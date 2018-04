Dekadentna poetika Josefa von Sternberga

Sa Josefom von Sternbergom, iako tek tridesetak godina stara, kinematografija je ušla u svoju dekadentnu fazu. Realističko predstavljanje odmjenjeno je perverznom vizijom, sadistički impuls koji stoji iza sposobnosti kamere da posmatra i nadgleda ljude pretvoren je u mazohističku empatiju, naracija se sve češće zaustavljala i kristalizovala u kadru, slici, ikoni.

Film nije mehanizam za reprodukciju stvarnosti, on je projektor fetišizacije, multiplikovanja, egzotične nadogradnje. Sternbergov piktoralizam je ekstremno gust, njegov kadar je prezasićen, označitelji raspoređeni u ritmu koji zasigurno ne slijedi fabularne obaveze, dekor kao da postaje bitniji od likova. Kemp? Samodopadljivost? Ne, riječ je - u vulgarnom, kao i u aristokratskom modusu - o primarnosti inscenacije.

Ali, ko izlazi na tu scenu, ko je provocira, ko se na njoj uvodi u radnju? Za Sternberga je to Marlene Dietrich, njegova lična kreacija, njegov fantazam, njegova metafora o mogućnostima kinematografske reprezentacije. Fetišizacija uobičajeno nastaje pojačanom erotskom investicijom u povlaštene djelove tijela: ona je, po svojoj prirodi, metonimijska. No, Sternberg često drži Dietrich u kadru tako da se vidi većina njene figure, posebno u muzičkim numerama, inače epicentru fantazijske retorike.

Nije riječ ovdje, kako misle neki psihoanalitičari, o tome da se kastraciona anksioznost ‘umiruje’ instaliranjem stilizovanog Falusa (ostavimo po strani što Dietrich nerijetko ‘nastupa’ u biseksualnom ‘aranžmanu’), već o naglašavanju kompletnosti slike, njene zaokruženosti. Njene semantičke snage, prije svega u potencijalu da - u senzibilnosti teksture, u nagomilavanju znakova - iskoristi vlastitu erotsku komponentu ne samo za problematizovanje moralnih kodova, nego i da dodirne imaginarni region na kojem uostalom počivaju neki od najvažnih sineastičkih kodova.

Već u njihovom prvom zajedničkom filmu, Der blaue Engel (Plavi anđeo, 1930), Sternberg pravi promociju svoje muze kao femme fatale u vidu Lole Lole, lika koji je presudno definisao imidž Dietrich, čime se istovremeno potencira režiserova istinska startna pozicija, budući da se sociološki vizir pomjera ka terenu seksualnosti u kojem će ikonografski dominirati figura (transgresivne) žene.

Režiserove egzotične lokacije u narednim filmovima (Maroko, Austrija, Kina, Rusija) u suštini su eksternalizacija stranosti koja je već suštinski materijalizovana u mise-en-scèneu, a naracija je sukcesija scena koje inherentno teže da se pretvore u portret, stav, pozu. U Shaghai Express (1932), od svih velikih Sternbergovih filmova, priča je najtanja, tačnije, stereotipizirana i sa moralnom ’podukom’, i zato je ovdje i režiserova reakcija najjača: film je gotovo nepotrebno gledati kao cjelinu, istina i emocionalna autentičnost pronalaze se u odvojenim, privilegovanim slikama, u igri svjetla i sjenki iz koje izranja lice Dietrich.

I drugi su režiseri iz čiste poetičke nadmoćnosti, pa i arogancije, ignorisali istorijske fakte, ali niko nije tako kao Sternberg u baroknom klasiku The Scarlet Empress (Grimizna carica, 1934) odlučio da povijest transformiše u bizarnu fantazmagoriju koja će biti - do tačke kreativne histerije - impregnirana seksualnom metaforikom. Već na startu režiser određuje svoj film kao satiričnu bajku gdje se glavna drama odvija u pomjerenom libidalnom ustrojstvu koje svoju svrhu pronalazi u označiteljskom ekscesu. A označiteljski eksces - to niko nije bolje znao od Sternberga - vodi ka ekscesu smisla.

