ima izvesnih priča, to je stoga što je ono uglavnom figurativno i kao takvo u odnosu na apstraktno slikarstvo na prvi pogled izgleda da je narativno. Tome su doprinijeli i povremeni citati iz literature koje sam stavljao na neke od svojih akvarela. Uostalom, slike obično nose i naslove, pa je svaki slikar prinuđen da u izvesnom smislu pomalo bude i pisac - kaže Peđa Milosavljević.

- Važan je čisto likovni faktor na slici i smatram da slika može biti do mile volje i sve drugo ako je iskupljena slikarskim doživljajem kao primarnim. S druge strane, svaka slika, bila konkretna ili apstraktna, ističe ili skriva neku misao ili poruku koju treba da otkrije prije svega kritičar. Dešava se čak i kritičarima da je ponekad ne vide ili ne čuju. Meni se pripisivala izvesna vedrina i zbog te vedrine činjenica da preovlađuje lirska nota. Ja bih svoj stav pre nazvao jednostavno, tišinom! Trudio sam se da svoje slike obezvremenim. Među temama ima i vrlo dramatičnih, ali je ta dramatika bez patetike, bez crnih tonova i bez pesimizma. Često sam pomišljao na Geteove reči kako je priroda neosetljiva, kako sunce sija i dobrom i rđavom i da zločincu, kao i najboljem čoveku, sijaju i mesec i zvezde…

Podsjećam Peđu da je prije rata pravio nadrealističke stvari (krov, na njemu skulptura...)

- Vi ste mi prvi postavili pitanje moga prećutnog pripadništva nadrealizmu! Otkuda Vam to?! Pišite samo: ja sam zaista pratio nadrealistički pokret s iskrenim simpatijama, iako nikada nisam bio član nijedne slične grupe - naglašava Peđa Milosavljević.

- Pre rata sam pasionirano čitao Frojda, a posle rata povremeno i njegove sledbenike. Cenim Elijara, Dalija, Ernsta, Dada Đurića i druge. Svi mi, slikari, hteli ili ne hteli, na ovaj ili onaj način, stvaramo jedan svet snova i meni se čini da su ti snovi, ukoliko su apsurdni na prvi pogled u istoj srazmeri istiniti. Intuicija je važnija od takozvane istine. Svemu što se do sada otkrilo prethodila je slutnja. Mnoge Dalijeve slike su proročanske. Bez nadrealizma ne bi mogli da zamislimo savremenu umetnost kao logičan nastavak velike klasike rane renesanse Grčke, Egipta i Male Azije.

Poslije pedesetih slikao je i kataklizme?

- I kao slikar i kao pisac pokušao sam - kaže - da izrazim dramu ljudskog stvaranja, ograničenost i prolaznost svega čega se čovek lati, da izrazim na neki način uzbuđenje pred stvaralačkim i razornim silama. Pri tome sam se trudio, i ukoliko u tome nisam uspeo, smatraću promašenim sve što sam uradio, da sačuvam, koliko je moguće, čisto slikarske zahteve, a u literaturi književne.

Šerban: Što je bezlično nije ničije

Milenko Šerban (1907-1979) slikarstvo studirao u Novom Sadu kod Vase Eškićevića, zatim u Parizu na privatnoj akademiji Andre Lota. Prvi put samostalno izlagao 1926. u Novom Sadu. Od 1936. scenograf pozorišta u Novom Sadu, a poslije oslobođenja scenograf Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Bio profesor Akademije za primenjene umetnosti i na Akademiji za film, radio i televiziju u Beogradu.

- Kada sam počeo da se bavim scenografijom, kao disciplina nije postojala u nas. U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu dekoracije su poručivane u Beču i Pešti. Tada je došao za reditelja jedan mlađi čovek koji nije mogao da se pomiri s činjenicom da svoje predstave pravi po šablonu iz devetnaestog veka. On je mene i zainteresovao za scenografiju - sjeća se Šerban.

- Posle sam otišao u Pariz. Savremeno slikarstvo nije moglo da se afirmiše kod šire publike. I ja sam, u pozorištu, želeo da scenografijom afirmišem savremeno slikarstvo. Kasnije, kao profesor na Akademiji, oformio sam čitavu plejadu sposobnih scenografa…

Šerbanova slika Foto:Maletic Gallery

Rođen u pitoresknom fruškogorskom Čereviću, pa mu Vojvodina provijava na platnima.

- Bilo šta da naslikam, Vojvodina uvek provejava - veli Šerban.

- Drukčiji je miris zemlje, klime i vazduha u Vojvodini, a drukčiji, recimo, u Crnoj Gori. To nije samo motivski Vojvodina, to je i suštinski Vojvodina.

Šerban je ekspresivni slikar, ali ga mnogi ubrajaju u impresioniste?

- Impresionizam?! Slušajte, to su sve sumnjive stvari. Kad se danas prisećam svoje generacije i svih onih muka, nisam bio načisto šta je ko hteo da kaže. Od predmeta sam uvek polazio. Moglo bi se kazati da sam kolorista. Dalje, bilo je momenata kada sam oscilirao između fovizma i impresionizma. Kod portreta, recimo, mene nisu zavodili samo koloristički elementi, već je tu za mene važan jedan psihološki momenat…

A pariški dani? Lubarda Vam je poklonio sliku “Brda nad Kotorom”?

- Mi, jugoslovenski slikari u Parizu, trudili smo se i imali žarku želju da ne budemo samo imitatori francuskog slikarstva, već da govorimo svojim jezikom. Mi smo stavili sebi u zadatak da negujemo ono naše. Špansko slikarstvo je veliko zato što je pre svega špansko, italijansko zato što je italijansko… Ono što je bezlično nije ničije. Da bi nešto bilo veliko, mora biti pre svega, svoje. Pariz je nezaboravan - sjeća se Milenko Šerban.

- Nezaboravne su nepregledne diskusije o slikarstvu, o suštini, o biti. Bio sam u Parizu s Lubardom, Hegedušićem i drugim slikarima. Svako veče smo se sastajali kod “Kupole” da pričamo o slikarstvu. Mi nijesmo išli u Pariz da se plasiramo, već da što više upijemo znanje, da bismo se mogli lakše izražavati. Svaki od nas radovao se svačijem uspehu. Zavisti nije bilo među nama. Stajali smo pred svačijom slikom, analizirali je, oduševljavali se. Meni je Petar Lubarda poklonio divnu sliku “Brda nad Kotorom”. Imam i Milunovićevih slika. Mi smo bili vrlo intimni i vrlo bliski. Danas je sve to drukčije. Umetnici su priznati. Pre rata su tate i mame tukli svoju decu ako bi ona htela da budu slikari, a danas ih tuku da bi postala slikari! Danas je opšti nivo vrlo visok. Veliki broj mladih interesuje se za slikarstvo. Nijedna generacija nije pokazala toliko interesovanja za umetnost kao ova današnja. Ja to vidim i po mojim studentima…

…Veliku Šerbanovu retrospektivnu izložbu slika, crteža, akvarela i pastela, 1974. pratio je monografski katalog. U njemu odabrani, najbolji intervjui s njim: Miroslava Antića, Siniše Paunovića, Slobodana Vukovića i Dragoslava Zire Adamovića.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)