Čim zafali izdajnika, odmah se organizuje neki rat

Dugogodišnji beogradski novinar i urednik, porijeklom iz Podgorice Dragan Gaga Popović riješio je da se oproba i u pisanju. Roman „Žig“ je njegovo prvo književno djelo, a biće promovisano u okviru Sajma knjiga 11. maja u garaži šoping mola Delta City.

Roman „Žig” je teško žanrovski odrediti jer ima elemente istorijsko-političke, ali i dramskog trilera. Sastavljen je od 12 djelova povezanih u jednu cjelinu, a radnja ove priče odvija se tokom tri nedjelje (kraj juna i prva polovina jula 1974. godine) u Njemačkoj (Minhenu i Gestatu) za vrijeme Svjetskog prvenstva u fudbalu.

Pisac prati glavnog junaka, četrdesetogodišnjeg beogradskog pjesnika i muzičara Luku Konstatinovića u potrazi za svojim ocem, koji je krajem 1944. godine, nošen „ljotićevskim” političkim idejama i obilježen žigom „izdajnika naroda”, pobjegao sa njemačkom vojskom koja se povlačila i prepustio svoju porodicu na milost i nemilost novim komunističkim vlastima. Pogovor o romanu “Žig” napisali su novinari i publicisti Vanja Bulić, kao i Petar Janjatović koji će mu biti gost na podgoričkoj promociji. Za crnogorsko tržište roman “Žig” će biti objavljena u izdanju Nove knjige.

Nakon dugogodišnje novinarske i menadžerske karijere, odlučio si da se otisneš u nove vode. Naime, objavio si knjigu “Žig”. O čemu je riječ u ovom romanu i šta ti je bilo inspiracija da ga napišeš?

Da, odlučio sam se da se otisnem u nove vode. Ova knjiga je na neki način omaž novirastvu u kojem sam proveo više od 25 godina. Kad sam prestao da pišem za novine, nastavio sam da pišem, ali ovaj put za sebe. Osjećao sam se kao Tom Henks u filmu “Forest Gamp”. I on je besumučno trčao i trčao, kao što sam i ja pisao i samo pisao. Kad sam se umorio od pisanja - prestao sam. Plod tog mog jednogodišnjeg „trčanja“ nalazi se u romanu Žig“.

Janjatović i Popović Foto: Sergej Bibić

Kao inspiraciju za roman iskoristio sam životni udes beogradskog pjesnika i bluz muzičara, koji je prošao političko-dramski triler, kako bih otvoreno progovorio o jednoj društvenoj kategoriji ljudi (ili su ih dežurne patriote tako kvalifikovali), a to su izdajnici ili da budem precizniji - potomci izdajnika. To je jedna specifična kategorija ljudi čiji su roditelji bili na pogrešnoj strani u vrijeme rata, koju vladajuća garnitura (u romanu je to komunistička vlast) koristi, kako bi se to reklo, kao bokserski džak za ideološko “ispiranje mozgova” širokim narodnim masama. Izdajnika i njihovih potomaka ima najviše, što je logično, poslije završetka nekog rata. Kako vrijeme odmiče, tako je i izdajnika sve manje. Čim zafali izdajnika, odmah se organizuje neki rat. Ili riječima ili oružjem. Kako god.

Nažalost, nama ratova na Balkanu ne manjka. Nisam htio da se bavim ovim minulim ratovima iz devedesetih, jer su još svježi, pa sam se koncentrisao na one koje smo malo, uslovno rečeno, i zaboravili - Prvi i Drugi svjetski rat. E, ta specifična društvena kategorija ljudi koju svi nazivaju izdajnicima, koju svi preziru, bila je tema ovog romana. Nije bilo lako djeci, čiji su očevi pobjegli sa Njemcima poslije Drugog svjetskog rata, da odrastaju u toj nekonfornoj komunističkoj atmosferi u kojoj su i oni označeni kao izdajnici. Zamislite sad jedno dijete izdajnika krene u školu, a prije toga se lijepo dotjera, očešlja i sredi i izađe na ulicu: ”Opa, gdje si Izdajniče, šta ima, jel’ se javlja otac izdajnik, kako je majka izdajnica”...

