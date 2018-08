Dva eura za prvu noć Sea Dance festivala

Posjetioci festivala Sea Dance od srijede, 8. avgusta, od 12 časova imaće priliku da za dva eura nabave ulaznice za ovogodišnje prvo veče, kao i da na taj način učestvuju u humanitarnoj akciji.

“U čast jubilarnog, petog izdanja Sea Dance festivala i preseljenja na predivnu lokaciju plaže Buljarica željeli smo da napravimo dvostruku društveno-korisnu pobjedu - da obezbijedimo sredstva za izgradnju prijeko potrebnog dječjeg igrališta na teritoriji opštine Budva, ali i da simboličnom cijenom od samo dva eura omogućimo svim mladim ljudima u Crnoj Gori da posjete Sea Dance festival i uvjere se zašto važi za jedan od najzabavnijih festivala na Mediteranu i najprestižnijih brendova Crne Gore”, istakao je Dušan Kovačević, osnivač Exita i Sea Dancea.

Ulaznice za drugi dan i treći dan pojedinačno, u ograničenom tiražu, moći će da se kupe za 12.99 eura, a ova cijena važiće svega 24 časa, do četvrtka 9. avgusta u podne ili do isteka zaliha. Za razliku od njih, karte za otvaranje Sea Dancea koštaće humanitarna dva eura do početka festivala.

Ulaznice se prodaju posredstvom Gigstix prodajne mreže, a uz kupljena četiri kompleta (trenutna cijena 24.99 eura) do 10. avgusta peti se dobija na poklon.

Sea Dance, koji će biti održan od četvrtka, 30. avgusta, do subote, 1. septembra, najavio je nastupe dua Dimitri Vegas i Lajk Majk, Nine Kravic, Pol Kalkbrenera, Alis Merton, “Who Seeja”, “Hladnog piva”, Kreša Bengalke i Vojka V i drugih. Organizatori su naveli da spisak učesnika nije zaključen.

