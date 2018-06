Djevojka sa čuvenog mima sve popularnija: Laura zvana "kraljica šoka"

Djevojka sa popularnog mima (meme) čiji se "momak" okreće za drugom djevojkom zove se Laura i njene fotografije nijesu rijetkost na agencijskim foto sajtovima.

Čini se da se Laura ne šokira samo zbog rekacije svog "momka".

Gotovo uvijek ima istu reakciju - kada gleda u telefon, lap top, dok sjedi sa prijateljem u kafiću...

She's even shocked when wearing a blue shirt. But not as shocked as she usually is. pic.twitter.com/e6hR2IF5pr — Ernie Smith (@ShortFormErnie) June 25, 2018

Zbog uspjeha fotografije koja je pretvorena u mim, odlučeno je da naprave još sličnih fotografija sa istom ekipom.

If I were her, I would just be in a constant shocked state all the time. pic.twitter.com/onaWiVDdLJ — Ernie Smith (@ShortFormErnie) June 25, 2018

""Za mene je to veoma smiješno, naročito kada smo morali da napravimo još fotografija. Ljudi su nas gledali na ulici, smijali se...", priča Laura za sajt LADBible.

Or while paying for something online at the coffee shop. pic.twitter.com/52dQzTLCl3 — Ernie Smith (@ShortFormErnie) June 25, 2018

Laura je na Twitteru postala prava zvijezda, a mimovi se rade i od ostalih fotografija. Nije suvišno reći da su je korisnici prozvali "kraljica šoka".

Autor fotografija je Antonio Giljem.

Or while walking down the street in a red jacket. pic.twitter.com/XukVK2MuQn — Ernie Smith (@ShortFormErnie) June 25, 2018

