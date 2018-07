Trideset dvije godine Budva grad postaje Budva Grad teatar. Već 32 godine ovdje dolaze pisci, muzičari, reditelji, glumci, kostimografi, scenografi, rekvizetri, ton majstori... čitava pozorišna skalamerija. Želim vam da mnogo, mnogo godina dočekujete te ljude, da sa nijima razmjenjujete energiju, strast, maštu. Proglašavam festival otvorenim i dajem riječ teatru”, poručio je glumac Dragan Mićanović otvarajući preksinoć na sceni između crkava u Starom gradu ovogodišnje izdanje budvanskog ljetnjeg festivala „Grad teatar“.

Festival koji će trajati do 20. avgusta, odvija se pod sloganom „Kad se pojavi Mjesec…“ („Krvave svadbe“, F. G. Lorka), a biće izveden ukupno 41 program, od čega 14 dramskih, 12 književnih, šest muzičkih, tri likovna, kao i jedan naučni skup.

Gradonačelnik Budve Dragan Krapović citirao je glumca Radeta Šerbedžiju kada je rekao da čuvajući Grad teatar čuvamo Budvu.

„Nalazimo se na trgu na kojme ćemo u narednih 50 dana prisustvovati umjetničkim izvođenjima koja će Budvu i ove godine, po 32. put učiniti mjestom igrom, dramskih sukoba, mjestom velikih istina i snažnih osjećanja, mjestom provokacije i sukobljenih stavova, ali i mjestom dijaloga i zajedništva. Jer, sve to je svojstveno iskrenoj i živoj umjetnosti kakvu je Grad teatar uspio da očuva. Ako je zaista cio svijet pozornica, onda je ovo mjesto sve to i svije i pozornica. Prihvatajući ono najbolje od istoka do zapada, kako je dodao, trudeći se da stvorimo sve potrebne uslove za to da umjetnici svih jezika u Budvi se osjećaju kao kod svoje kuće, a građani i posjetioci Budve da vide ono najbolje od umjetnosti“, kazao je Krapović na svečanom otvaranju.

Prema njegovim riječima, publika Grada teatra navikla je da ih on iznenađuje.

„Da vas tjera da se pitate, da čini da vidite šire i dalje i da pred vas donosi nova i važna djela. Ja sam danas posebno ponosan, na to što smo kao grad, u toku prošle godine, pokazali da je moguće očuvati jedan ovakav festival u srcu grada u toku ljetnje vreve i omogućiti da se on odvija u tišini koja mu je potreban a za kojom je vapio decenijam unazad. Vjerujem i daćemo sve od sebe da tako bude i ove godine. Generacije Budvana koje su odrastale i odrastaju uz Grad teatar čiji se ukus ovdje formira i brusi, predstavljaju naš najveći benefit“, poručio je Krapović.

Osvrćući se na to da je noseća ideja ovoghodišnjeg festivala savremeno pitanje klasike, direktorka Grad teatra Milena Lubarda Marojević kazala je da vjeruju da se upravo kroz djela klasike i pozorište vraća svojoj kući.

A festivala je zvanično otpočeo predstavom bosanskog Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice i „Zeničkog proljeća“ „Romeo i Julija“, po istoimenom Šekspirovom tekstu, u režiji Selme Spahić, koja je nakon svečane ceremonije otvaranja izvedena na sceni između starogradskih crkava.

Dramaturgiju potpisuje Dario Bevanda, scenografiju je uradila Mirna Ler kostimografiju Hatidža Nuhić, a muziku Draško Adžić.

U predstavi igraju: Enes Salković, Lidija Kordić, Muhamed Bahonjić, Uranela Agić-Burina, Saša Handžić, Selma Mehanović, Alban Ukaj, Faketa Salihbegović-Aavdagić, Nusmir Uharemović, Zlatan Školjić, Adis Mehanović, Siniša Vidović, Benjamin Bajramović.

