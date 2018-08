Đuričić: Kotor me oduševio, jer je drugačiji

Poznati crnogorski bubnjar Dragoljub Đuričić nastupiće sa svojim ansamblom Balkanska lavina večeras na Trgu sv. Tripuna u Kotoru, ali će i ugostiti brojne domaće muzičare. Igor Bojović, Duka Martinović, Enver Kikić neki su od njih, a slavni bubnjar “Vijestima” je kazao da mu je jedino žao što neće uspjeti da okupi sve koje je htio.

“Volio bih da se napravi jedan koncert, nije važno da li u mojoj ili nečijoj tuđoj režiji, da se pokupi 10-15 vrsnih muzičara iz Crne Gore, ali ne da se smjenjuju festivalski jedan za drugim, nego svi zajedno da sviramo od srca. Zato što su to neke neplanirane i vrlo neobične situacije, gdje spajate praktično nespojivo jer neki od tih ljudi nikad nisu dijelili binu”, objašnjava on.

Muzičar je naveo da mu je plan da napravi karnevalsku atmosferu u Kotoru, gdje odavno nije nastupao, a od Balkanske lavine se može očekivati standardan repetoar uz još četiri nove pjesme. Đuričić je otkrio da želi da na jesen nešto slično napravi u Podgorici i to je to što se tiče nastupa u Crnoj Gori, gdje kaže da ima neobičnu situaciju.

“Ja se ponudim recimo u januaru gradovima da gostujem i oni mi kažu da je budžet za ovu godinu već gotov. I ja im kažem: ‘Okej, onda ovo što sam predložio važi za sljedeću’. Ali mi se nikad ne jave i tako godinama. Postoje gradovi kojima 15-16 godina šaljem mejlove i to mi je postalo zabavno, jer unaprijed znam da od toga nema ništa”, požalio se on.

I dok tokom sezone i u prazničnim danima na gradskim trgovima na Crnogorskom primorju, a i šire uglavnom nastupaju pop i folk zvijezde, Kotor se u posljednje vrijeme izdvojio nešto drugačijim, prije svega, više rokerskim programom, pa je možda i zato tu Đuričić prihvaćen prije nego u drugim gradovima.

“Mislim da je suludo i glupo takmičiti se sa Budvom. Budva je kraljica crnogorskog turizma, ona ima svoj neki stil i sasvim je prirodno da tamo svake godine dolaze najveće zvijezde regiona. Koliko je to uticalo na druge gradove ne znam, ali su me Kotorani oduševili jer su našli prazan prostor i način da budu drugačiji, da budu za nijansu buntovniji i da preko rokenrola zadovolje neku drugu grupaciju ljudi iz regiona”, istakao je bubnjar.

Đuričić Foto: Boris Pejović

On je kazao da mu je nepojmljiv fenomen kada vidi da isti izvođači u nekim gradovima nastupaju po četiri-pet puta tokom sezone, a onda opet i za Novu godinu.

“Nervira me i kad vidim da Nikšić ima u sedam dana dva festivala, a tokom godine ništa. Ne mogu da vjerujem da se takve stvari događaju, na ovim prostorima je to fenomen. Isto i u Srbiji Guča, Nisville i Sokobanja, tri ozbiljne manifestacije koje se dešavaju u ista tri dana. To je neviđena glupost i mislim da u Londonu, iako ima 20 miliona stanovnika, danas ne može da svira Erik Klepton, a sjutra recimo Elton Džon. To nije kolegijalno i nema smisla”, smatra Đuričić.

Nakon Kotora, Đuričića očekuje i nastup sa najvećom jugoslovenskom zvijezdom Zdravkom Čolićem u Puli 18. avgusta. Bubnjar kaže da ga raduje što će nastupiti u pulskoj Areni, po nemu najljepšem koncertnom prostoru na Balkanu, sa prijateljem kojem je već duži niz godina specijalni gost na koncertima.

“Poklapaju nam se energije. On na koncertima izvodi kompoziciju koja je meni najveće čudo čitavog Balkana, najusijanija je atmosfera kad on pjeva ‘Glavo luda’. U pitanju je ritam koji ovaj narod malo slabije osjeća, ali kad Čola to pjeva, to je totalno usijanje. I onda se od mene traži da još više dignem atmosferu, da bi on izašao i otpjevao baladu, da bi se koncert nastavio dalje. Nastupam otprilike 15-17 minuta dok se on presvuče i malo odmori”, objašnjava poznati muzičar.

“Svi pitaju za Cucku jeku, niko da pomogne”

Đuričić se često podsjeti Cucke jeke, manifestacije koju je organizovao od 2010. do 2013. godine. Događaj najavljen 2014. nije održan nakon što se nije našao na istim talasnim dužinama sa predstavnicima Prijestonice koji sa kojima je sarađivao u organizaciji ove manifestacije. Mnogi ga i danas pitaju da li će se Cucka jeka vratiti u život, ali bubnjar kaže da mu niko nije izašao u susret da pomogne organizaciju tog događaja.

“Cucka jeka je nešto posebno i nezamjenjivo, jer je sam ugođaj i doživljaj da pođeš tamo i da se vratiš možda značajniji od muzike. Pola ljudi iz Crne Gore ne bi znalo kako izgleda Katunska nahija da nije bilo Cucke jeke. Ja sam možda u jednom trenutku bio srdit i ljut više nego što treba, tražio sam da ljudi koji su spriječili organizaciju Cucke jeke izađu na TV duel sa mnom, pa da vidimo ta neka prepričavanja koja sam čuo, kako je htio Dragoljub da se namlati para. E zamislite, obiđeš cijeli svijet i dođeš u Kobilji Do, odakle su svi pobjegli, a ja da tu baš napravim pare”, objašnjava on.

Na kraju zaključuje da je ta priča već ispričana i da od nje ostaje samo lijepa uspomena, a kaže da mu je drago i što je ispunio očevu želju i u njegovom rodnom selu okupio više ljudi “nego za vrijeme ustanaka protiv Turaka”.

