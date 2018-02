"Comedy night" u Podgorici: Andrija Dabanović na turneji

Crnogorski stand up komičar Andrija Dabanović ne posustaje sa nastupima ni u ovoj godini, pa će večeras u podgoričkom bioskopu Cineplexx otvoriti prvi Comedy Night.

Tako će, u 20 sati, prije premijerne projekcije filma “Noćne igre”, Dabanović “zagrijati” publiku svojim nastupom, a nakon toga nastaviće turneju u Crnoj Gori i Srbiji.

“Drago mi je što ću otvoriti prvi 'Comedy Night' u Crnoj Gori. Nastup će trajati desetak minuta i to će biti uvod u premijeru komedije pod nazivom 'Noćne igre'. Već dan kasnije nastupaću u Hotelu Regent u Porto Montenegru, a 1. marta u amfiteatru Filološkog fakulteta u Nikšiću”, naglašava Dabanović.

“Par dana nakon toga putujem na turneju po Srbiji, tačnije Vojvodini”, pohvalio se stand up komičar koji će 6. marta nastupiti u klubu Dvorištance u Subotici, 7. u klubu Ajnfort u Novom Sadu, 8. u kikindskoj Pivnici, a 9. u Caffeteriji u Sremskoj Mitrovici.

“Nakon dobrih nastupa u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini uslijedio je poziv za turneju po Srbiji što me veoma raduje s obzirom na to da sam tamo svega dva puta nastupao do sad, tačnije u Novom Pazaru i Beogradu”, kaže on.

“Mislim da će se publici svidjeti crnogorski akcenat i raznovrsni materijal u trajanju od 80 minuta”, dodaje Dabanović, koji će se nakon turneje u Srbiji, ponovo nasmijavati Crnogorce i to 23. marta u hotelu Regent u Tivtu.

Proteklih godinu dana, Dabanović je imao nastupe u gotovo svim crnogorskim gradovima, a u međuvremenu je snimio i sitkom “Van dometa” sa kolegama Đurom Franetom i Markom Puljizom iz Bosne i Hercegovine, čije se emitovanje još uvijek očekuje.

