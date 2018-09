Đuričić za "Vijesti": Uspjeh je taj koji vas tjera na još veći uspjeh

Poznati crnogorski bubnjar,Dragoljub Đuričić, odlučio je da svoje muzičko znanje podijeli sa svima zainteresovanima, u okviru muzičko-edukativne radionice „Ritam koji nosi“, a koju naziv i antistres terapijom. U razgovoru za „Vijesti“, Đuričić je pričao upravo o radionici koju će držati u Beogradu, namijenjenoj kako djeci, tako i odraslima, a prisjetio se i svog prvog susreta sa bubnjevima.

Na početku razgovora Đuričić je istakao da početak radionice još uvijek nije preciziran, već da će sa radom početi kada bude dovoljno prijavljenih da se formiraju grupe u zavisnosti od interesovanja.

„Neko će tu da bude radi učenja bubnjeva, neko da usavršava, neko da se razonodi, a neko da iskali sav bijes koji mu se nakupio tokom radnog vremena, pa umjesto da iz nervoze sve polomi, dođe ovdje i fino iskali sav svoj bijes koji se nakupio”, pojasnio je on, a zatim otkrio i kakav koncept planira, ističući da je više za grupni, nego individualni rad sa polaznicima.

“Trajanje je takođe vrlo liberalno, jer sve zavisi od cilja polaznika, a za sada će se sve održavati u mom studiju za vježbanje koji ću postepeno i da prilagodim, da recimo roditelji imaju gdje da sjede dok čekaju dijete”, pojašnjava on i dodaje da je radionica otvorena i za odrasle i za djecu, bez obzira na muzičko iskustvo.

“Radeći puno muzičkih radionica u protekle tri godine, stekao sam ogromno iskustvo u toj vrsti komunikacije. Recimo, na planini Tari kroz moje časove bubnjeva prošlo je više od tri hiljade djece, koja su prvi put u životu dotakla bubnjeve. Imam puno radionica sa zaposlenim ljudima, koji se za posla sata sa mnom preporode, jer im kroz ritam izbacim sve ono negativno što im se nakupilo dok su radili svoj posao”, tvrdi bubnjar.

“Mislim da sam već stekao i iskustvo sa djecom sa posebnim potrebama, radio sam i sa bubnjarima koji nisu početnici i na svim poljima sam imao rezultate”, dodaje on i ističe da ne treba svi da nauče da sviraju bubnjeve, ali da je siguran da kroz taj instrument uče i susrijeću se sa stvarima koje znače život.

Đuričić kaže i da je logično što su danas najpopularniji instrumenti kod tinejdžera i djece gitara i bubnjevi, jer su mlađe generacije zainteresovane za sve.

“Šta god im ponudiš zainteresovani su, ali je informatika toliko razvijena, da su nažalost zainteresovani i za kladionice, kockarnice i mnoge stvari koje je vrijeme donijelo zbog informacije o profitu. Iskreno se nadam da će se čovjek vratiti malo unazad i prestati da trči za profitom za koji i ne zna šta će mu”, poručuje on.

“Uveo bih tajkunima kurseve gdje bi ih trebalo učiti da moraju da znaju zašto žele toliko zarađuju, što će sa tim parama?! Mladi su danas zainteresovani za ono što im je natureno, umjesto da se preispituju da li to žele ili ne. Roditelji mnogo griješe, zaboravljaju da je najvažnije u životu njihovo lično zadovoljstvo pa tek onda frustracije roditelja”, smatra Đuričić, koji se prisjeća i svog prvog susreta sa bubnjevima.

“Bilo je to u prošlom vijeku, pa je logično, bilo drugačije. Bilo je mnogo gore doći u školu, a ne zati koja je pjesma prva te sedmice na top listi, nego ne uraditi domaći zadatak. Bubnjevi i bubnjari su uvijek bili interesantni i atraktivni, i zna se da ako je bend imao dobrog bubnjara to je značilo i dobar bend, to su zakoni u roku”, prisjeća se on.

“Kao dijete nisam imao baš prilike da vidim bubnjeve, čak čitav komplet niko u Herceg Novom nije imao. Sjećam se jednog orkestra iz Praga koji je došao da sviraju na hotelskoj tarasi, bubnjar je imao divnu kopiju Ludvig bubnjeva. Svako veče sam išao da ga slušam i gledam. Sanjao sam kako ću i ja jednog dana to imati”, prepričava Đuričić.

“Svakim danom je moja ljubav prema bubnjevima rasla, pa je svaki pokušaj moje majke da se uhvatim škole i nekih drugih stvari u životu bio bezuspješan. Koliko nešto voliš toliko i uspiješ, jer se u tom smjeru razvijaš, naravno da postoje limiti i ako tada nemaš nekog ko će ti nepoznanice razjasniti na vrijeme, ostaješ na dostignutom nivou, gdje se učauriš, kasnije i odustaješ. Niko nije lud da drži zid koji ne treba da padne, zato je uspjeh taj koji vas tjera na još veći uspjeh”, poručuje on.

Upravo želja da svoju ljubav prema bubnjevima podijeli sa drugima inspirisala ga je za pokretanje radionice.

“Poslije svega što sam radio šteta je odnijeti znanje i ne prenijeti ga drugima. Ko ima godina sjeća se kako je recimo Džajić igrao fudbal u njegovo vrijeme, tada je igrao za tim svijeta, a danas da zaigra tu igru bilo bi smiješno, Savićević je do skoro igrao, pa i on bi danas već bio... Danas imamo nevjerovatne napretke sa kojima se može doći do velikih rezultata, u muzici, sportu... samo što mi u muzici moramo da razvijamo dušu i emocije da bi bogastvom duha dali i doprinijeli vremenu. Danas imate toliko dobrih muzičara da je pravo čudo zašto nema bolje muzike”, zaključuje Đuričić i dodaje da bi rado pokrenuo sličan projekat i u Crnoj Gori.

“Vrlo rado, samo što još ne mogu da budem duže od dva dana mjesečno u Crnoj Gori, jer osim obaveza koje imam profesionalno, mom sinu, iako ima 22 godine, sam još uvijek potreban u blizini, dok ne budem siguran da je postao čovjek”, odgovara Đuričić.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)