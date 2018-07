Druga noć Exita: Zigi Marli zvijezda večeri, rege odjekivao tvrđavom

I drugo veče ovogodišnjeg Exita prošlo je pretežno u znaku hip hopa i tehno muzike, mada je na glavnoj bini zvijezda večeri bio rege pjevač Zigi Marli. Sin legendarnog Boba Marlija izveo je pred oko 10 hiljada ljudi najveće hitove sa svojih sedam albuma, sa akcentom na aktuelni “Rebellion Rises” objavljen u maju ove godine, a na repertoaru su se našle i kultne pjesme njegovog oca.

Na glavnoj bini nakon njega nastupio je njujorški reper French Montana. Njegov prošlogodišnji hit “Unforgettable” razgalio je i rasplesao publiku, ali je na momente djelovalo da je prava zvijezda Frenchov DJ koji je prije izlaska repera na binu zagrijao masu pjesmama kao što su “Welcome To The Party” i “No Limit”. French je odlučio da dosta prostora posveti numerama na kojima je gostovao drugim izvođačima, pa su se pjesme brzo smjenjivale po principu “strofa – refren – sljedeća pjesma”. Njegov DJ skretao je povremeno iz opusa američkog repera, pa su se tokom ovog nastupa čuli i hitovi 90-ih kao što su “Jump Around” House of Paina i “Smells Like Teen Spirit” Nirvane, a odata je i počast preminulom DJ-u Aviciiu. Iznenađujuće je da se na set listi nisu našle pjesme kao što je “Famous”, koja je takođe jedan od Frenchovih najvećih hitova.

Na Dance Areni apsolutna zvijezda bio je Karl Kreg. Detroitska tehno legenda napunila je i zapalila grotlo ispred druge najveće bine Exita energičnim dvočasovnim setom, a prije njega publika je plesala uz muzički izbor starog znanca Marka Nastića koji je gotovo svake godine prisutan na ovom festivalu čiji je na taj način postao i simbol. Možda otud potiče i odluka organizatora da tokom njegovog seta ne bude nastupa na Mejn stejdžu. Rodhad i Maceo Plex upotpunili su još jedno veče za tehno sladokusce na Dance Areni. Oni željni komercijalnijeg elektronskog zvuka u ranim jutarnjim časovima plesali su na glavnoj bini uz Jax Jonesa i Buraka Jetera.

Program na Mejn stejdžu otvorili su domaći izvođači Minilinija i Maika, novi bendovi koje čine članovi publici dobro poznatih grupa kao što su Darkwood Dub i Lollobrigida. Na Fusionu su pred nevelikim brojem ljudi nastupili Đorđe Miljenović, Sara Renar i Anton i Hevi Hipi Bejbi kojima to nije smetalo da pruže pravu rokenrol svirku, žestoku i ritmičnu. Kada je došao na red Irie FM, grupa u kojoj pjeva momak kojeg je javnost prvobitno upoznala kroz lik Bebana u seriji “Porodično blago”, prostor ispred Fusiona već je bio dobro popunjen. Misteriozni hrvatski duo Nipplepeople nastupio je tradicionalno pod maskama, a u publici je između ostalih bila i Ida Prester (Lollobrigida, Maika) koja je sa ostalima đuskala uz hitove kao što su “Sutra” i “Frka”.

Program na Fusionu je zatvorila grupa Bad Copy. “Dobri smo kao Migosi i Dubioza kolektiv”, poručili su sa bine u jednom trenutku dok je svitalo uz “Esi mi dobar”, “Idemo odma”, “Uno duo tre”... Ajs, Timbe i Skaj odlučili su se ovog puta da ne izvode svoje solo pjesme, a nastup nije mogao proći bez njihovih karakterističnih komičnih komentara. Tako je Ajs Nigrutin u jednom momentu svoju grupu predstavio kao Dubioza Kolektiv tribjut bend, da bi ga Timbe upitao: “Zar nismo mi Orthodox Celts? Ja se sjećam da smo Orthodox Celts”, dok je Vikler nakon pjesama nekoliko puta uzviknuo “hvala Niš”.

Ljubitelji tvrđeg zvuka na Explosive bini bili su u prilici da čuju istinske legende oi panka Cockney Rejects. Britanci su bili izuzetno raspoloženi, pa su napravili ludu žurku tokom svog nastupa kojim su obilježili četiri decenije rada, da bi ih na bini naslijedio poznati američki hardkor sastav Madball.

