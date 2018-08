Crnogorski kratkometražni film biće prikazan na festivalu u Nišu

Nagrađeni kratki film reditelja Aleksandra Vujovića "As trains go by" biće prikazan na 53. izdanju festivala “Filmski susreti” koji se održava u Nišu od 25. do 31. avgusta.

Film će biti prikazan u okviru pratećeg programa u četvrtak veče u bioskopu "Vilingrad".

Petominutni crno-bijeli film "As trains go by" sniman je na filmskoj traci 16mm u Njujorku i u potpunosti je autorsko djelo Vujovića koji potpisuje režiju, produkciju, scenario i montažu.

Vujović je predavač na Fakultetu za dizajn i multimediju UDG, a na milanskoj Akademiji lijepih umjetnosti "Brera" zavšio je osnovne, specijalističke i magistarske studije kinematografije. Snimio je film tokom nastavka profesionalnog formiranja na Njujorškoj filmskoj akademiji. na kojoj su glumci odabrani na dvodnevnom kastingu. Glavnu ulogu tumači Brazilac Felipe Ventura, a glume još i Andreza Ortiz i Žaklin Salomao.

U 2017. film je dobio nagradu za najbolji kratkometražni film 2017 u Parizu na SEE Film Festivalu u Parizu koji okuplja autore iz 15 zemalja Jugoistočne Evrope. Film je ušao u 15 selektiranih za nagradu u glavnom takmičarskom programu uglednog 42. Internacionalnog Film Festivala “Laceno d’oro” u Avelinu u konkurenciji 2.000 prijavljenih kratkometražnih filmova iz 107 zemalja. Učestvovao je i na XXXIII Alexandria Mediterranean filmskom festivalu u Egiptu, te na argentinskom VIII FIC festivalu u Buenos Ajresu.

