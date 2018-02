Emir Bukovica pokreće solo projekat Bukowsekee

Lider rok benda Emir & Frozen Camels (EFC) Emir Bukovica, pokrenuo je novi muzički projekat pod nazivom Bukowskee. Radi se o njegovom samostalnom projektu, u kojem će ga publika upoznati u ulozi producenta i autora pjesama malo drugačijeg senzibiliteta.

Prvi singl i spot kojim najavljuje ovaj projekat “Vrati film (Rewind The Film)”, na kojem gostuje američki bluzer Deni Šepard, premijerno će biti prikazan danas na portalu Vijesti u 17 časova.

Bukovica ostaje na tragu svog prepoznatljivog autorskog rokenrola, ali povremeno i prelazi granice ovog žanra, stavljajući u prvi plan pjesme i samu muziku. On se tako vraća svojim korijenima, u vrijeme svojevrsnog muzičkog minimalizma.

“Bukowskee je moja solo muzička priča, nezavisna od EFC benda, nastala na talasima malo drugačije energije”, kaže Bukovica, a na pitanje zašto ga je pokrenuo kada je EFC već establiran i prepoznatljiv bend, kaže:

“EFC je moje dijete i tako će zauvjek ostati. Tokom mog autorskog odrastanja i odrastanja EFC-a, shvatio sam da kroz mene protiče puno više ideja i tonova, od onih koje sam prezentovao kroz realno limitiran zvuk jednog rok benda”, objašnjava on i obećava da će njegov matični sastav nastaviti sa radom.

“Nove pjesme EFC-a su već na putu, a ni novi album nije daleko. Bukowskee ni na koji način neće zaustaviti bend koji je već odavno našao mjesto na muzičkoj sceni Balkana i šire”, navodi on i otkriva otkud ime Bukowskee:

“Ako me pitate je li to malo modifikovano ime moga najdražeg pisca, odgovor je: 'Ne'. Još u srednjoj školi su me, zbog mog prezimena, mnogi prijatelji zvali Bukovski. Učinilo mi se da bi ono moglo zvučati interesantno i za ovaj projekat, pošto je dosta zvučno i poznato”, priznaje muzičar.

