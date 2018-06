"Crtež je moj teren"

Mladi akademski slikar iz Nikšića, Marko Janjušević predstavio se podgoričkoj publici, prvi put samostalno. Izložba njegovih crteža otvorena je u ponedjeljak veče u galeriji “Koncept Art Space & caffe”, a publika će moći da je pogleda do drugog jula,

U malenoj galeriji, na novoj lokaciji u Karađorđevoj ulici, izloženi su odabrani crteži talentovanog Nikšićanina.

“Odlučio sam se da to budu crteži prvenstveno zbog galerijskog prostora. Radovi iz posljednje serije su pretežno neki stariji koji su nastajali tokom zadnje dvije ili tri godine, a ovdje sam se predstavio sa novijim djelima i trudio sam se da ih uklopim u prostor. U svakom slučaju, slike ne bih ni mogao izložiti jer su one u velikim formatima i sigurno ne bi stale ovdje...”, uz osmjeh kaže Janjušević posebno ističući zanimljiv i neobičan ambijent nove podgoričke galerije.

U malenoj galeriji u kojoj ljubitelji umjetnosti mogu pronaći lijepo vrijeme uz piće i razgovor, izloženi su crteži povezani iz dvije Janjuševićeve serije, a koji su, na neki način, međusobno povezani i govore o umjetnikovom pogledu, motivima, unutrašnjim promatranjem, kritikom, borbama...

“Izloženi su neki crteži rađeni olovkom, tu su i linijski crteži, a većina njih je apstraktne tematike, iako se svaki moj rad bavi nekim intimnim trenucima, pogledima na svijet, borbama i slično... Volim da radim na crtežu i tu se osjećam kao na svom terenu. Generalno me crtež više privlači nego slika i mislim da se nazire da ću u daljem radu biti više fokusiran na crtež”, priznaje on.

Janjušević je prvi put u maju ove godine imao samostalnu izložbu u Nikšiću, nakon čega je “Vijestima” najavio i izložbu u glavnom gradu. Iako je prije par godina diplomirao na Akademiji likovnih umjenosti u Trebinju, kako i sam kaže, nije radio mnogo na predstavljanju sebe i svog stvaralaštva.

Foto: Filip Roganović

“Nakon Akademije nijesam mnogo radio na izložbama i predstavljanju, a u posljednje vrijeme su me privukli i poslovi koji nijesu mnogo povezani sa likovnom umjetnošću. Uprkos fokusu na druge stvari osjetio sam da me ta ljubav prema umjetnosti zove i da me nešto vuče tom pozivu koji sam želio i koji želim da radim. Sve je, zatim, krenulo samo od sebe. Tokom maja ove godine sam imao jednu izložbu u Nikšiću, prvu samostalnu, zatim grupnu, a sada i ovu u izložbu u Podgorici. Preko ljeta vjerovatno neće biti novih projekata u ovoj oblasti, ali na jesen planiram da upišem magistarske studije u Novom Sadu i tako se još više posvetim ovoj sferi”, kazao je Janjušević, u Nikšiću popularniji kao Janjo, a poznat i pod pseudonimom Pas Manit.

Ko smo mi i gdje smo danas

Motiv na nekim Janjuševićevim radovima je pas, ili vuk, u zavisnosti od očiju gledaoca.

“Većina me pita da li je na određenim crtežima vuk ili pas i to mi je nekako postalo i primamljivo i zanimljivo. Uradio sam negdje jedan crtež psa, iz filma Stalker, i tako mi se svidio pas kao motiv. Taj, nazovimo slučajan prostor psa, je povukao i druge radove za sobom”, kaže on.

Uočljivi radovi u galeriji u Karađorđevoj ulici su radovi u ćoškovima prostora, malo većeg formata i sa vidno drugačijim motivima od onih u manjem formatu.

Crtež Crnogorca je jedan od tih, a osim što se izdvaja, kao i da posmatra i govori o onome što je motiv nikšićkog umjetnika na tom, i ostalim djelima.

Foto: Filip Roganović

“To je jedini crtež koji ima momente figuracije. Osim njega, na ostalim crtežima sam više obraćao pažnju na apstraktne poteze i povlačio sam neku, da kažem, oštrinu pejzaža i duh i energiju Crne Gore, a u svemu tome je posebna i naša tradicija... Sve to je povezano sa tim ko smo mi danas i gdje smo sad”, objašnjava Janjušević.

Baš poput velikih umjetnika i Janjušević ima radove koji su nastali da li slučajno ili iz skice. Takav je i rad koji bi gledaoci ponaosob tumačili i posmatrali drugačije. Možda uranjenje, ili izranjanje, skok, moć, ili neka druga snažna metafora još jednog rada formata većeg od ostalih čini ga uočljivim.

“Taj crtež, kako si ga nazvala - uranjanje izranjanje – on je nastao iz jednog manjeg crteža, pa zatim iz više njih koji su bili skica. Ne znam šta je, jer rijetko imam neki predmotiv kad radim. Najčešće samo uzmem i crtam u trenutku, a u toku rada se to djelo oblikuje”, zaključio je Janjušević.

