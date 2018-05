City Groove u ponedjeljak organizuje promo žurku

Promo žurka festivala City Groove biće održana u ponedjeljak 21. maja u Bokeškoj ulici, a za dobar provod biće zaduženi podgorički bend "Freedom" i DJ dvojac Vill&Vash.

Bend “Freedom” osnovala su tri druga kao odgovor na trenutno stanje rokenrola. “Freedom” je bend koji se možda u najkraćem rok uspio na domaćoj sceni, jer su za kratko vrijeme postali ljubimci podgoričke rok publike. Iza sebe imaju objavljen EP, a pored autorskih pjesama, 21. maja će svirati i obrade hitova.

Vill&Vash duo čine dva mlada DJ-a i producenta nove generacije- Novak Radulović i Adnan Ademović iz Podgorice. Oformljen je 2015. godine, a do sada su imali priliku da nastupaju na poznatim lokacijama širom Balkana. Osim što svojim energičnim i originalnim setovima privlače pažnju festivala i klubova, mladi podgorički duo je početkom 2018. godine privukao svjetsku pažnju svojom produkcijom, a nedavno su izdali svoju prvu traku za francusku etiketu “KIDS Records foundation “.

Ove godine na City Groove festivalu koji će biti održan od 1. do 3. juna na podgoričkom Stadionu malih sportova publika će uživati u tri potpuno drugačije tematske večeri. Naime, festival će otvoriti domaći DJ i producent Mr Lekka, a nakon njega prve večeri publika će imati priliku da uživa u nastupima španskog DJ Daria Nunješa i italijanskog haus dua The Cube Guys. Drugo veče otvoriće KIC pop hor, zatim će prvi put u Crnoj Gori svirati hrvatski rok bend Vatra, a program će obogatiti jedna od najvećih muzičkih zvijezda ikada sa prostora ex Yu – Josipa Lisac. Glavne zvijezde druge večeri biće britanski elektro fank bend Stereo MC's. Treća noć biće posvećena, prije svega, kultnoj škotskoj grupi Simple Minds, koja će odsvirati dvočasovni koncert, dok će prije njih nastupiti najpopularniji alternativni rok sastav u Crnoj Gori Autogeni trening.

Karte za četvrto izdanje City Groove festivala su u prodaji. Prvu noć ulaz je slobodan, dok se za ostale dvije večeri karte mogu naći po cijeni od 10 eura (za veče). Od ove godine novena je i fan pit za koncert benda Simple Minds koji je zakazan za završnicu festivala, a te ulaznice se mogu kupiti po cijeni od 15 eura. Program će svake noći trajati od 21 sat do dva časa iza ponoći.

