Edi Redmejn: Stiven je bio najzabavniji čovjek kojeg sam ikad sreo

Holivudska zvijezda Edi Redmejn, koji je osvojio Oskara glumeći najpoznatijeg fizičara na svijetu Stivena Hokinga u filmu "Teorija svega“, oprostio se od "najzabavnijeg čovjeka kojeg je ikada sreo“.

Profesor Stiven Hoking preminuo je danas u 77. godini života u svom domu u Kembridžu, u Velikoj Britaniji. Kako je saopštila njegova porodica, Hoking je preminuo mirno, okružen najbližima.

“Izgubili smo jedan zaista sjajan um, zadivljujućeg naučnika i najzabavnijeg čovjeka koga sam ikada imao prilike da upoznam. Saučešće njegovoj porodici”, rekao je Redmejn, piše britanski Telegraf.

Redmejn je ranije izjavio da je upoznavanje sa Hokingom bio jedan od najbitnijih trenutaka u njegovom životu.

“Kada je Stiven pogledao film, rekao sam: ‘Veoma sam nervozan, molim te mi reci šta misliš’”, rekao je glumac.

Redmejn je dodao da je Hoking bio jako prijatan nakon filma. Fizičar je u objavi na svom profilu na Fejsbuku pohvalio glumca.

“Mislim da me je Redmejn veoma dobro odglumio u filmu ‘Teorija svega’. Proveo je dosta vremena sa pacijentima koji boluju od amiotrofne lateralne skleroze da bi mogao da bude autentičan. U nekim trenucima sam čak pomislio da sam to ja. Gledanje filma me je natjeralo da razmislim o svom životu”, napisao je tada Hoking.

“Iako sam onesposobljen, bio sam veoma uspješan u svom radu. Bio sam i do Antarktika i do Uskršnjeg ostrva, i u podmornici i u prostoru nulte gravitacije. Nadam se da ću jednog dana otići i u svemir. Imao sam priliku da kroz svoj rad saznam kako univerzum funkcioniše, ali bi univerzum bio prazan bez ljudi koje voliš.”

