Dvoje fotoreportera na umjetničkoj izložbi

Izložbu fotografija „Vremenski skok (Zeitsprung)“ njemačkih fotografa, umjetnika i novinara, Eriha Salomona i Barbare Klem, otvorili su u četvrtak veče u Dvorcu Petrovića u Podgorici Danica Bogojević, pomoćnica direktora Centra savremene umjetnosti Crne Gore; Uwe Meerkötter, zamjenik ambasadora Njemačke u Podgorici, Frank Bauman, direktor Gete-instituta u Beogradu i Andreas Rost, kustos

Instituta za kulturne veze sa inostranstvom (ifa) iz Štutgarta, Njemačka.

“Kako to da dvoje fotoreportera mogu da učestvuju na umjetničkoj izložbi?”, zapitao se Rost na otvaranju, nakon čega je pojasnio način na koji su Salomon i Klem prikazivali svijet. Istakao je da su oboje umjetnika bili antipatični vlastima Njemačke, tačnije “političari su ih mrzjeli”.

Salomon je često pribjegavao skrivanju kamere kako bi uhvatio „čuvene savremenike u trenucima nepažnje“. Iza teških zastora na zasjedanju političara je izvještavao neprimjetno, i tako su nastajale neke od najboljih fotografija svih vremena, prepoznatljive svima, kako kaže Rost. On je istakao da je Salomon bio jedan od prvih paparaco fotografa, ali u vremenu kada za to nije postojao izraz. Takođe, Salomon je i jedan od prvih koji su napravili danas najpopularnije vrste fotografija, takozvane selfije, međutim, ni za to nije postojao izraz.

Što se tiče Barbare Klem, ona nije bila u mogućnosti da prisustvuje izložbi, ali joj se veoma radovala, kazali su gosti na otvaranju. Rost je pojasnio da ona takođe najčešće koristi metodu spontane fotografije, ali ne i skrivenu kameru.

Foto: Jelena Kontić

“Ona je imala isti cilj. Sa malom i neupadljivom kamerom, pritom je Klem žena, nije mogla da bude baš prepoznata u ljutoj i strašnoj politici, ali njena prednost je bila što nije morala da se krije iza zastora već otvoreno fotografisala”, objašnjava Rost.

Izložba prikazuje fotografije koje se mogu svrstati u prave primjere njemačke novinarske fotografije. Oba autora su kao fotografi stvorili neponovljiva vremenska dokumenta, a kao umjetnici stvorili su slike neobičnog identiteta.

“Barbara Klem i Erih Salomon su po sopstvenom razumijevanju novinari, a ne umjetnici – to što ih danas doživljavamo kao umjetnike proizlazi iz logike njihovih fotografija. Važno kod ovih fotografija nije samo njihova informativna vrijednost, već i kompleksnost umjetničkog izraza, koje nam razotkriva političke, socijalne i psihološke pozadine događaja.

Pri tome, lični način posmatranja oba autora je uvijek jasan”, ističe se u opisu slike, a Rost je dodao da je njihov stav zapravo bio suprotan stavu vlasti, pri čemu je Klem otvoreno podržavala čuvene proteste 1968. godine.

Izložba se može se pogledati u Dvorcu Petrovića do 16. maja.

