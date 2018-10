"Elemental" slavi 20. rođendan: Strah nestane čim izađeš na binu

Na početku nije sve djelovalo sjajno: zagrebački “Elemental” osnovan je 1998, da bi već dvije godine kasnije objavio debi album “Moj, njegov i njen svijet”, ali je nehajan odnos izdavača ostavio toliko gorak ukus u ustima da su reperi Kondorcommu posvetili i pjesmu “Vidi me sad” na narednom albumu. Danas kad hrvatski sastav slavi 20 godina postojanja zaista se imaju sa čim pohvaliti - jedna su od najuspješnijih grupa u regionu, sa brojnim hitovima i hvaljenim albumima iza sebe.

U znak obilježavanja 20. rođendana “Elemental” je objavio novi singl “Nešto glasno” i za njega prateći spot koji se može pogledati na YouTube servisu. To je samo jedna od aktivnosti kojom će proslaviti dvije decenije rada, otkrili su za “Vijesti”.

“Po povratku sa jedne mini turneje u Zagreb smo krenuli da snimamo spot, radio ga je Kristijan Smok. Pošto je spot rađen u ‘stop motion’ tehnici, urađeno je skoro deset hiljada snimaka, od čega se tri hiljade na kraju našlo u njemu. Mi smo na snimanju promjenili oko 100 komada odjeće i bilo nam je veoma zabavno, što mislim da se i vidi u spotu”, ispričala je liderka ovog sastava Mirela Priselac Remi.

Ona je objasnila da novi singl govori o borbi sa strahovima i kako nam je svima potrebno “Nešto glasno” da nas osnaži da se pokrenemo sa tačke gdje smo, u svim segmentima života.

“Ritam pjesme je poletan i brz, kao doslovan poziv na pokret, a refren udara tamo gdje smo tanki - svako od nas će najbolje znati koje je to mjesto - ono gdje spavaju strahovi”, poručili su iz benda.

Koji su bili njihovi najveći strahovi tokom dosadašnje, dvadesetogodišnje karijere?

“Pa mislim da je to isto kao i kod svakog benda. Obično najviše strahuješ kako će publika prihvatiti nešto što radiš, neku novu pjesmu... Iako se tebi sviđa ta pjesma, nema garancija. Ali strah nestane čim izađeš na binu”, ističe Remi.

“Nešto glasno” pokreće niz aktivnosti kojim će “Elemental” obilježiti jubilej koji slavi. Fanovi će imati čemu da se raduju.

“Imaćemo dvodnevni koncert u Beogradu 2. i 3. novembra u Sabirnom centru. Zatim dvodnevni koncert u Zagrebu 14. i 15. decembra. Početkom novembra izlazi knjiga, biografija Elementala. Krajem godine naš bivši izdavač Menart izbacuje ‘The Best of Elemental’, a mi ćemo između Božića i Nove godine objaviti jedan audio-vizuelni materijal koji smo snimali početkom godine, koji smo nazvali ‘B strane’, jer smo tu odsvirali neke pjesme koje su nam jako drage, a nikad nisu bili singlovi”, otkrila je pjevačica.

Koncerti i “best of” izdanja klasičan su način na koji bendovi sa ovih prostora proslavljaju decenije postojanja. Knjiga o bendu je rjeđa opcija. Biografiju “Elementala” radio je muzički novinar Marko Podrug.

“On je u međuvremenu postao naš jako dobar prijatelj, jer je radio na knjizi i održavao brojne intervjue sa nama, aktuelnim i bivšim članovima benda, sa ljudima koji su na neki način obilježili sve što je Elemental prošao u posljednjih 20 godina i knjiga govori zapravo od početaka do današnjih dana. U pitanju je klasična biografija, njemu je to prvo takvo iskustvo i jako je lijepo oblikovao sve to, sviđa mi se koncept, što nije kao članak sa Vikipedije da čitaš. Ali to je najbolje da čitaoci sude sami kad knjiga izađe. Promocija je zakazana za početak novembra u Zagrebu, a onda će moći da se nabavi i širom eks-YU prostora”, poručila je Remi.

Novi singl ne znači i novi album, bar zasada, mada pjesama imaju, objašnjava reperka.

“Mislim da je još prerano pričati o albumu. Napravili smo mi još dosta pjesama osim ove, ali mislim da je prerano. Naš posljednji album ‘Tijelo’ je bio dvostruki sa 18 pjesama, tako da možda još nije vrijeme za novi, polako ćemo ovaj put”, kazala je ona.

“Elemental” je ove godine dva puta gostovao u Crnoj Gori, gdje su Zagrepčani rado viđeni gosti.

“Jesmo, ali više ljeti. (smijeh) Tako da se nadam kad malo otopli da ćemo se pojaviti u Crnoj Gori. Ja bih voljela da to čak bude do kraja godine, ali zasada nemamo nikakve najave”, izjavila je Remi.