S obzirom na to da roman govori o istorijskim događajima koji su tištili jugoslovensko društvo prije, za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata, jesi li se strogo držao istorijskih činjanica, ili je u nekim trenucima mašta preuzela glavnu ulogu pri pisanju?

Piščeva imaginacija je pokretač svega. Ako toga nema, nema ni romana. Faktografija vam služi u pisanju samo da se poslije dugog puta imaginacije na tren odmorite i prikupite snagu i krenete dalje u svijet piščeve iluzije. No, ipak, trudio sam se da se držim istorijskih činjenica, da se oslonim na dokumentarnu građu, mada to nije obaveza koje se morate obavezno pridržavati. Sve ono što u stvarnom životu niste u stanju da uradite ili nemate “onu stvar”, kao piscu vam je sve dozvoljeno. No, ja sam, ipak, imao i dva stručna konsultatnta kad je istorija u pitanju: profesora Zdenka Tošića i sad, nažalost, preminulog zemunskog hroničara Branka Naholda...

Foto: Privatna arhiva

Roman “Žig” teško je žanrovski odrediti. Koliko ti je zbog toga bilo teže da završiš priču i koliko se sama ideja mijenjala tokom pisanja knjige?

Nisam se, dok sam pisao, oslanjao na bilo koji žanr. Niti mi je to bitno. Nisam robovao nikakvim pravilima.U mom poimanju književnosti ne postoje ograde. Po tome bi moglo da se kaže da pripada postmodernizmu. Inače, roman bi po svom društvenom miljeu mogao bi biti istorijsko-politički, po načinu na koji tretira glavne junake i njihove sudbine, dramski triler, dok po emocijama koje se u njemu prožimaju ima i elemente lirike.

O romanu “Žig” kritiku su napisali novinari i pisaci Vanja Bulić i Petar Janjatović. Koliko ti znači njihova podrška?

Riječ je, zaista, priznatim i poznatim, kako bi se to arhaično reklo, kulturnim radnicima, što mi je posebna čast. Duboko ih poštujem. Pročiitali su, prije svega, moj roman, a zatim i pristali da svoja cijenjena imena potpišu ispod pogovora. I to nosi, barem kod mene, jednu posebna odgovornost kad pročitate njihove pozitivne utiske. Vanja Bulić je poznati pisac sa ogromnim iskustvom u novinarskoj profesji i njegova svaka riječ mi veoma mnogo znači. Petra Janjatovića, novinara i publicitu, čiji su tekstovi objavljivani u najznačajnijim časopisima širom bivše Jugoslavije, pa sve do Amerike i Engleske, ne treba posebno predstavljati. Njemu se zahvaljujem i kao uredniku što je svojim sugestijama učinio da roman “Žig” bude što bolje štivo.

Jesi li porodici, prijateljima već dozvolio da pročitaju “Žig”, ako jesi, kakve su njihove reakcije?

Da, moja kćerka i supruga su povremeno čitali roman u rukopisu, dok im nije dosadilo, jer sam stalno dopisivao i mijenjao pojedine djelove, tako da nikako nisu mogle da shvate poentu. Pisanje je mukotrpan usamljenički posao, koji je veoma težak. Onaj dan kad sam iz štamparije dobio prve primjerke, a bilo je to prije mjesec i po dana, našao sam se sasvim slučajno sa jednim rođakom koji inače nije ljuboknjigac. Znao sam to, ali od sreće nemajući u tom momentu kome drugom da poklonim moj odštampani primjerak, ponudim njemu! “Šta će meni to burazeru, nemam ja vremena da čitam!”, odvalio me u startu.

Držim knjigu i obrvama ga molećivo pitam, a da je, ipak, uzme.”A ko je to pisao”, pita on. “Pa, ja!”, hrabro odgovorim. “Pa, jesi li imao pametnija posla, ali daj da se hvalim po komšiluku!”. Prošlo je nekoliko dana i javlja se on:”Burazeru jesi li ti? Slušaj, pročitao sam 30 stranica od ove tvoje knjige! Odakle sve ti ono znaš? Ko su, bre, oni ljudi? Jesu li ono živi ljudi? Jel ti njih poznaješ? Kako si smio da pišeš o njima, jel hoćeš da te neko od njih ubije!?” Tog trena sam znao da sam bio uvjerljiv i da će roman imati pozornost. Nadam se da me neće niko ubiti zbog toga što sam napisao ovaj roman.

