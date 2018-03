Dvojac švedske kreativne agencije "Snask" u Banjaluci

Regionalni komunikacijski događaj - Play Media Day 03, koji će se održati 8. juna 2018. godine u Muzeju savremene umjetnosti RS u Banjaluci, predstaviće eminentne svjetske, regionalne i domaće stručnjake iz kreativne industrije.

Švedski dvojac Fredrik Öst i Erik Kockum iz “Snask” kreativne agencije, koja se nalazi u Top 50 najpoželjnijih kompanija za koje bi kreativci iz cijelog svijeta voljeli raditi, dolaze na ovogodišnji Play Media Day. Dolazak u Banjaluku će im ujedno biti i prvi put da borave u ovom dijelu Evrope, istakla je Dijana Tepšić, kreativna direktorica agencije Play Team i direktorica programa događaja.

"Pored ovog sjajnog dvojca, ugostićemo preko dvadeset respektabilnih stručnjaka iz različitih oblasti. Odnosi sa javnošću, digitalna promocija, dizajn, mediji i influenseri su samo neke od tema koje privlače pažnju javnosti i koje će biti u fokusu događaja. Ove godine govorićemo i o bitcoinu, koji je već uveliko zaintrigirao svijet, o popularnoj Gaming industriji, ali i o stress managementu”, istakla je direktorica programa na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Dodala je da će veliku pažnju posjetilaca privući panel posvećen influenserima, kao i panel koji će ugostiti žene na vodećim pozicijama kreativne industrije regiona.

Dio ovogodišnjeg programa Play Media Day 03 su: Borislav Miljanović - Represent System, Beograd, Ivan Živković - Pioniri Communications, Beograd, Sara Mekinc - Pristop, Ljubljana, Jana Savić Rastovac - McCann, Beograd, Sašo Dimitrievski - Pristop Group - Partner, Ljubljana, Sanja Đekić, - Mediacom CE, Zagreb, Anita Todorović - Whole In One Communications, Beograd, Nikola Jokić, - Digital Assets Power Play, Zagreb, kao i Bojan Hadžihalilović - Fabrika, Sarajevo.

Foto: playmediaday.com

Play Media Day 03 ugostiće i uspješne influensere regiona: Branislava Antović - “Brana’s Divine World”, Beograd, Erna Saljević - „Diva is Back“, Sarajevo, Milan Vučićević - “Nichim Izazvan”, Beograd, Nataša Gardašević - “Njezvanova”, Podgorica, Petra Mamić - “Skitnica”, Bjelovar.

Organizatori događaja ističu da je ovo tek dio programa, te da će u narednom periodu predstaviti kompletan program, kao i dodatne zabavne sadržaje, koji će sigurni su, oduševiti domaće i regionalne posjetioce.

Bojan Dragišić, izvršni direktor Play Media Day, ističe da će i ove godine događaj ponuditi mnoštvo pratećih - zabavnih i interaktivnih sadržaja za sve posjetioce, kao i da će veliku pažnju posvetiti vizuelnom izgledu događaja. Lokacija događaja je Muzej savremene umjetnosti RS, koji se nalazi u samom centru grada, u jednoj od najreprezentativnijih građevina Banjaluke, staroj austrougarskoj željezničkoj stanici, sagrađenoj davne 1891. godine.

“Zajedno sa našim partnerima obezbijedićemo brojne zone za druženje i opuštanje, zanimljiv muzički program, ali i vrijedne poklone za posjetioce. Link Group će za najsrećnije obezbijediti poklon kurs IT Academy - Web dizajn, kao i poklon kurs Business Academy - Internet marketing. Travel Office će pokloniti putovanje za dvoje, dok će zvanični co-working Smart Office posjetiocima događaja omogućiti boravak i rad u ovom atraktivnom prostoru tokom trajanja događaja”, ističe Dragišić.

Dodaje da je ovo tek dio iznenađenja koja pripremaju, a kojima će obradovati posjetioce. Događaj su ove godine podržali prijatelji i partneri: UniCredit Bank Banja Luka, Mtel, Elektrokrajina, Fondacija Udružene žene, Franck, Admiral, Sensation, Link Group, HBO Adria, Staropramen, Rooster, Travel Office, Smart Office.

Detalje o kotizacijama, kao i o samom događaju, programu i predavačima, možete pronaći OVDJE, a detaljna uputstva o načinu uplate svi zainteresovani će dobiti nakon što obave proces registracije. Ne propustite jedinstven spoj edukacije i zabave i ne zaboravite komunikacija je beskonačna!