Sve je unaprijed upisano u tom početku: maloj Sophiji, koja će kasnije postati Katarina II, pred spavanje čitaju, za laku noć, knjigu koja govori o užasnim zlostavljanjima i zločinima na ruskom dvoru. Ovo imaginarno nizanje mučenja - na granici između faktografije i halucinacije - okončava se scenom u kojoj je muškarac naopačke obješen u zvonu. Gotovo nadrealnu sliku faličke nemoći Sternberg pretapa na high-angle kadar u kojem se sada odrasla Sophia, u izazovnoj izvedbi Dietrich, ljulja na ljuljaški tako da, u najvišoj tački, njena haljina skoro potpuno zacrni ekran: da li je to esencijalna režiserova namjera i interes - da predstavi i prizove (seksualizovani) manjak, ono što se ne može (i ne smije) reprezentovati, da zaviri ispod vela taman na granici fetišističke retorike?

Faličko i vaginalno slikovlje su dovedeni u najtješnju blizinu, oni su čak i isprepleteni, i u toj ekonomiju treba tražiti logiku filma koji okončava sa trijumfalnom, androginom pozom Dietrich: moć, korupcija, spektakl, grandilokvencija, erotska hipertrofija, seks - to su stvari od kojih je sačinjena istorija, što je lekcija koju je Sternberg naučio iz Flaubertovog epohalnog romana Salammbô (1862).

I kad je režiser prekinuo saradnju sa Dietrich, ista dekadentna estetika je ostala na snazi. Ako je u The Devil Is a Woman (Đavo je žena, 1935), njegovim posljednjim filmom sa Dietrich, eskalirala autorova mazohistička poetika, nije li u takođe dirljivo sublimnom The Shaghai Gesture (Šangajski gest, 1941) režiser prešao na sadističku stranu u tretmanu svoje heroine? U zadimljenom ambijentu kazina u kojem postoji gotovo opipljiva seksualna perverzija, transgresija i narkomanski splin, Sternberg prati ubrzanu propast i degradaciju Poppy (Gene Tierney, na vrhuncu svoje ljepote) koja je žrtva vlastitih zavisnosti i tuđih, roditeljskih grijehova, što porodičnu romansu dovedi do deliričnog paroksizma.

Ovakva sudbinska linija - i to na mjestu gdje se traži sreća - nije samo fabularna, nego i ikonička: kako film prolazi, tako i fascinacija sa Poppy opada. A u sekvenci koja uvodi i predstavlja Poppy, režiserov mise-en-scène pokazuje svoju snagu, svoju apartnost čak iako slijedi pravila klasične kodifikacije: shot/counter-shot konstrukcija poštuje uobičajenu proceduru, ali fetišizacija kadrova Tierney čini da se ipak nekako spacijalni poredak narušava, jer vizuelna investicija pravi disbalans koji ’očuđava’ prizor mada ništa u njemu nije ’pogrešno’. Sternbergova punktuacija odvija se unutar forme, unutar kadra.

Des Esseintes, junak Huysmansovog remek-djela Nasuprot, iznosi jedan od dekadentnih postulata: ‘Preokrenuti perspektivu pozorišta, gdje bijedne prnje izigravaju raskošne i skupocjene tkanine; postići potpuno suprotan utisak, poslužiti se velelepnim tkaninama da bi se stvorio utisak prnja’. U dosljednoj dekadentnoj putanji, Sternberg - za svoj testamentarni film The Saga of Anatahan (1953) - odlazi u Japan ne bi da snimao na autentičnim, siromašnim lokacijama, nego da bi u tokijskom studiju vještački rekonstruisao pacifičko ostrvo.

Radi se o auteurskoj apoteozi gdje je Sternberg, između ostalog, i narator, neka vrsta japanskog benshija koji istovremeno i stvara i komentariše izolovani svijet u čijem centru, naravno, opet stoji žena. Uzimajući za kontekst rudimentarno društvo koje se konstituiše na udaljenom ostrvu, Sternberg insistira na svom brižljivo kreiranom artificijelnom miljeu, i tako odmičući se od prirode i prirodnog otkriva kako u tom ambijentu cirkuliše želja: pošto je ona već sama po sebi umjetna (za razliku od instinkata), zar njen domen ekspresije ne pripada ultimativno baš (vizuelnoj) umjetnosti, dekadenciji par ekselans?