Popović Foto: Sergej Bibić

Jesi li se koliko konsultovao sa ljudima iz svoje okoline dok si pisao knjigu, možda od njih dobijao neke ideje?

Veoma malo! Ili gotovo nimalo! Nisam htio, jer svako ima svoju percepciju i plašio sam se da me odvuče tuđa sugestija na pogresnu stranu. Dok sam pisao roman nisam čitao ni jednu drugu knjigu, kako me ne bi zavela neka misao ili stav koji bih prisvojio kao svoj. Mada, to nikad sa sigurnošću ne možete da kažete. Znanje koje ste akumulirali tokom života potiče i od pročitanih knjiga, pa je tako moguće i nešto nesvjesno da uzmete i imate osjećaj da je vaše. Jedino sam svjesno parafrazirao, u maniru postmodernizma, posljednju rečenicu iz romana “Seobe” Miloša Crnjaskog.

Koliko je proces traženja idavača bio težak, s bozirom na to da ti je ovo prvi roman?

Od početaka sam odlucio da zaobiđem “velike” izdavače. Moj izdavač Libretto je korektan i ne vidim neke razlike između velikih i malih. Ako ste napisali zanimljiv roman, svejedno je da li vam je izdavač veliki ili mali. A ako je loš roman – nema vam spasa. Govoreći muzičim jezikom: nema tog menadžera koji će vam napuniti neku dvoranu, Arenu ili Sava centar ako imate loše pjesme!

Imaš promociju u Beogradu, pa nekoliko dana kasnije u Podgorici. Gdje će sve biti rađene promocije i s obzirom na to da se danas zahvaljujući narpedovanju tehnologije sve manje čita, koliko je teško jedno djelo približiti publici i zainteresovati ih da ga pročitaju?

U Beogradu u Narodnom pozorišti biće 8.maja održana prva promocija, zatim 11. maja na Sajmu knjiga u Podgorici u organizaciji Nove knjige. U pregovorima smo i za još neke promocije, ali kako ih još nismo precizirali da ih ne spominjem. U Beogradu smo osmislili mali pozorišno-muzički-književni performans u kojem će uzeti učešće mnogi poznati umjetnici. Ideja je da novinari, koji traže posljednjih godina nešto više od puke vijesti, imaju mogućnost da u svojim prilozima dobiju i više no što su očekivali od uobičajno dosadne promocije jedne moguće zanimljive knjige.

Popović Foto: Sergej Bibić

Bavljenje muzičkom produkcijom i menadžerijom dragocjeno iskustvo

S obzirom na to da si posljednjih godina uspješno gradio karijeru muzičkog menadžera, mnogi su očekivali da će tvoja knjiga više otkrivati upravošta se dešava “u bekstejdžu”. Da li si namjerno želio da se posvetiš nekim drugim temama? Da li je zbog tog perioda života glavni junak muzičar?

Moguće da je zbog toga glavni junak muzičar! Moje bavljenje muzičkom produkcijom i menadžerijom je plod dugogodišnjeg praćenja pop kulture kroz novinarski rad. Bio sam urednik u nekoliko muzičkih magazina i resorni urednik pop kulture u dnevnim novinama. Ta bliskost i duboko poznavanje jugoslovenske muzičke scene uslovilo je da jedan dug period budem kreativni muzički menadžer i preuzmem odgovornost i u tom domenu. To je jedno uzbudljivo i za mene veoma dragoceno iskustvo.

Ako se po knjizi “Žig” bude snimao film, biće skup

Pošto je Bulić knjigu okarakterisao kao “filmski scenario”, postoji li mogućnost da se “Žig” nađe i na velikom platnu?

Da, i Bulić i Janjatović su napisali da ima elemenata za ekranizaciju mog romana. Nekoliko glumaca, mojih prijatelja, koji su već pročitali roman, kažu: ako se i snim film ili TV serija po njegovim motivima, biće to veoma skup film, jer obrađuje gotovo čitavu jednu epohu.

