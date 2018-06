Dejv Grol šokirao fanove: Ponovo "pao" sa bine u Geteborgu

Osim što je fantastičan muzičar i pjevač, Dejv Grol je poznat i po dobrom smislu za humor, pa nije ni čudo što se našalio sa publikom u Geteborgu, gdje je 2015. godine pao sa bine i polomio nogu.

Vrativši se bendom Foo Fighters sinoć u Geteborg, gdje je prije tri godine čak i sa polomljenom nogom ostao do kraja koncerta, Grol je angažovao kaskadera da, obučen kao on, izađe na binu i na isti način padne sa nje kao što je on pao 2015. godine.

Sve je prošlo kao što je bilo planirano, a nakon početnog šoka publike kada je kaskader pao sa bine, Grol je istrčao na binu sa osmjehom od uha do uha, prenosi RTS.

