Duboko u petoj deceniji a izgledom je zaludjela Australiju

💟A picture says a thousand words, the Eyes say a million stories , for they reach the very depths of the soul💟💟💟💟💟 #motivation#eyes#eyecandy#soul#me#inspiration#calendargirl#inspire#quoteoftheday#fitness#babesofinstagram#blogs#australia#angels#victoriassecret#instagirls #boobsofinstagram#boobsfordays#strawberriesandcream1#maximaus#maximgirl#maxim_aus

A post shared by Gina Stewart (@strawberriesandcream1) on Mar 26, 2018 at 1:55pm PDT