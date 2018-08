Emotivno i raznoliko: Tri dive bivše Jugoslavije pjevale u Kotoru

Stari i neprolazni hitovi poput ‘Prijatelji stari gdje ste’, ‘Vino i gitare’, ‘On me voli na svoj način’, ‘Za mene je sreća’, čuli su se sinoć u izvedbi tri velike dive sa prostora nekadašnje Jugoslavije.

Tereza Kesovija, Gabi Novak i Radojka Šverko su na prepunoj Ljetnjoj sceni KotorArt Don Brankovih dana muzike pozdravljene stojećim ovacijama nakon čega su na bis izvele numeru “Tamo da putujem”. Treći put za četiri godine, Gabi Novak, nastupa u Kotoru i, kaže “uvijek joj je puno srce”.

“Bilo je predivno, emotivno, raznoliko... Izvodili smo program koji se provlači kroz naših 50 - 60 godina. Ja sam 2014. bila u Kotoru sa Arsenom, prošle sa Matijom, Biserom i Vasilom. Tri puta za 4 godine i uvijek mi je lijepo. Sretna sam što iz godine u godinu dolazimo u ovaj grad. Vraćam se Kotoru i uvijek mi je puno srce“, izjavila je ona nakon koncerta.

Šverko je publiku iznenadila i sa dvije interpretacije na engleskom jeziku, između ostalog i velikim hitom ‘I do it for you’ Brajana Adamsa. Ona je istakla da publika u Kotoru prepoznaje trud i emociju.

“Boraviti na pozornici svaki put izaziva posebnu koncentraciju i večeras je publika u Kotoru to prepoznala. Taj emotivni trenutak mene hrani i strašno mi je drago ako uspijem to prenijeti publici“, izjavila je ona.

Muzičari koji su podržavali umjetnice su: gitarista Ante Gelo, basista Robert Vrbančić i Matija Dedić, pijanista.

Kesovija je više od četiri decenije nastupala i bila nagrađivana na svim jugoslovenskim festivalima. Nastupe u Francuskoj započela je 1965. godine, sarađujući sa zvijezdama poput Serž Lama, Tino Rosi, Žilber Beko, Rita Pavone; dva puta je pjevala na takmičenju za Pjesmu Evrovozije. Dobitnica je brojnih nagrada, a predsjednik Francuske ju je odlikovao i proglasio “Vitezom visokog odličja” za doprinos u kulturi 1999.

Novak je karijeru započela radeći s Big bendom u Ljubljani, nakon čega su uslijedili nastupi na festivalima kao što su Zagrebački festival zabavne glazbe s pjesmom ‘Ljubav ili šala’, Bledski džez festival u duetu s čuvenim Lujem Armstrongom, Beogradsko proleće, festivali u Splitu i Opatiji.

Dobitnica je nagrade “Porin” za najbolji ženski vokal, i za poseban doprinos hrvatskoj zabavnoj muzici.

Šverko je prekretnicu u karijeri imala 1970. godine, kada je s pjesmom “The World is Mine” pobijedila na festivalu u Rio de Žaneiru, nakon čega su uslijedili nastupi na festivalima širom svijeta.

