Džej Zi i Bijonse objavili novi album u slavu ljubavi

Poznati muzički par Džej Zi i Bijonse sinoć su priredili iznenađenje prilikom nastupa u Londonu objavivši da su pustili novi album u slavu njihove ljubavi.



Album "Everything Is Love" s devet numera dostupan je samo preko muzičke striming platforme Tidal čiji je suvlasnik Džej-Z, i ne može se dobiti preko Spotifaja.



Pjevačka diva i čuveni reper objavili su da izlazi njihov album na kraju koncerta u Londonu gdje su nastupali u okviru turneje u Velikoj Britaniji počete 6. juna.



Par je takođe objavio pažljivo koreografisan video, sniman u pariskom Luvru, za jednu od numera s albuma nazvane "Apeshit".



U jednoj pjesmi koja ima nepristojan naslov Džej Zi kritikuje Gremi nagrade. On je imao najviše nominacija za dodjelu Gremija ovog februara, ali je ostao bez ijedne.



U jednoj pjesmi njihova starija ćerka Blu Ajvi se čuje kako upućuje uzvik svojim bratu i sestri, jednogodišnjim blizancima.

