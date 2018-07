Dan kada je poljetelo najviše aviona: Evo kako je to izgledalo

Prošli petak bio je najprometniji dan na nebu ikada zabilježen.

Servis FlightRadar24, na kome se mogu pratiti letovi aviona u cijelom svijetu u stvarnom vremenu, objavio je da je petak, 29. jun 2018. godine bio najprometniji dan za vazduhoplovstvo od kada oni prate vazdušni saobraćaj.

Yesterday was the busiest day of the year in the skies so far and our busiest day ever. 202,157 flights tracked! The first time we've tracked more than 200,000 flights in a single day on https://t.co/krDfUYSbzK pic.twitter.com/ApCMHaVEQp