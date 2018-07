Dragana Dabović: Samo dodajem sebi nove zadatke

Crnogorska glumica Dragana Dabović trenutno snima četvrtu sezonu popularne srpske serije “Vojna akademija” koja se emituje na RTS kanalu. U razgovoru za “Play” Dabovićeva, koja je aktivna i u pozorištu, pričala je o utiscima sa seta, kako sada gleda na protekle četiri godine rada u seriji, ali i na svoj lik Ines Šašvari koja je prošla put od kadetkinje do poručnice.

“Prvu sezonu pamtim po čizmama, uniformi, šljemu, Pasuljanskim livadama i vojnim vježbama. Sada sam u civilu, prošla sam kroz Ministarstvo odbrane, promijenila sam poslove... Porasla sam sedam godina, od Šaše studentkinje do samostalne djevojke kroz njen životni put. Sve se promijenilo. I ja sam bila drugačija glumica, ali i osoba, kao što je i Šaša”, dodaje glumica koja smatra da je zajedno sa svojim likom odrastala, s obzirom na to da je u projekat ušla sa 24 godine, a sada ima 30.

Ona koristi priliku i da preporuči seriju onima koji je do sada nisu gledali.

“Zato što ima lijepe, ispravne poruke, nema nijednu psovku i govori o nekom važnom dijelu društva koje je danas zaboravljeno, ali i vaspitanju, moralu i čuvanju države i otadžbine, onoga što su nam preci ostavili. Način na koji ti klinci, kadeti čuvaju svoju otadžbinu, ma koja bila, Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina.... Svi mi to imamo u sebi, samo je nekome važno, a nekome manje bitno”, smatra ona.

U ranijim intervjuima za “Vijesti” Dabovićeva je pričala kako je tokom snimanja prve sezone prolazila pravu vojnu obuku, sada, s obzirom na to da je u civilu, posao joj je donekle lakši.

“To sad rade ovi mlađi, a meni je dopao zadatak poslije Ministarstva odbrane da se bavim intelektualnijim radom u odnosu na pješadiju, što svi kadeti moraju da prođu na Vojnoj akademiji”, smatra ona, ali ističe da joj je posao samo fizički lakši.

“Glumački je zahtjevnije, a i ja nekako od sebe zahtijevam više, pa je to logično”, dodaje glumica, a zatim prenosi utiske sa seta, gdje im kako kaže, vrijeme ne ide naruku.

“Ovo ljeto je najlakše za rad iako je najnepredvidivije, pošto nam kiša smeta. Upravo zbog toga smo i snimali ljeti seriju, jer nam u principu treba lijepo vrijeme. Ono što je ovo ljeto definitivno donijelo je smjena godišnjih doba, što će veoma lijepo izgledati na kameri. Ipak, vidjećemo da li ćemo uspjeti da uradimo sve što smo planirali”, uz smijeh kaže Dabović.

“Ujutru je deset stepeni, do kraja dana nema ni 18. U prethodnim sezonama je to bilo drugačije, bili smo na aerodromu, u Batajnici, gdje se temperatura na betonu i asfaltu pela na 40 stepeni kada smo u drugoj sezoni bili piloti”, objašnjava ona.

Kako kaže, snimanje četvrte sezone joj upravo zbog toga pada najlakše, ali joj je i rad na trećoj sezoni bio laganiji.

“Tada sam imala najljepše snimanje u životu, jer sam bila u blaženom stanju i bila sam čuvana. Čak sam sa Vojnom akademijom i takvo životno iskustvo prošla, da trudna radim i da se osjećam korisno i prelijepo što je svakoj trudnici važno”, prisjeća se Dabovićeva, koja je nakon snimanju treće sezone rodila ćerku Bjanku.

U međuvremenu, kao roditelju prioriteti su joj se promijenili, pa joj je primarni posao “Bjankina mama”, a hobi gluma.

“Poslije radnog dana koji traje 12 sati dođem kući kod svoje bebe koja je naspavana i njen dan tek počinje, kao da je mama bila kući cijelo vrijeme, odmorna. Sve je drugo, osim Bjanke, honorarni posao, ona je u mom životu prva i najvažnija stvar”, tvrdi glumica, koja otkriva i kako usklađuje obaveze na poslu i one kod kuće.

“Lako je, uz dobru organizaciju i pomoć drugih. Ne bih mogla sve da stignem bez mog supruga, Bjankinog oca, ali i da nemam bebisiterku. Tu je i moja sestra koja uskače kada ja imam noćna snimanja. Zajedno svi uspijevamo da moja karijera funkcioniše i veoma sam im zahvalna, jer su mi velika podrška”, ističe glumica.

Vojna akademija joj trenutno oduzima najveći dio vremena u svijetu glume, a Dabovićeva kaže da joj je to jedini angažman pred kamerama, dok su svi ostali u pozorištu.

“Ova sezona mi je najviše pozorišna. Imala sam zaista mnogo premijera, i dječjih i večernjih, pa ću 2018. godinu definitivno pamtiti po pozorištu. To me veoma raduje, pošto sam se nakon trudnoće i pauze uželjela pozorišta”, priznaje ona.

S obzirom na to da je Dragana Dabović iz Herceg Novog, kada planira porodični odmor i odlazak na more, logičan izbor je upravo Crna Gora.

“Dolazim iduće sedmice”, potvrdila je ona uz osmijeh.

Samo dodajem sebi nove zadatke

“Nadam se da će Vihor teatar ostvariti saradnju sa Crnom Gorom, jer smo predstavu ‘Teško je reći zbogom’ igrali samo u Podgorici i publika je bila oduševljena, nagrađeni smo velikim ovacijama na kraju, pa bih voljela da se to nastavi. To je predstava koju ja godinama pokušavam da plasiram u Crnoj Gori, jer ipak je to moja publika”, odgovara glumica.

“Nadam se da ću u idućoj sezoni uspjeti da dovedem predstavu da je makar pola Crne Gore vidi, jer je prešla granice Srbije, igrali smo je u Pragu i Parizu...”, pohvalila se ona, dodajući da planira i nove projekte.

“Nekako mi se dešava da staro ne napuštam i samo dodajem sebi nove zadatke i srećna sam zbog toga. Bjanka će uskoro krenuti u vrtić, pa će mi biti lakše”, poručuje Dabovićeva.

