Evo kako izgleda nova kuća Megan Markl i princa Harija

Megan Markl i princ Hari više neće morati da spavaju u kućici Notingem, već će imati svoj dom u neposrednoj blizini Vindzora. Kraljica Elizabeta II navodno je paru poklonila kućicu Adelejd.

Adelejd se nalazi u blizini dvorca Vindzor i kapele Svetog Džordža, u kojoj su se Megan Markl i princ Hari vjenčali. Sama kuća je u parku dvorca, koji ima čak dva i po kvadratna kilometra.



Kako dvorac Vindzor ima čak sedam ulaza i izlaza, par će moći da izbjegne pažnju fotografa kad to poželi, a do Londona ima samo 40 kilometara, pa je i to vrlo praktično.



Kućica Adelejd originalno je sagrađena za kraljicu Adelejd, ženu kralja Vilijama IV, još davne 1831.

Foto: Instagram

Od tada su je mnogi članovi kraljevske porodice i njihovi prijatelji često koristili.



Kuća je renovirana 2015. godine. Glavna spavaća soba navodno ima plafon prekriven pozlaćenim delfinima i mermerni kamin u grčko-egipatskom stilu.

