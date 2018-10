Džoni Dep: Svi su se urotili protiv mene, postao sam Kvazimodo

Američki glumac Džoni Dep otkrio je detalje iz svog života u intervjuu za magazin GQ. Po prvi put je govorio o nekim nemilim događajima iz prošlosti, ali i kolegama i prijateljstvu u Holivudu.

Iako rijetko govori o svom životu, Dep je u najnovijem intervjuu napravio kratak rezime poslovnih i ljubavnih dešavanja u proteklih nekoliko godina i, na iznenađenje svih, po prvi put se požalio da su se svi urotili protiv njega.

Glumac je istakao da je sve počelo od trenutka kada je u medijima pojavila informacija da se razvodi od Amber Herd, tačnije kada ga je glumica optužila za fizičko zlostavljanje. On danas tvrdi da nikada nije do toga došlo, piše B92.

"Ono što me je najviše zaboljelo je što sam predstavljen kao neko ko je toliko daleko od onoga što ja zapravo jesam. Da bih povrijedio nekoga koga volim? Kao neki nasilnik? Ne, to uopšte ne zvuči kao ja. Zato sam prvo samo ćutao. Znao sam da će stvari samo postajati čudnije i luđe. Pustio sam da to ide svojim tokom, neka svako kaže šta želi da kaže, a moji advokati će se pobrinuti za ostalo. Neću govoriti o tim s*anjima", odsečno je kazao glumac.

Džoni nije krio da su protekle tri godine bile teške za njega. Osjetio je da mu se reputacija urušava, a više niko ga ne gleda na isti način.

"Imam osjećaj da sam se u očima javnosti u jako kratkom periodu pretvorio od Pepeljuge, iako znam da to nikad nisam stvarno bio, do zvijeri. Postao sam Kvazimodo. Osjetio sam da me ljudi drugačije gledaju zbog optužbi protiv mene. I onda su počeli da govore da sam poludio i da treba da se liječim", ispričao je Dep, te dodao da je posljednjih nekoliko godina bilo poput neke "perverzne situacije koja mi je nametnuta".

Međutim, na iznenađenje svih, Džoni se dotakao i teme Holivuda, tvrdeći da mnogi moguli u filmskoj industriji pokušavaju da ga ućutkaju.

"Holivud je svirep cirkus. Znam istinu i ako ću zbog toga morati da odustanem od ovog posla, karijere, spreman sam na to. Kad-tad istina će izaći na vidjelo i ja ću stajati na pravoj strani", kaže Dep, koji očigledno ne pristaje na ucjene.

