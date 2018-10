Dnevnica je specifična forma, jer ne možete glumiti u njoj

Nova, četvrta sezona jedne od najgledanijih emisija u Crnoj Gori - “Dnevnica” kreće sa emitovanjem od naredne srijede, a u novim epizodama dobro poznata ekipa na čelu sa voditeljkom Biljanom Savićević neće samo pomagati socijalno ugrožene i bolesne.

“Koncept emisije ne dozvoljava prevelike novine, ne može se u tom smislu previše širiti. Ono što je novina u novoj sezoni je to što ćemo pokušati da pronađemo i onu djecu i uopšte mlade talente čiji roditelji ne spadaju u kategoriju socijalno ugroženih i primaoca MOP-a, ali nemaju novca da im pruže ono školovanje koje to dijete po svojim kvalitetima zaslužuje, a to važi i za mlade sportiste. Trenutno smo u traganju za takvim slučajevima. Širimo krug onih kojima pomažemo”, otkriva Savićević dodajući da i pored velikog uspjeha emisije, nije lako sastaviti spisak kako učesnika, aktera, tako i preduzeća koja će učestvovati u ovoj priči.

“Za Dnevnicu svi znaju, jer kad odemo kod donatora ne moramo da objašnjavamo ko smo i kakva je emisija, svi to znaju, ali nosimo se sa fenomenom da malo onih koji su već učestvovali hoće da ponove svoje pojavljivanje u Dnevnici”, kaže Savićević.

Sve više je onih kojima je pomoć potrebna, pa Biljana kao prepoznatljivo lice emisije, najčešće je prva kojoj ljudi upute apel.

“To su svakodnevne situacije, od prve sezone nam se to dešava. Ono što smo sa pažnjom isplanirali i što radimo jeste upravo to - izbor porodica. Mi ne poznajemo te ljude, meni možete na ulici ispričati svoju priču, ali se mi ipak oslanjamo na ljude koji imaju kontinuirani kontakt sa ugroženim porodicama, a to su centri za socijalni rad, kancelarije Crvenog krsta i Banka hrane. Oni nam već godinama pomažu i poznaju dugogodišnju situaciju tih porodica, a to je ono na šta se mi oslanjamo. Ponekad dobijemo informacije od privrednika, jer se socijalno ugoženi često obraćaju i njima. Ekstremno siromaštvo jako često ide pod ruku i sa problemima poput alkoholizma, a nekad čak i sa nasiljem u porodici i ne bismo voljeli da iskompromitujemo njih, zato se oslanjamo na preporuke Centra za socijalni rad”, objašnjava Savićević, a da bi dobile jednokratnu pomoć porodice moraju biti snimane.

“Emisija se mora snimiti, sve mora biti transparentno, zato od porodica koje snimamo imamo odobrenje. Pokušamo da ih ubijedimo da to nije ništa strašno i da je materijalno stanje trenutno i da za nekoliko godina ono može da se promijeni i da to nije sramota. Najčešće ne uspijemo da ubijedimo one ljude koji u prvi mah ne žele da se snimaju, da to zbog Dnevnice urade i mi se moramo tome povinovati”, dodaje Savićević, koju svaka priča emotivno pogodi, pa ne čudi činjenica što sa većinom porodica ostane u kontaktu i nakon snimanja.

“Ponekad provjerimo, pogotovo kad su djeca koja su bila bolesna i koju smo poslali na liječenje nakon tih snimanja Dnevnice nemoguće je da vas to ne pogodi. Ako možete da zamislite majku koja podiže svog sina i treba joj kako kaže za bolje uslove dok je živ - stan i grobnica jer zna da neće još dugo. Nemoguće je prosto zaboraviti te priče i svaki put isto reagujemo i kad ih se sjetimo, ali ono što je utješno, nekima od njih smo zaista pomogli. Nevjerovatna je radost kada smo za malu Sofiju Šušić skupili novac kako bi otišla na liječenje i sad kad se čujemo sa njenim roditeljima, a oni nam kažu da je nevjerovatan napredak primijećen. Nevjerovatna je radost bila i kad smo uspjeli da pomognemo da kupi stan upravo toj gospođi koju sam malo prije pominjala za novac koji je donijela Dnevnica i da joj na taj način ispunimo makar jednu od te dvije želje”, prisjetila se Savićević.

Veliki broj poznatih ličnosti prošlo je kroz prethodne tri sezone, a biraju ih tako da mora biti poznata ličnost sa kredibilitetom i koja će biti interesantna gledaocima.

“Dnevnica je specifična forma jer ne možete glumiti u njoj. Sve situacije kroz koje aktere sprovedemo taj dan i porodice sa kojom je susret uvijek jako emotivan ne možete da odglumite da ste neko drugi, zato što u jednom danu vas ‘stisnu’ emocije, rad, umor, nepoznati način rada i oni koji to ne mogu da izdrže bi odustali već na prvom zadatku, a kako nam se to nije desilo znači da nam je odabir dobar.

Akteri sami po sebi oboje emisiju. Onakav kakav je akter takva je i emisija”, kaže Savićević otkrivši da kad su zadaci u pitanju za aktere često imaju i dosta razumijevanja.

“Mislim da aktere više umori samo snimanje dublova i dijaloga, nego sam rad, jer neke scene moramo ponavljati kako bi ti snimci koje na kraju ljudi gledaju u Dnevnici bili kvalitetniji. Kad se završi Dnevnica, to bude oko 22 sata, svi budemo vrlo umorni, ali onog momenta kad predamo donaciju i kad vas zapljusnu radost, suze i tolika emocija, umor nestane. Svakog od njih smo pitali i imamo te snimke koje ćemo možda koristiti za neki specijal ‘da li biste sad mogli odraditi još jednu Dnevnicu’ i svi su nam odgovorili potvrdno”, tvrdi Savićević.

Svakodnevno nam se javljaju ljudi koji bi voljeli da budu u ulozi aktera

Pored javnih ličnosti u prošloj sezoni Dnevnica je organizovala i konkurs na Facebooku, pa su kao najbolje plasirani u emisiji učestvovali braća Šuković i Animatori i zabavljatori.

“Njihovo gostovanje bio je dio akcije da manje poznati ljudi učestvuju u Dnevnici. Ta akcija nastala je pod pritiskom javnosti, jer nas svakodnevno sreću ljudi koji nijesu javne ličnosti, a nude se da na bilo koji način pomognu i tvrde da bi sve učinili da taj dan skupe što više novca za nekoga. Zato smo i objavili taj konkurs i vjerujemo da smo napravili dobar odabir”, sigurna je Savićević.

Moamer Kasumović otvara četvrtu sezonu

Glumac koji je slavu stekao zahvaljujući sitkomu “Lud, zbunjen, normalan” Moamer Kasumović otvoriće četvrtu sezonu Dnevnice, sljedeće sedmice.

“Bio je sjajan, kao što ga publika i zna iz te serije, možda čak i još duhovitiji. Moj utisak o njemu je da je privatno duhovitiji i šarmantniji nego što je u sitkomu. Biće to sjajna emisija i mislim da će gledaoci, bez obzira na tu tužnu emociju sa kojom se sretnu na početku emisije i koja ih zapljusne na kraju, se dobro zabaviti”, obećava Savićević.

